«Заставил меня прикасаться к нему»: старшая дочь многоженца Ивана Сухова шокировала новыми подробностями жизни семьи

09 июня 2025, 17:44

Старшая дочь многожёнца Ивана Сухова обвинила его в домогательствах

Иван Сухов с семьёй (фото: ВКонтакте @polygamy_blog)

Многожёнец Иван Сухов снова оказался в центре скандала. На этот раз подробностями жизни семьи поделилась его дочь Анна, обвинившая отца в домогательствах.





Иван Сухов шокировал россиян своим образом жизни, когда пришёл на программу «Пусть говорят». Он рассказывал, что находит женщин на сайтах знакомств, а после привозит в свой дом, где уже живут несколько его жён. Вместе с ними в четырёхкомнатной квартире проживают 16 детей. Всего у Ивана 30 наследников, младший из которых родился минувшей зимой. Опека несколько раз проверяла мужчину и его семью, но никаких нарушений не обнаружила.



Теперь же в эфир Первого канала пришла его старшая, 19-летняя дочь Анна Сухова. Девочка не жила с отцом, а затем на время переехала к нему. Мама отправила её туда на перевоспитание, заподорив в курении. В доме Сухова Анна увидела страшную картину.

Анна Сухова (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

«Я провела там 4 месяца. Подъём в 6 утра: просыпаешься, готовишь, убираешься, сидишь с детьми. В целом ничего плохо нет. Но я в итоге сбежала, потому что много неприятных ситуаций случилось», – отметила девушка.

«Папа взял меня на отдых в подростковом возрасте, почти 5 лет назад это случилось. Скажем, там он совершил действия полового характера по отношению ко мне. „Дочь, закрой глаза“, – сказал он мне тогда. Всё длилось две минуты. Потом уже до меня дошло, спустя годы, что это было – он заставил меня прикасаться к нему», – откровенно рассказала девушка.

Иван Сухов с детьми (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

«Это повторилось, но уже в другом контексте. Я тогда услышала от него: „Дочь, твоя прошлая жизнь такая… В общем, достойная жена из тебя не выйдет, поэтому хотя бы будешь всё уметь и правильно делать“. Спустя месяц после всего произошедшего, он сказал, что этого не было – что я себе придумала всё. Но я бы не сказала, что случилось изнасилование – это развратные действия», – призналась девушка в студии программы «Пусть говорят».

«В Сочи он хотел, чтобы я с ним жила. Психологически внушил, что у меня шизофрения, параноидальное расстройство. Однажды я была в комнате, он зашел с пакетом, надел его мне на голову и начал душить, а я на две секунды потеряла сознание», – добавила Анна.