Завидовал Юре Борисову и занимался сексом с Настей Ивлеевой: как на самом деле прославился Марк Эйдельштейн?
Звезда Марка Эйдельштейна засияла задолго до его роли в «Аноре»: ещё в юности ему предсказали блестящее будущее. Актер не теряет надежды получить мировое признание и продолжает завоевывать отечественный кинематограф. Как Эйдельштейн стал известным и с кем у него были романы расскажет «Радио 1».
Как стал известным Марк ЭйдельштейнМарк Эйдельштейн считается восходящей звездой российского кинематографа. В свои 23 года он уже успел сыграть главную роль в фильме, номинированном на «Оскар» — в картине Шона Бейкера «Анора», а также покорить как западные, так и российские фестивали, оставив множество зрителей под впечатлением.
Некоторые считают, что успех актёра обусловлен благосостоянием его родителей, однако это не так. Марк родился в Нижнем Новгороде в обычной семье: его мама — преподаватель сценического искусства в местном училище, а отец — спортивный журналист.
«Первым творческим человеком в жизни Марка была бабушка, окончившая Московский институт культуры. Именно она научила его и его брата Матвея всему, что они знают. Я помню, как однажды, когда работал в футболе, привёл Марка на матч и посадил в ВИП-ложу. Он там уснул, и тогда я понял, что футбол — это точно не его», — делился воспоминаниями отец Эйдельштейна в одном из редких интервью.
С ранних лет Марк увлекался музыкой: играл на скрипке и пианино, а иногда сбегал со школьных уроков, чтобы поработать с мамой и послушать студентов театрального училища. Постепенно он стал серьезно увлекаться поэзией, заучивая стихотворения и участвуя в конкурсах чтецов. В 13 лет Марк принял участие в международном детском творческом проекте.
В 2018 году Эйдельштейн добрался до полуфинала конкурса «Живая классика», который проходил в детском лагере «Артек». Именно там его заметил декан актёрского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов, который настоятельно рекомендовал ему идти в артисты. В 2019 году Марк поступил в Школу-студию МХАТ и успешно окончил её через четыре года.
Марк Эйдельштейн ( Фото: ВКонтакте @m.eydel)
В каких фильмах и сериалах снимался Марк ЭйдельштейнЖизнь Марка Эйдельштейна кардинально изменилась в 2021 году, когда он исполнил главную роль в фильме Наталии Кончаловской «Первый снег», который получил специальный приз на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. После этого молодого актёра начали замечать, и ему стали предлагать разнообразные роли.
Международное признание пришло к Марку Эйдельштейну в 2022 году, когда на Берлинском кинофестивале был представлен фильм «Страна Саша». В этом фильме он сыграл 17-летнего юношу Сашу, который проходит через этапы взросления — от конфликтов с матерью до поиска себя и первой любви.
Новая волна популярности на Западе пришла к актёру после выхода фильма «Анора» американского режиссёра Шона Бейкера. В этом фильме Марк Эйдельштейн исполнил главную роль — избалованного мажора Ваню, который неожиданно для своих русских родственников женится на стриптизёрше. Интересно, что в зарубежный проект ему помог попасть Юра Борисов.
Когда стало известно, что его коллега оказался среди номинантов на «Лучшую мужскую роль» премии «Оскар — 2025», Марк Эйдельштейн решил не комментировать это событие. Он опубликовал фотографию ночного неба с подписью «Был и такой момент». Фанаты предположили, что актёр мог позавидовать своему другу.
Личная жизнь Марка Эйдельштейна
Анастасия Ивлеева (Фото: Instagram*/_agentgirl_)
В отличие от Юры Борисова, Марк Эйдельштейн пока не нашёл свою вторую половинку. В одном из интервью он поделился, что пережил болезненный опыт первой любви и считает себя виноватым, так как был эгоистом и не уделял должного внимания своей девушке.
В 2023 году появились слухи о том, что молодого актёра заинтересовала Настя Ивлеева. Их встреча состоялась на съёмках сериала «Монастырь», где у них была довольно откровенная постельная сцена. Настя позже опубликовала совместное фото, подписав его: «Счастливейший день в моей жизни».
Журналисты также видели пару во время их отдыха в США на День всех влюблённых. Они весело проводили время в ночном клубе, где Ивлеева была в ярко-красном комплекте нижнего белья и чёрном полупрозрачном кружевном платье. Кроме того, Марку приписывали роман с актрисой Дашей Верещагиной. Во время их появления на программе «Кстати» он признался ей в любви и прочитал стихотворение, посвящённое девушке.
С начала 2026 года одной из главных тем в обсуждении Марка Эйдельштейна стали слухи о его романе с 33-летней британской художницей и фотографом Надей Ли Коэн. Коэн — заметная фигура в мире моды и искусства. Она выросла на ферме в Англии, окончила Лондонский колледж моды и специализируется на концептуальных съемках. В ее объектив попадали такие звезды, как Рианна (для которой она делала скандальную обложку в образе монахини), Ким Кардашьян, Кейт Мосс и Лана Дель Рей.
Слухи о паре ходят с лета 2025 года, когда их заметили на совместном отдыхе. В январе 2026 года они вместе появились на показе мужской коллекции Saint Laurent в Париже. Кульминацией стала серия «домашних» и личных снимков, опубликованных Марком в соцсетях в начале февраля, что многие восприняли как подтверждение их близких отношений, хотя ни он, ни Надя официально их не комментируют.
Где сейчас Марк ЭйдельштейнВ 2026 году Марк Эйдельштейн продолжает активно строить международную карьеру, совмещая съемки в амбициозных голливудских проектах с работой в российском кино и сотрудничеством с мировыми модными домами.
Исходя из новостей, Марк ведет активный образ жизни между США и Европой. В январе он был в Париже на Неделе моды, а также активно участвует в жизни голливудской индустрии, что предполагает его нахождение в Лос-Анджелесе.