«Можно просто квартиру отдать?»: певица Слава обрушилась на Долину

09 декабря 2025, 11:23

Певица Слава требует честного решения конфликта Долиной с Лурье

Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) резко высказалась о заявлении Ларисы Долиной, пообещавшей вернуть Полине Лурье деньги за спорную квартиру.





В своём блоге Слава эмоционально обратилась к коллеге, предложив не тянуть время.





«А можно просто квартиру отдать? Малахова с Киркоровым показать ещё раз из больнички. Тьфу», — сказала она.