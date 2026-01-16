Певицу Марго захейтили из-за купальника в виде креста
Певица Марго спровоцировала общественный резонанс купальником в форме креста в святочные дни. На ситуацию обратил внимание зампредседателя Всемирного русского народного собора и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
В социальных сетях звезда опубликовала видео, где предстала в купальнике, выполненном в форме креста. Ролик снят в период Святок.
По мнению Иванова, выбор наряда носит явно провокационный характер из-за креста, размещённого на предмете одежды, который принципиально не предназначен для ношения религиозных символов. Кроме того, дизайн купальника дополнен ««вызывающей и кощунственной» надписью, добавил он.
«В данном случае мы видим не просто легкомысленность или невежество, а сознательную, выверенную провокацию», — заявил общественник в беседе с Life.ru.
Иванов убеждён, что такой образ создан исключительно ради эпатажа и привлечения внимания. Особенно возмутительным он считает обстоятельства произошедшего, так как в святочные дни православные христиане традиционно уделяют повышенное внимание духовным ценностям.