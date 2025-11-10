Шаляпин рассказал про отношения со «старухами»
Шаляпин признался, что не имел близости со многими пожилыми возлюбленными
Певец и шоумен Прохор Шаляпин откровенно рассказал о своих отношениях со «старухами» в интервью Ксении Собчак на YouTube.
Артист признал, что многие связи носили шуточный характер и служили для создания образа.
«У меня были подруги старше меня, но не со всеми из них я спал. Я считаю, что я уже заложник этого образа, но он меня не унижает», — отметил он.
Артист также выразил поддержку женщинам, которые страдают от комплекса возраста.
Прохор Шаляпин — скандально известный певец. У исполнителя хорошие вокальные данные, но его имя всплывает гораздо чаще в желтой прессе, чем в списках участников музыкальных шоу.