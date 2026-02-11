Зависимость, отношения с Валей Карнавал и ссора с родителями: чем известен проигравший в казино 15 миллионов Егор Шип?
12 февраля блогер, музыкант и бывший участник Dream Team House Егор Шип отмечает день рождения. Ему исполняется 24 года. За свою карьеру он успел оказаться на одном лейбле с Егором Кридом и Тимати. Как начинался его путь в медиа, какие громкие события были в его жизни и что с ним происходит сейчас, — в материале «Радио 1».
Биография Егора Шипа: детство и юностьЕгор Шип — известный тиктокер, который собрал многомиллионную аудиторию в социальных сетях. 12 февраля ему исполняется 23 года. Настоящее имя блогера — Егор Кораблин. Он родился в Москве в обеспеченной семье, где рос вместе со старшим братом Яшей и двумя младшими сёстрами — Марусей и Кирой.
«Когда есть время, свободное от работы и съемок, стараюсь проводить его с сестренками. Они у меня очень классные, активные», — рассказал блогер.Отец Егора Владимир Кораблин занимается бизнесом и руководит несколькими московскими компаниями.
Егор Шип с семьей (фото: Instagram* / @madinarakhmatullaeva)
В пять лет бабушка научила его читать. Однако интереса к учёбе это не прибавило — школа не привлекала Егора. Его главным увлечением был спорт, и больше всего он мечтал построить карьеру футболиста. Этому он посвятил 11 лет, но за несколько месяцев до окончания спортивного обучения неожиданно решил всё бросить и заняться творчеством.
Такой выбор вызвал серьёзное недовольство в семье. Родители не поддержали сына, пытаясь отговорить его от резкого изменения планов. Конфликт оказался настолько серьёзным, что в 16 лет Егор ушёл из дома и на некоторое время полностью прекратил общение с родными.
«Родители — просто люди другого поколения. Они до определённого момента не верили, что это возможно. Думали: "YouTube — что это такое? Дебилы сидят". Их тоже можно понять. Но в любом случае нужно делать только так, как хочет сердце», — рассказывал в интервью Шип.Несмотря на разногласия, родители всё же поддержали Егора и оплатили ему обучение в Академии популярной музыки Игоря Крутого. Это дало ему первые серьёзные возможности в карьере — он попробовал себя в роли ведущего отборов на детское «Евровидение» и «Новую волну».
Именно тогда Шип впервые встретился с Тимати и Егором Кридом, с которыми спустя несколько лет окажется на одном лейбле. Псевдоним «Шип» Егор выбрал не случайно — это отсылка к его фамилии, ведь слово «ship» в переводе с английского означает «корабль».
Егор Шип и Тимати (фото: Instagram* / @egorkaship)
С чего начиналась карьера Егора ШипаВ 2019 году Егор начал сниматься на YouTube-канале Егора Декстера (Дорофеева), где исполнял роль богатого школьника в пранках и челленджах. Благодаря моложавой внешности. мало кто догадывался, что на тот момент ему уже исполнилось 17 лет.
В то же время он запустил собственный канал, где делился моментами из жизни, закулисьем съёмок, челленджами и пранками. Периодически Шип появлялся в коротких юмористических видео блогера Павла Дворецкого.
Чтобы привлечь новую аудиторию, он создал аккаунт «Больше-меньше», где публиковал розыгрыши и провокационные пранки. Такой формат быстро принёс ему популярность — за короткий срок число подписчиков выросло до 800 тысяч.
Тik-Tok-дом
В 2020 году у Егора Шипа появилась идея создать блогерский дом для тиктокеров. С этим предложением он обратился к продюсеру Заиру Юсупову: Шип взял на себя поиск парней, а Юсупов — девушек. Так появился Hype House, в который вошли Юля Гаврилина, Валя Карнавал, Катя Голышева, Соня Слипи, Димас Блог, Павел Дворецкий, Андрей Ноилс и сам Егор.
Резиденты дома снимали контент, устраивали челленджи и развлекались на камеру, привлекая миллионы зрителей.
«Это был проект, в котором мы хотели стать популярными», — рассказал об идее тикток-дома Шип.
Егор Шип (фото: Instagram* / @egorkaship)
Однако со временем между Шипом и Юсуповым возник конфликт, и блогер ушёл из проекта, присоединившись к другому тикток-объединению — Freedom TM House. Правда, задержаться там надолго не получилось.
Музыкальная карьера Егора ШипаПосле ухода из блогерских домов Егор Шип начал сотрудничество с лейблом Make It Music, который является частью Black Star Inc. Именно тогда он записал свою первую песню «Fake Love» («Фальшивая любовь»). Однако по-настоящему громким успехом для него стал трек «DIOR». Клип, вышедший 1 июня 2020 года на YouTube, собрал более 63 миллионов просмотров.
Настоящим хитом оказалась совместная работа с блогером Mia Boyka — песня «Пикачу». Видео на этот трек быстро попало в тренды и набрало более 350 миллиона просмотров.
В 2021 году Шип подписал контракт с головным лейблом Black Star Inc. По слухам, его переходу поспособствовало знакомство отца с одним из основателей компании — Пашу (Павлом Курьяновым). Однако сам артист отрицал, что семейные связи сыграли в этом роль.
