«Президентик маленькой страны»: как на самом деле живёт скандальный «заводчик детей» и адепт многожёнства Иван Сухов

Иван Сухов с семьей (Фото: соцсети Ивана Сухова)
Россиянин Иван Сухов, исповедующий многожёнство, стал главным объектом ненависти россиян после его интервью, в котором он рассказал про выращивание невест «на заказ» и потребительское отношение к женщине. Главной целью своей жизни мужчина считает рождение 50 детей.
О том, как живет «маленький император», сколько он зарабатывает и за что ему грозит проверка, расскажет редакция «Радио 1».
Большой резонанс в сети вызвало интервью блогерши Саши Сулим, которое она взяла у российского многоженца — 40-летнего уроженца Владимирской области Ивана Сухова, который, по его словам, имеет 30 детей от 12 женщин и ставит себе цель родить ещё 20. Мужчина заявил, что на сегодняшний день он проживает вместе с тремя женами и 14 детьми в трехкомнатной квартире, площадь которой составляет 70 квадратов. Примечательно, что отдельная комната есть лишь у главы семейства. Сухов гордится, что на свою семью он тратит 75 тысяч рублей в месяц, хотя, как он утверждает, зарабатывает в несколько раз больше и владеет несколькими квартирами.
Иван в ходе интервью неоднократно хвалился своей «властью». Он отметил, что сам решает, когда и с кем из жён ему заниматься любовью, а они это безропотно принимают. Воспитывает детей россиянин в строжайших условиях: определяет, какие мультфильмы они могут смотреть, за плохое поведение наказывает ремнём, а иногда даже устраивает проверки. Дети ограничены в социализации: они обучаются только дома — чтобы избежать дурного влияния улицы.
Одна из самых странных вещей касается его дочерей — их Сухов «выращивает на заказ». К нему в семью приходят люди из круга их общих интересов и «заказывают» себе или своим детям невесту уже спустя несколько лет после её рождения. Когда же девочка достигает возраста согласия — её отправляют женой (при этом не единственной) в другие семьи.
На сегодняшний день россиянин и его единственная официальная жена Наталья Сухова зарегистрированы в Москве в районе Некрасовка в ЮВАО, рядом с подмосковными Люберцами. В семье есть как минимум одна машина — это отечественный «УАЗ-Патриот».
В Некрасовке в их распоряжении находится квартира площадью 69,5 кв м, в которой, по словам Сухова, живет он, трое его жён и 14 детей. Мужчина сообщил, что находится в процессе строительства большого дома, о чем он говорит уже не впервые.
В последние годы в отношении Ивана ФССП регулярно заводит исполнительные производства. Через некоторое время они пропадают. Однако есть два исключения, действующие уже много лет: первое тянется ещё с 2017 года — на сумму 4291 рубль. Второе — на 7 тысяч — открыто в 2020 году в Нижнем Новгороде.
Как рассказывал сам Сухов, большие деньги он зарабатывал на продаже картошки. Однако бизнес, судя по всему, был неофициальный. Первый легальный проект у него появился в 2004 году: ИП всего с одним видом деятельности — розничная торговля текстильными изделиями. Дело просуществовало до 2011 года.
В 2012 году россиянин стал владельцем малой строительной компании «Домин», находящейся в Санкт-Петербурге. Фирма была ликвидирована налоговой как недействующая в 2016 году. В тот же временной период Иван продал два автомобиля: внедорожник Hummer H2, о котором он рассказывал в интервью, и Ford Mondeo. А вот следов престижного «гелика», о владении которым говорил многоженец, эксперты так и не нашли. В родном Александрове во Владимирской области многоженец зарегистрирован в квартире аварийного деревянного дома 1936 года постройки, который сейчас в местных реестрах определён под снос.
Примечательно, что у Сухова действительно имеется бизнес — ООО «Преображение», зарегистрированное во Владимирской области. Фирмой он владеет пополам со своим бизнес-партнёром. Уточняется, что компания занимается ремонтом бытовых приборов. По данным портала Life.ru, месячный доход многоженца от этого дела может варьироваться в пределах 100–150 тысяч рублей.
