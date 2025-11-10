Шаляпин рассказал про отношения со «старухами»

10 ноября 2025, 15:42

Шаляпин признался, что не имел близости со многими пожилыми возлюбленными

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Певец и шоумен Прохор Шаляпин откровенно рассказал о своих отношениях со «старухами» в интервью Ксении Собчак на YouTube.





Артист признал, что многие связи носили шуточный характер и служили для создания образа.





«У меня были подруги старше меня, но не со всеми из них я спал. Я считаю, что я уже заложник этого образа, но он меня не унижает», — отметил он.