Певицу Марго захейтили из-за купальника в виде креста

16 января 2026, 01:00

Марго (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Певица Марго спровоцировала общественный резонанс купальником в форме креста в святочные дни. На ситуацию обратил внимание зампредседателя Всемирного русского народного собора и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.





В социальных сетях звезда опубликовала видео, где предстала в купальнике, выполненном в форме креста. Ролик снят в период Святок.



По мнению Иванова, выбор наряда носит явно провокационный характер из-за креста, размещённого на предмете одежды, который принципиально не предназначен для ношения религиозных символов. Кроме того, дизайн купальника дополнен ««вызывающей и кощунственной» надписью, добавил он.



«В данном случае мы видим не просто легкомысленность или невежество, а сознательную, выверенную провокацию», — заявил общественник в беседе с Life.ru.