Убийца бабушки Прохора Шаляпина избежал наказания
Убийца бабушки и тети певца Прохора Шаляпина избежал наказания в связи с истечением срока давности дела. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, с родственницами артиста расправился 52-летний Алексей Лиманский, знакомый с одной из своих жертв. В феврале 1996-го он ворвался в квартиру на улице Поддубного в Волгограде, где зарезал 60-летнюю Людмилу Колесникову и 30-летнюю Ирину Нетаеву. В последнюю он также стрелял. На следующий день тела женщин нашли их близкие, включая самого Прохора. На тот момент ему было всего 12 лет.
Преступника задержали в Подмосковье лишь через 24 года — в 2020-м. За эти годы его привлекали к ответственности по различным статьям, в том числе об убийстве. Следователи выяснили, что с родственницами артиста мужчина расправился из-за денег. Однако в 2021-м дело закрыли из-за истечения срока давности. Лиманского отпустили, но летом 2025-го его приговорили к двум годам колонии условно за хранение наркотиков.