Россиянин утверждает, что им на всё хватает, ведь всеми семейными тратами заведует только он. Он сам приобретает домочадцам одежду и продукты. Всегда торгуется или выбирает не самое дорогое. По его словам, на семью в месяц он выделяет строго 75 тысяч рублей.
Утверждается, что жены Сухова не имеют права работать.
Можно предположить, что именно неработающие супруги россиянина могут обеспечивать ему неплохую прибыль. В первую очередь это материнский капитал. Так как семейство Сухова проживает в столице, стоит учесть те суммы, которые выделяет на поддержку многодетных родителей московская администрация.
Также семьям с постоянной регистрацией и детьми от трёх до восьми лет положено ежемесячное пособие, размер которого зависит от величины прожиточного минимума в Москве и может составлять от 12 939 рублей до 25 879 рублей. В таком случае, общие выплаты трём женщинам и 14 детям Сухова могут исчисляться миллионами.
Юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко в беседе с Life.ru сообщила, что большое семейство многоженца может получать значительную помощь от региональных и федеральных властей как льготники. Для этого необходимо получить статус многодетных родителей. Примечательно, что данный статус получают как сам Иван с официальной супругой Натальей, так и каждая его женщина, родившая более трёх детей.
Утверждается, что женщины, которые родили более 10 детей, получают дополнительные надбавки к пенсии, бесплатное медицинское обслуживание, включая стоматологию и другие.
Семью многоженца Ивана Сухова, который живёт с 3 жёнами и 14 детьми, проверит московский уполномоченный по правам ребёнка. людей. Они требуют проверить, соблюдаются ли права детей, комфортно ли им проживать на 70 квадратных метрах, а также не лишают ли их возможности нормально социализироваться, запрещая ходить в школу.
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Ферма по производству детей
Большой резонанс в сети вызвало интервью блогерши Саши Сулим, которое она взяла у российского многоженца — 40-летнего уроженца Владимирской области Ивана Сухова, который, по его словам, имеет 30 детей от 12 женщин и ставит себе цель родить ещё 20. Мужчина заявил, что на сегодняшний день он проживает вместе с тремя женами и 14 детьми в трехкомнатной квартире, площадь которой составляет 70 квадратов. Примечательно, что отдельная комната есть лишь у главы семейства. Сухов гордится, что на свою семью он тратит 75 тысяч рублей в месяц, хотя, как он утверждает, зарабатывает в несколько раз больше и владеет несколькими квартирами.
Иван в ходе интервью неоднократно хвалился своей «властью». Он отметил, что сам решает, когда и с кем из жён ему заниматься любовью, а они это безропотно принимают. Воспитывает детей россиянин в строжайших условиях: определяет, какие мультфильмы они могут смотреть, за плохое поведение наказывает ремнём, а иногда даже устраивает проверки. Дети ограничены в социализации: они обучаются только дома — чтобы избежать дурного влияния улицы.
Одна из самых странных вещей касается его дочерей — их Сухов «выращивает на заказ». К нему в семью приходят люди из круга их общих интересов и «заказывают» себе или своим детям невесту уже спустя несколько лет после её рождения. Когда же девочка достигает возраста согласия — её отправляют женой (при этом не единственной) в другие семьи.
«Я маленький президентик в своей стране. В семье есть главный и ответственный — вся ответственность на мне, потому что я имеющий власть», — заявляет Иван.
Как сейчас живет многоженец Иван Сухов
На сегодняшний день россиянин и его единственная официальная жена Наталья Сухова зарегистрированы в Москве в районе Некрасовка в ЮВАО, рядом с подмосковными Люберцами. В семье есть как минимум одна машина — это отечественный «УАЗ-Патриот».
