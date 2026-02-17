На Киркорова пожаловались в Генпрокуратуру
Саратовский предприниматель и общественник Глеб Рыськов пожаловался на певца Филиппа Киркорова и его соседей в Генпрокуратуру из-за участка на Мякининском полуострове. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на документы.
Бизнесмен заявил, что на береговой полосе Москвы-реки находятся минимум 20 участков, несмотря на нарушения законодательства. Общая кадастровая стоимость территории составляет 689 млн рублей. Рыськов требует освободить береговую полосу от строений и восстановить природный ландшафт. В прротивном случае он пригрозил дойти до Верховного суда.
13 февраля суд отказал мужчине в иске к Киркорову. Предприниматель пытался обязать артиста снести постройки, ссылаясь на их негативное влияние на экологию. Кроме того, он сам планировал использовать этот участок. Адвокаты певца парировали, что даже если их подзащитный освободит территорию, доступа к реке все равно не будет из-за соседей.
Отмечается, что у Рыськова уже были претензии к другим знаменитостям. Ранее он подавал аналогичные жалобы на певицу Аллу Пугачеву, рэпера Моргенштерна* и телеведущего Александра Гордона, также обвиняя их в незаконном использовании земли.
