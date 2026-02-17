«Ходила в синяках»: Прилучный шокировал признанием об Асмус на съёмках в Турции

17 февраля 2026, 15:53

Прилучный сообщил, что Асмус получила синяки при выполнении трюков в «Холопе-3»

Павел Прилучный и Кристина Асмус (Фото: ВКонтакте @centpart)

Актёр Павел Прилучный рассказал о травмах, которые Кристина Асмус получила на съёмках «Холопа-3» в Турции. Слова артиста приводит издание VOICE.





Асмус и Прилучный сыграли мажоров, которые попали в рабство в Османской империи. Трюки в турецком блоке актёры выполняли сами.



Павел назвал проект самым трюковым в своей карьере. По словам артиста, на площадке происходили падения, драки и прыжки в открытое море с корабля. Прилучный отметил, что они с Асмус единомышленники в этом вопросе.

«Она большая молодец — всё делала сама и потом ходила в синяках. Для меня это вопрос профессионального уважения и, безусловно, азарта. Когда ты берёшься за дело, вся группа на тебя смотрит по-другому, и это очень заряжает на новые подвиги!», — высказался Павел.