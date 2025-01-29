«Есть те, кому нужен мужчина с деньгами, а тут оборванец и нищеброд»: Волочкова про скандального многожёнца Ивана Сухова

Телеведущий и актер Иван Ургант приобрел широкую известь благодаря съемкам в программах «Вечерний Ургант», «Большая Разница» и «Смак». Он снимался в кино, работал ведущим, но после начала спецоперации вдруг ушел в отпуск и не вернулся. Некоторое время назад телеведущий анонсировал съемки новой передачи.