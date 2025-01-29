«Есть те, кому нужен мужчина с деньгами, а тут оборванец и нищеброд»: Волочкова про скандального многожёнца Ивана Сухова

Анастасия Волочкова и Дмитрий Борисов (фото: соцсети)
В студии программы «Пусть говорят» снова обсуждают скандального многожёнца Ивана Сухова, который воспитывает 30 детей от 12 женщин. Балерина Анастасия Волочкова возмутилась такими отношениями.
Звезда, послушав обсуждение скандального героя, пришла в ужас от того, что некоторые гости пытаются оправдать и защитить многожёнца.
По её словам, каждая женщина мечтает встретить мужчину, для которого она будет единственной и неповторимой. В отношениях важна любовь, чтобы не захотелось изменять своему партнёру.
В этой же ситуации такое трудно себе представить. Волочковой непонятно, что именно может побудить женщину вступить в такие отношения. Балерина привела собственный пример, отметив, что всегда была единственной у своих избранников и не могла теперь соперничества.
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По её словам, каждая женщина мечтает встретить мужчину, для которого она будет единственной и неповторимой. В отношениях важна любовь, чтобы не захотелось изменять своему партнёру.
В этой же ситуации такое трудно себе представить. Волочковой непонятно, что именно может побудить женщину вступить в такие отношения. Балерина привела собственный пример, отметив, что всегда была единственной у своих избранников и не могла теперь соперничества.
«Вы хотите личное счастье, но видите его в постели с другой женщиной. Изначально какие у вас были договоренности? Вас привлекло, что у него много детей. А не думали, хватит ли у него на всех времени и внимания? Сейчас есть богатые мужчины, у которых несколько жён – не понимаю, как они справляются. Но этим женщинам важно, что у спутника есть деньги. А здесь какой-то оборванец и нищеброд», – сетует Волочкова.Напомним, что история многожёнца Ивана взволновала россиян, которые не могут понять позицию мужчины, живущего с 12 женщинами и 30 детьми, так ещё и в трёхкомнатной квартире. В студии «Пусть говорят» уже не первый раз обсуждают такие странные отношения. Была на программе и жена Анна, которая ищет мужу новых женщин на сайтах знакомств.
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Анастасия Чинкова