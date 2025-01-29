У скандального многожёнца Ивана Сухова родился 30-й ребёнок

Иван Сухов (фото: соцсети)
У скандального многожёнца Ивана Сухова 7 января родился 30-й ребёнок. В студии шоу «Пусть говорят» снова обсудили семью, на которую обрушилось очень много хейта.
Иван Сухов утверждает, что первые семь детей появились на свет, когда ему было всего 16 лет. На момент, когда мужчина впервые попал на телевидение, у него уже было 29 детей. Сейчас стало известно, что в ночь на Рождество супруга Наталья родила ему 30-го ребёнка. Пока неизвестно, мальчик это или девочка. Однако гости студии шоу на Первом канале призвали проверить Сухова, а также оценить условия, в которых проживают дети.
Иван пришёл на программу, которая вышла в среду, вместе со своей второй женой Анной. Первая же официальная супруга Наталья не хочет светиться, но, вместе с тем, полностью принимает позицию мужа и понимает, что он хочет экспериментов.
Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов связался с журналисткой, которая провела собственное расследование в отношении этой семьи. Её очень заинтересовал вопрос, как у 16-летнего парня могли родиться семь детей. Она смогла связаться с одноклассниками Сухова, которые заявили, что он не был привлекательным в школе и никаких девушек рядом с ним никогда не было. Никто из его знакомых не смог подтвердить, что еще учась в школе он стал отцом. Вероятно, это легенда.
При этом сам Сухов ранее утверждал, что его старшие дети уже родили ему внуков. Также он отмечал, что поддерживает хорошие отношения со своими бывшими жёнами.
Читайте также:
«Есть те, кому нужен мужчина с деньгами, а тут оборванец и нищеброд»: Волочкова про скандального многожёнца Ивана Сухова
Многоженец Сухов живет за счет 30 детей, избивает и унижает жен. Сбежавшая супруга рассказала истории из гарема
«Президентик маленькой страны»: как на самом деле живёт скандальный «заводчик детей» и адепт многожёнства Иван Сухов
Иван пришёл на программу, которая вышла в среду, вместе со своей второй женой Анной. Первая же официальная супруга Наталья не хочет светиться, но, вместе с тем, полностью принимает позицию мужа и понимает, что он хочет экспериментов.
Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов связался с журналисткой, которая провела собственное расследование в отношении этой семьи. Её очень заинтересовал вопрос, как у 16-летнего парня могли родиться семь детей. Она смогла связаться с одноклассниками Сухова, которые заявили, что он не был привлекательным в школе и никаких девушек рядом с ним никогда не было. Никто из его знакомых не смог подтвердить, что еще учась в школе он стал отцом. Вероятно, это легенда.
При этом сам Сухов ранее утверждал, что его старшие дети уже родили ему внуков. Также он отмечал, что поддерживает хорошие отношения со своими бывшими жёнами.
Читайте также:
«Есть те, кому нужен мужчина с деньгами, а тут оборванец и нищеброд»: Волочкова про скандального многожёнца Ивана Сухова
Многоженец Сухов живет за счет 30 детей, избивает и унижает жен. Сбежавшая супруга рассказала истории из гарема
«Президентик маленькой страны»: как на самом деле живёт скандальный «заводчик детей» и адепт многожёнства Иван Сухов
Анастасия Чинкова