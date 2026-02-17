На Киркорова пожаловались в Генпрокуратуру

17 февраля 2026, 16:46

Бизнесмен пожаловался в Генпрокуратуру на Киркорова из-за участка у Москвы-реки

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Саратовский предприниматель и общественник Глеб Рыськов пожаловался на певца Филиппа Киркорова и его соседей в Генпрокуратуру из-за участка на Мякининском полуострове. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на документы.