Зависимость, голые мужчины и секс за деньги: скандальные факты о бывшем участнике группы Hi-Fi Мите Фомине
Митя Фомин — один из самых ярких и обсуждаемых артистов российской эстрады. Его путь к славе начался в Новосибирске, но главные события развернулись в Москве. «Радио 1» расскажет, как парень из провинции добился успеха на большой сцене, правда ли, что у него есть возлюбленный* и как проблемы с наркотиками повлияли на его жизнь.
Биография Мити ФоминаДмитрий Фомин родился 17 января 1974 года в Новосибирске. Его отец преподавал в университете, а мать работала инженером. У артиста есть старшая сестра Светлана — она после окончания консерватории стала профессиональным музыкантом. В школе над Митей издевались из-за того, что он заикался. Из-за травли сверстников артист мечтал побыстрее покинуть школу.
«Одноклассники объединились в одну хунту против меня. Возглавил её парень, с которым я дружил. Естественно, мне одному было сложно, я скажу вам честно. Для парня, который при этом еще очень сильно заикался, это было большой-большой проблемой», — рассказал музыкант.По настоянию мамы Тамары Павловны после школы Митя поступил в Новосибирский медицинский институт на кафедру педиатрии.
Однако учёба там будущего артиста не привлекала. Фомину нравилось проводить время в клубах, выступая в балете у Шуры и танцуя на вечеринках.
«Мы устраивали вечеринки по подвалам в каких-то начинающихся клубах, создавали а-ля клубный театр, где все богемно. 25 лет назад это считалось чем-то вау, а сейчас ― норма», ― сообщил певец в одном из интервью.
Жизнь Мити Фомина за границейВ начале 1990-х Митя Фомин оказался в Англии, куда его пригласили друзья. Там он ухаживал за собаками. Но уже в 1993 году артист отправился в США. Работы, как и перспектив, для него там не было. Чтобы прокормиться, ему пришлось мыть полы в офисах, а съёмную комнату он делил с тремя друзьями.
Через год после жизни в США артист понял, что пора возвращаться в Россию. Это решение также совпало с окончанием академического отпуска, который он взял в ВУЗе. Вернувшись в Москву, Митя поступил в театральное училище, но через полгода обучения на платном отделении ему пришлось оставить учёбу ради сцены и карьеры в шоу-бизнесе.
Развитие музыкальной карьерыВ Москве продюсер Эрик Чантурией и композитором Павел Есенин предложили ему стать солистом музыкальной группы Hi-Fi. На тот момент у Мити были финансовые проблемы, поэтому он принял предложение и подписал контракт на 10 лет, который в дальнейшем назовёт «высокооплачиваемым рабством». В итоге в конце 1990-х годов начала развиваться музыкальная карьера певца.
Коллектив, основанный в 1998 году, быстро завоевал популярность благодаря хитам, таким как «Не дано» и «Беспризорник».
«Бесконечное количество раз мы ездили в Киев, Одессу и Днепропетровск на гастроли. Однажды после концерта с нами приехала тусовка. Куча алкоголя, музыка. И целая ночь… У меня такое ощущение, что мы только на люстре не качались. Переломаны диваны, выпит весь бар», ― рассказал артист.Митя Фомин хоть и был официальным солистом группы, но не являлся основным исполнителем песен. Главным вокалистом был Павел Есенин. Вокальные данные Фомина не устроили создателей коллектива, и ему была отведена роль «марионетки», с которой он быстро смирился ради денег.
«За Новый год в Казани в 2009-м нам заплатили 30 тысяч долларов. Это самый большой гонорар, который когда-либо выплачивали Hi-Fi», — поделился Фомин.В течение 10 лет состав группы часто менялся. После Олешко группу покинула Таня Терёшина — её заменила Катя Ли, которой предложили исполнять песни. Из-за того, что такое предложение поступило не Фомину, отношения в коллективе ухудшились. Вскоре музыкант ощутил нехватку творческой свободы и в конце 2008 года Митя принял решение покинуть группу.
