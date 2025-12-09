Стали известны страшные подробности скандальной сделки Ларисы Долиной

09 декабря 2025, 16:37

Покупательница квартиры Ларисы Долиной сообщила об угрозах после срыва сделки

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Лариса Долина получила аванс в размере одного миллиона рублей за продажу квартиры, которая стала предметом судебного спора. Новые детали по делу раскрыл портал glavny.tv.