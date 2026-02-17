Достижения.рф

Завидовал Юре Борисову и занимался сексом с Настей Ивлеевой: как на самом деле прославился Марк Эйдельштейн?

Марк Эйдельштейн ( Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Звезда Марка Эйдельштейна засияла задолго до его роли в «Аноре»: ещё в юности ему предсказали блестящее будущее. Актер не теряет надежды получить мировое признание и продолжает завоевывать отечественный кинематограф. Как Эйдельштейн стал известным и с кем у него были романы расскажет «Радио 1».




Как стал известным Марк Эйдельштейн

Марк Эйдельштейн считается восходящей звездой российского кинематографа. В свои 23 года он уже успел сыграть главную роль в фильме, номинированном на «Оскар» — в картине Шона Бейкера «Анора», а также покорить как западные, так и российские фестивали, оставив множество зрителей под впечатлением.

Некоторые считают, что успех актёра обусловлен благосостоянием его родителей, однако это не так. Марк родился в Нижнем Новгороде в обычной семье: его мама — преподаватель сценического искусства в местном училище, а отец — спортивный журналист.

«Первым творческим человеком в жизни Марка была бабушка, окончившая Московский институт культуры. Именно она научила его и его брата Матвея всему, что они знают. Я помню, как однажды, когда работал в футболе, привёл Марка на матч и посадил в ВИП-ложу. Он там уснул, и тогда я понял, что футбол — это точно не его», — делился воспоминаниями отец Эйдельштейна в одном из редких интервью.

С ранних лет Марк увлекался музыкой: играл на скрипке и пианино, а иногда сбегал со школьных уроков, чтобы поработать с мамой и послушать студентов театрального училища. Постепенно он стал серьезно увлекаться поэзией, заучивая стихотворения и участвуя в конкурсах чтецов. В 13 лет Марк принял участие в международном детском творческом проекте.

В 2018 году Эйдельштейн добрался до полуфинала конкурса «Живая классика», который проходил в детском лагере «Артек». Именно там его заметил декан актёрского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов, который настоятельно рекомендовал ему идти в артисты. В 2019 году Марк поступил в Школу-студию МХАТ и успешно окончил её через четыре года.


Марк Эйдельштейн ( Фото: ВКонтакте @m.eydel)

В каких фильмах и сериалах снимался Марк Эйдельштейн

Жизнь Марка Эйдельштейна кардинально изменилась в 2021 году, когда он исполнил главную роль в фильме Наталии Кончаловской «Первый снег», который получил специальный приз на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. После этого молодого актёра начали замечать, и ему стали предлагать разнообразные роли.

Международное признание пришло к Марку Эйдельштейну в 2022 году, когда на Берлинском кинофестивале был представлен фильм «Страна Саша». В этом фильме он сыграл 17-летнего юношу Сашу, который проходит через этапы взросления — от конфликтов с матерью до поиска себя и первой любви.

Новая волна популярности на Западе пришла к актёру после выхода фильма «Анора» американского режиссёра Шона Бейкера. В этом фильме Марк Эйдельштейн исполнил главную роль — избалованного мажора Ваню, который неожиданно для своих русских родственников женится на стриптизёрше. Интересно, что в зарубежный проект ему помог попасть Юра Борисов.

Когда стало известно, что его коллега оказался среди номинантов на «Лучшую мужскую роль» премии «Оскар — 2025», Марк Эйдельштейн решил не комментировать это событие. Он опубликовал фотографию ночного неба с подписью «Был и такой момент». Фанаты предположили, что актёр мог позавидовать своему другу.

Личная жизнь Марка Эйдельштейна

Анастасия Ивлеева (Фото: Instagram*/_agentgirl_)

В отличие от Юры Борисова, Марк Эйдельштейн пока не нашёл свою вторую половинку. В одном из интервью он поделился, что пережил болезненный опыт первой любви и считает себя виноватым, так как был эгоистом и не уделял должного внимания своей девушке.

В 2023 году появились слухи о том, что молодого актёра заинтересовала Настя Ивлеева. Их встреча состоялась на съёмках сериала «Монастырь», где у них была довольно откровенная постельная сцена. Настя позже опубликовала совместное фото, подписав его: «Счастливейший день в моей жизни».

Журналисты также видели пару во время их отдыха в США на День всех влюблённых. Они весело проводили время в ночном клубе, где Ивлеева была в ярко-красном комплекте нижнего белья и чёрном полупрозрачном кружевном платье. Кроме того, Марку приписывали роман с актрисой Дашей Верещагиной. Во время их появления на программе «Кстати» он признался ей в любви и прочитал стихотворение, посвящённое девушке.

С начала 2026 года одной из главных тем в обсуждении Марка Эйдельштейна стали слухи о его романе с 33-летней британской художницей и фотографом Надей Ли Коэн. Коэн — заметная фигура в мире моды и искусства. Она выросла на ферме в Англии, окончила Лондонский колледж моды и специализируется на концептуальных съемках. В ее объектив попадали такие звезды, как Рианна (для которой она делала скандальную обложку в образе монахини), Ким Кардашьян, Кейт Мосс и Лана Дель Рей.

Слухи о паре ходят с лета 2025 года, когда их заметили на совместном отдыхе. В январе 2026 года они вместе появились на показе мужской коллекции Saint Laurent в Париже. Кульминацией стала серия «домашних» и личных снимков, опубликованных Марком в соцсетях в начале февраля, что многие восприняли как подтверждение их близких отношений, хотя ни он, ни Надя официально их не комментируют.

Где сейчас Марк Эйдельштейн

В 2026 году Марк Эйдельштейн продолжает активно строить международную карьеру, совмещая съемки в амбициозных голливудских проектах с работой в российском кино и сотрудничеством с мировыми модными домами.

Исходя из новостей, Марк ведет активный образ жизни между США и Европой. В январе он был в Париже на Неделе моды, а также активно участвует в жизни голливудской индустрии, что предполагает его нахождение в Лос-Анджелесе.