Сольная карьера Мити ФоминаПосле того как Митя Фомин покинул группу, он начал искать новые возможности для своей карьеры. В какой-то момент ему посчастливилось встретиться с продюсером Максимом Фадеевым, который сразу увидел потенциал в молодом музыканте. Фомин отправил ему все свои песни, но Фадеев обратил внимание только на одну — «Две земли». Композиция вскоре стала основой для клипа и нового этапа в карьере артиста.
Однако сотрудничество с Фадеевым продлилось всего полгода. Как признавался сам Митя, его ожидания не совпали с подходом продюсера: он хотел достичь успеха быстро, а у Максима был другой взгляд на работу.
«Я привык много работать, мне нужны были концерты. Приходил и просил написать песню. Меня спрашивали: "Вы под чем-то?" А я просто спешил жить», ― рассказал он журналисту издания «Москва 24».В итоге Фомин столкнулся с трудностями в карьере, включая финансовые проблемы и долги перед Фадеевым. Однако в этот момент его поддержал участник группы «Винтаж» Алексей Романоф, который познакомил Фомина с продюсерской компанией и начал писать для него новые песни. Одна из таких композиций — «Всё будет хорошо».
Вдохновлённый успехом, Митя выпустил сольный альбом «Так будет». Однако его дебютный релиз не оправдал ожиданий: альбом не смог завоевать признание критиков, которые отметили схожесть новых песен с материалом Hi-Fi, что привело к обвинениям в «спекуляции» на прошлом успехе группы.
В 2013 году один из синглов, «Огни большого города», стал успешным, а в 2016 году музыкант изменил имидж и музыкальный стиль, представив проект FOMKA.
Клип на песню «Мобилка» вызвал множество обсуждений благодаря экстравагантному и провокационному видеоряду. Сценарий клипа привлек внимание зрителей и оставил неоднозначные комментарии в сети.
Митя Фомин (фото: скриншот из клипа «Мобилка»)
Помимо музыкальной карьеры, артист также является ведущим в различных телешоу.
Личная жизнь Мити ФоминаМитя Фомин — один из самых обсуждаемых артистов российской эстрады, чья личная жизнь регулярно становится объектом внимания публики. Особое внимание зрителей привлекает вопрос о его сексуальной ориентации*. Он часто попадает в подборки известных личностей, связанных с ЛГБТ*-сообществом, а слухи на эту тему поддерживают как бывшие девушки артиста, так и его коллеги по сцене.
Сам артист всегда избегает прямых ответов, отвечая уклончиво на вопросы журналистов по этому поводу.
«Я помню, как кто-то принёс мне подборку ЛГБТ*-журналов западных. Там наперебой, Бэкхем и другие звёзды. Люди сами делают себе фотосессии. Для того, чтобы напомнить о себе. Отрицать или говорить, что это плохо… Ну почему должен говорить: "Это я буду, а это не моё". Я артист, я должен нравиться. Гей* ― значит, гей*», — прокомментировал Фомин.Кроме того, Фомин признается, что ему не раз предлагали деньги за секс.
«Мне кажется, проституткой быть авантюрно. Все время разные люди, разные истории, предлагают секс, да еще и за деньги. В наше время есть девочки и мальчики, которым платят по несколько тысяч долларов за встречу. И это не так, что они просто приезжают и сразу отдаются. Там может быть целый роман», — сказал он.Также музыкант рассказал, что связи с поклонницами у него тоже были.
Проблемы с наркотикамиПевец откровенно признавался, что пробовал запрещённые вещества, хотя детали этого опыта не раскрывал. Однако артист рассказал, что однажды ему дали запрещённые препараты, но о последствиях не предупредили.
«Три дня галлюциногенного, совершенно жуткого депрессивного состояния. Я нёс какую-то чепуху, бредил, мог легко сойти с ума. Из-за этого был сорван концерт в Перми, менеджмент наложил на меня штраф», — поделился музыкант.
В 2016 году Фомина лишили водительских прав за вождение в состоянии наркотического опьянения.
Митя Фомин (фото: РИА Новости / Павел Бедняков)
Митя Фомин сегодняНа сегодняшний день Митя Фомин продолжает активно развивать свою карьеру в музыкальной индустрии. Он живет в Москве и стал продюсером нескольких проектов, среди которых – рэпер с «говорящим» псевдонимом StuFF.
Артист появляется на различных шоу и активно ведёт социальные сети.