Стали известны страшные подробности скандальной сделки Ларисы Долиной
Лариса Долина получила аванс в размере одного миллиона рублей за продажу квартиры, которая стала предметом судебного спора. Новые детали по делу раскрыл портал glavny.tv.
Полина Лурье нашла квартиру онлайн. Риелтор Буров назвал владельцем медийное лицо — в квартире висели портреты Долиной. Изначально сделка казалась стандартной, но позже девуше стали поступать угрозы.
Лурье встретилась с артисткой, передала ей задаток и получила от певицы расписку. По словам Полины, в тот день Долина вела себя спокойно и естественно. Процесс шёл по плану, но сложности возникли на этапе освобождения квартиры. Лариса Александровна не освободила жилплощадь в оговорённый срок.
После этого Лурье начала получать в Telegram угрозы от неизвестного человека, представившегося Игорем Андреевичем. Затем задержали риелтора Дениса Бурова. При следующей попытке попасть в квартиру Полину не пустила охрана. Девушка вызвала полицию и отправилась давать пояснения.
