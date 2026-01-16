Зависимость, голые мужчины и секс за деньги: скандальные факты о бывшем участнике группы Hi-Fi Мите Фомине

16 января 2026, 13:39

Певец Митя Фомин (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Митя Фомин — один из самых ярких и обсуждаемых артистов российской эстрады. Его путь к славе начался в Новосибирске, но главные события развернулись в Москве. «Радио 1» расскажет, как парень из провинции добился успеха на большой сцене, правда ли, что у него есть возлюбленный* и как проблемы с наркотиками повлияли на его жизнь.





Биография Мити Фомина

«Одноклассники объединились в одну хунту против меня. Возглавил её парень, с которым я дружил. Естественно, мне одному было сложно, я скажу вам честно. Для парня, который при этом еще очень сильно заикался, это было большой-большой проблемой», — рассказал музыкант.

Митя Фомин (фото: Instagram** / mf_agent)

«Мы устраивали вечеринки по подвалам в каких-то начинающихся клубах, создавали а-ля клубный театр, где все богемно. 25 лет назад это считалось чем-то вау, а сейчас ― норма», ― сообщил певец в одном из интервью.

Жизнь Мити Фомина за границей

Развитие музыкальной карьеры

Митя Фомин (фото: Instagram** / mf_agent)

«Бесконечное количество раз мы ездили в Киев, Одессу и Днепропетровск на гастроли. Однажды после концерта с нами приехала тусовка. Куча алкоголя, музыка. И целая ночь… У меня такое ощущение, что мы только на люстре не качались. Переломаны диваны, выпит весь бар», ― рассказал артист.

«За Новый год в Казани в 2009-м нам заплатили 30 тысяч долларов. Это самый большой гонорар, который когда-либо выплачивали Hi-Fi», — поделился Фомин.

Сольная карьера Мити Фомина

Митя Фомин (фото: Instagram** / mf_agent)

«Я привык много работать, мне нужны были концерты. Приходил и просил написать песню. Меня спрашивали: "Вы под чем-то?" А я просто спешил жить», ― рассказал он журналисту издания «Москва 24».

Митя Фомин (фото: скриншот из клипа «Мобилка»)





Личная жизнь Мити Фомина

«Я помню, как кто-то принёс мне подборку ЛГБТ*-журналов западных. Там наперебой, Бэкхем и другие звёзды. Люди сами делают себе фотосессии. Для того, чтобы напомнить о себе. Отрицать или говорить, что это плохо… Ну почему должен говорить: "Это я буду, а это не моё". Я артист, я должен нравиться. Гей* ― значит, гей*», — прокомментировал Фомин.

«Мне кажется, проституткой быть авантюрно. Все время разные люди, разные истории, предлагают секс, да еще и за деньги. В наше время есть девочки и мальчики, которым платят по несколько тысяч долларов за встречу. И это не так, что они просто приезжают и сразу отдаются. Там может быть целый роман», — сказал он.

Проблемы с наркотиками

«Три дня галлюциногенного, совершенно жуткого депрессивного состояния. Я нёс какую-то чепуху, бредил, мог легко сойти с ума. Из-за этого был сорван концерт в Перми, менеджмент наложил на меня штраф», — поделился музыкант.

Митя Фомин (фото: РИА Новости / Павел Бедняков)

Митя Фомин сегодня

