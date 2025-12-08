Россиянам рассказали, как «эффект Долиной» повлияет на рынок новостроек

08 декабря 2025, 22:15

Финансист Трепольский: спрос на новостройки увеличится из-за «эффекта Долиной»

Фото: iStock/goncharovaia

В 2026 году спрос на новостройки может вырасти на 10–15% из-за «эффекта Долиной» из-за рисков покупки жилья на вторичном рынке. Так считает эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.





По его словам, «эффект Долиной» станет мощным двигателем продаж на рынке новостроек.





«Ситуация с Долиной стала лучшей рекламой для девелоперов. Покупая квартиру у застройщика через эскроу-счет, покупатель практически на 100% застрахован от схемы «продавец был под гипнозом/мошенниками». Застройщик не может прийти в суд через полгода и сказать, что менеджер отдела продаж подписал договор под влиянием телефонных аферистов», — отметил Трепольский в разговоре с «Газетой.Ru».

«Для пожилых людей совершение таких сделок стало сложнее. Понятное дело, что спрос на такого рода квартиры существенно сократился и цены на них ниже рынка. А в остальной части вторичного рынка я проблем не усматриваю. Наоборот, есть оживление после осени, потому что осень — это традиционно более активный деловой сезон», — уточнил эксперт.