Иван Сухов (Фото: соцсети Ивана Сухова)
В Некрасовке в их распоряжении находится квартира площадью 69,5 кв м, в которой, по словам Сухова, живет он, трое его жён и 14 детей. Мужчина сообщил, что находится в процессе строительства большого дома, о чем он говорит уже не впервые.
В последние годы в отношении Ивана ФССП регулярно заводит исполнительные производства. Через некоторое время они пропадают. Однако есть два исключения, действующие уже много лет: первое тянется ещё с 2017 года — на сумму 4291 рубль. Второе — на 7 тысяч — открыто в 2020 году в Нижнем Новгороде.
Какой бизнес был у Ивана Сухова
Как рассказывал сам Сухов, большие деньги он зарабатывал на продаже картошки. Однако бизнес, судя по всему, был неофициальный. Первый легальный проект у него появился в 2004 году: ИП всего с одним видом деятельности — розничная торговля текстильными изделиями. Дело просуществовало до 2011 года.
В 2012 году россиянин стал владельцем малой строительной компании «Домин», находящейся в Санкт-Петербурге. Фирма была ликвидирована налоговой как недействующая в 2016 году. В тот же временной период Иван продал два автомобиля: внедорожник Hummer H2, о котором он рассказывал в интервью, и Ford Mondeo. А вот следов престижного «гелика», о владении которым говорил многоженец, эксперты так и не нашли. В родном Александрове во Владимирской области многоженец зарегистрирован в квартире аварийного деревянного дома 1936 года постройки, который сейчас в местных реестрах определён под снос.
Чем занимается сейчас многоженец Иван Сухов
Примечательно, что у Сухова действительно имеется бизнес — ООО «Преображение», зарегистрированное во Владимирской области. Фирмой он владеет пополам со своим бизнес-партнёром. Уточняется, что компания занимается ремонтом бытовых приборов. По данным портала Life.ru, месячный доход многоженца от этого дела может варьироваться в пределах 100–150 тысяч рублей.
Россиянин утверждает, что им на всё хватает, ведь всеми семейными тратами заведует только он. Он сам приобретает домочадцам одежду и продукты. Всегда торгуется или выбирает не самое дорогое. По его словам, на семью в месяц он выделяет строго 75 тысяч рублей.
Как живут жены Ивана Сухова
Утверждается, что жены Сухова не имеют права работать.
«Супруга должна работать дома — сидеть с детьми, готовить, убирать. А мужчина — добывать пропитание», — с гордостью говорит Иван.
Можно предположить, что именно неработающие супруги россиянина могут обеспечивать ему неплохую прибыль. В первую очередь это материнский капитал. Так как семейство Сухова проживает в столице, стоит учесть те суммы, которые выделяет на поддержку многодетных родителей московская администрация.
Иван Сухов с семьей (Фото: соцсети Ивана Сухова)
Также семьям с постоянной регистрацией и детьми от трёх до восьми лет положено ежемесячное пособие, размер которого зависит от величины прожиточного минимума в Москве и может составлять от 12 939 рублей до 25 879 рублей. В таком случае, общие выплаты трём женщинам и 14 детям Сухова могут исчисляться миллионами.
Какие ещё льготы есть у семьи
Юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко в беседе с Life.ru сообщила, что большое семейство многоженца может получать значительную помощь от региональных и федеральных властей как льготники. Для этого необходимо получить статус многодетных родителей. Примечательно, что данный статус получают как сам Иван с официальной супругой Натальей, так и каждая его женщина, родившая более трёх детей.
Утверждается, что женщины, которые родили более 10 детей, получают дополнительные надбавки к пенсии, бесплатное медицинское обслуживание, включая стоматологию и другие.
Семью Ивана Сухова проверят после скандального интервью
Семью многоженца Ивана Сухова, который живёт с 3 жёнами и 14 детьми, проверит московский уполномоченный по правам ребёнка. людей. Они требуют проверить, соблюдаются ли права детей, комфортно ли им проживать на 70 квадратных метрах, а также не лишают ли их возможности нормально социализироваться, запрещая ходить в школу.
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Екатерина Коршунова