На пике популярности среди подростков Егор начал увлекаться тусовками. Со временем это привело к злоупотреблению алкоголем и азартным играм.
Егор Шип (фото: Instagram* / @egorkaship)
Сколько зарабатывает блогерОсновной доход блогеру приносят его аккаунты в TikTok и Instagram*, но это далеко не единственный источник прибыли. Он получает деньги за прослушивания своих треков на стриминговых платформах, а также за концерты и выступления.
В сумме его годовой доход превышает 100 млн рублей. На различных сайтах можно найти информацию, что минимальный гонорар за одно выступление Шипа составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Сколько денег проиграл в казино ШипЕгор Шип откровенно признаётся, что в период своей стремительной популярности столкнулся с алкогольной зависимостью и увлёкся азартными играми.
«Когда у меня был взлет, началось то, что не должно было начинаться: всякие тусовки левые, алкоголь, игры в казино. Все начало крутиться, крутиться, крутиться, проблема на проблеме», — рассказал Егор в шоу «Нетнет-Дада».По его словам, психологически он не справлялся с происходящим — испытывал сильное внутреннее давление, у него начались проблемы с восприятием реальности. Он описывал это как состояние «деперсонализации», когда «мозги плывут, а кукуха едет». Однако обращаться за профессиональной помощью он не стал, предпочтя справляться с этим самостоятельно.
Егор Шип (фото: Instagram* / @egorkaship)
Как позже признался Шип, он проиграл в онлайн-казино около 15 миллионов рублей. Но в какой-то момент смог остановиться и отказаться от игры.
Скандалы с Егором ШипомЛетом 2023 года Егор Шип оказался в центре громкого скандала. Он объявил, что в Москве, неподалёку от МГУ, установят его памятник. По словам блогера, к нему обратились «влиятельные люди», предложившие увековечить его вклад в музыкальную индустрию.
И действительно, возле университета появилась скульптура: Шип в полный рост с баллончиком, на котором красовалась надпись Dior. На открытии памятника присутствовало всего несколько человек, а некий «чиновник» в строгом костюме произнёс торжественную речь.
«За вклад в музыкальное искусство нашей страны, за то, что Егор Шип продвигает исконные ценности, не рекламирует казино, не призывает к ставкам и оказывает положительное влияние на молодое поколение, памятник объявляю открытым», — сказал мужчина.Однако вскоре выяснилось, что вся эта история — тщательно спланированный пранк. «Чиновник» оказался актёром, а само мероприятие — постановкой. Но даже после того, как правда всплыла, правоохранительные органы заинтересовались этой выходкой. Несмотря на отсутствие официальных претензий, Шипу напомнили о необходимости согласовывать подобные акции с администрацией МГУ и рекомендовали не выкладывать видео. Он эти рекомендации проигнорировал.
А двумя годами ранее, в 2021-м, блогер запустил конкурс для своих подписчиц: девушки соревновались за право записать с ним совместную песню «Глаза-фонари». Позже Шип выложил видео, в котором объявил, что работать будет с Dead Blonde, а всех остальных участников конкурса грубо отослал.
Личная жизнь Егора ШипаФанатов Вали Карнавал и Егора Шипа долго мучил вопрос: были ли у них отношения? Познакомились они в 2020 году в Hype House, когда их карьера в TikTok только набирала обороты.
Они много времени проводили вместе и радовали подписчиков совместными видео. Однако внезапно ролики исчезли: Валя хранила молчание, а Егор публиковал грустные клипы.
Егор Шип и Валя Карнавал (фото: Instagram* / @egorkaship)
Спустя какое-то время фото и видео снова начали появляться, что обрадовало поклонников. Но вскоре между ними вновь произошёл разрыв — Карнавал заблокировала Шипа в соцсетях после выхода его скандального клипа.
В одном из интервью Валя призналась, что причина расставания останется тайной. Ходят слухи, что именно этот короткий роман, нарушивший правила дома, стал причиной ухода Егора из Hype House.
Говорят, что разрыв произошёл из-за того, что Валя увлеклась другим Егором — Кридом. После этого Шип затаил обиду на певца и пообещал, что однажды станет круче него. Также блогеру приписывали романы с Аней Покров, Мией Бойкой и Соней Слипи, но сам он уверяет, что это всего лишь пиар.
Егор Шип сегодняЕгор Шип продолжает активно пополнять свою дискографию свежими релизами. В середине марта 2025 года состоялась премьера трека «Плохой бывший», сопровождавшаяся выходом одноимённого музыкального клипа.
В том же месяце блогер поделился тревожной информацией о состоянии здоровья: после обследования у офтальмолога ему диагностировали высокую степень миопии (-13 диоптрий). Медики запретили использование контактных линз и корректирующих очков, предупредив, что без хирургического вмешательства существует реальный риск полной потери зрения.
В октябре 2025 года на телеканале «Пятница!» стартовал новый сезон экстремального реалити-шоу «Выживалити» под названием «Змееловы», где Егор Шип стал одним из участников проекта.
В декабре того же года СМИ опубликовали фотографии Шипа в строгом классическом костюме — стало известно, что он занял пост советника по взаимодействию с блогерами в одной из партий Государственной Думы.