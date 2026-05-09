Актёр Дмитрий Брекоткин признался, что ностальгирует только «после бокальчика»

Актёр Дмитрий Брекоткин объяснил тягу к старому ТВ-контенту дефицитом новых идей
Актёр Дмитрий Брекоткин, известный по шоу «Уральские пельмени», ответил на вопросы о причинах ностальгии по старому ТВ и массовых перезапусках фильмов и сериалов.
В беседе с Леди Mail Брекоткин заявил, что это явление возникает из-за нехватки нового. Он сравнил ситуацию с блатным языком, где люди с низким уровнем образования использовали старые слова, вкладывая в них другой смысл.
«Думаю, здесь примерно то же самое: профдефицит. Не назову это деградацией, просто люди не могут придумать новое, поэтому берут великие картины и переделывают под новые реальности, наполняют современным юмором, используют другие технологии. Получается новое прочтение, но всё равно, как по мне, так вторичное», — высказался артист.На вопрос о собственной склонности к ностальгии Брекоткин ответил, что она проявляется у него разве что после бокала. Он определяет ностальгию как «болезненную память, помноженную на тоску», а тосковать не любит. По его словам, рану лучше заклеить пластырем, а не расчёсывать.