Убийца бабушки Прохора Шаляпина избежал наказания

17 ноября 2025, 08:39

SHOT: дело об убийстве родных Шаляпина закрыли из-за истечения срока давности

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм/aChaliapin)

Убийца бабушки и тети певца Прохора Шаляпина избежал наказания в связи с истечением срока давности дела. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.