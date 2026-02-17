«На одной волне»: Певица Нюша завела роман с бывшим барабанщиком Джигана
Певица Нюша начала встречаться с диджеем Владом Ханецким
Российская певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) начала отношения с диджеем Владом Ханецким. Об этом пишет «СтарХит» со ссылкой на источник.
Шурочкина и Ханецкий познакомились весной 2025 года в кругу общих друзей. Парень родом из Саратова. Он происходит из семьи потомственных музыкантов и продолжает династию в шестом поколении.
Новый возлюбленный певицы окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. В разное время он играл на барабанах у рэпера Джигана и в группе Artik & Asti.
«Влад окружил Нюшу вниманием, а ещё готов проводить с ней 24 часа в сутки семь дней в неделю. Они вообще на одной волне, Ханецкий часто сопровождает её на съёмках и выступлениях, помогает в каких-то творческих вопросах, может дать совет», — рассказал инсайдер.Впервые пару заметили вместе осенью: они путешествовали по Испании и Франции.