«Можно просто квартиру отдать?»: певица Слава обрушилась на Долину
Певица Слава требует честного решения конфликта Долиной с Лурье
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) резко высказалась о заявлении Ларисы Долиной, пообещавшей вернуть Полине Лурье деньги за спорную квартиру.
В своём блоге Слава эмоционально обратилась к коллеге, предложив не тянуть время.
«А можно просто квартиру отдать? Малахова с Киркоровым показать ещё раз из больнички. Тьфу», — сказала она.По мнению Славы, выступление Долиной на телевидении — лишь постановка, а в реальности наиболее честным и правильным было бы вернуть недвижимость покупательнице, тем самым восстановив репутацию в глазах зрителей.
Это не первое резкое высказывание Славы о ситуации. Ранее она заявляла, что скандал вокруг Долиной ударил и по ней самой: продажи недвижимости, по её словам, стали сложнее. Слава жаловалась, что из-за недоверия к артистам ей приходится проходить дополнительные проверки, а потенциальные покупатели опасаются сделок со знаменитостями.