Татьяна Брухунова показала редкий совместный снимок с Евгением Петросяном
Стилистка Татьяна Брухунова поделилась в личном блоге новым фото с мужем, Евгением Петросяном. Пара появилась вместе на редком совместном снимке после выхода в свет.
Супруги посетили спектакль в Москве. После окончания постановки они сделали селфи в лифте по дороге домой. Для вечера Петросян выбрал чёрное пальто, яркий шарф и шляпу. Брухунова надела стёганую куртку и пёстрый палантин.
Напомним, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова состоят в браке с 2019 года. Этот союз стал для артиста пятым по счёту. Ранее СМИ и поклонники редко видели пару вместе на публике, поэтому новое селфи вызвало активное обсуждение в сети. Разница в возрасте между супругами составляет 44 года. Несмотря на это, пара продолжает регулярно посещать культурные мероприятия и выходить в свет.
