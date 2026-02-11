11 февраля 2026, 12:11

Егор Шип (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

12 февраля блогер, музыкант и бывший участник Dream Team House Егор Шип отмечает день рождения. Ему исполняется 24 года. За свою карьеру он успел оказаться на одном лейбле с Егором Кридом и Тимати. Как начинался его путь в медиа, какие громкие события были в его жизни и что с ним происходит сейчас, — в материале «Радио 1».





Биография Егора Шипа: детство и юность

«Когда есть время, свободное от работы и съемок, стараюсь проводить его с сестренками. Они у меня очень классные, активные», — рассказал блогер.

Егор Шип с семьей (фото: Instagram* / @madinarakhmatullaeva)

«Родители — просто люди другого поколения. Они до определённого момента не верили, что это возможно. Думали: "YouTube — что это такое? Дебилы сидят". Их тоже можно понять. Но в любом случае нужно делать только так, как хочет сердце», — рассказывал в интервью Шип.

Егор Шип и Тимати (фото: Instagram* / @egorkaship)

С чего начиналась карьера Егора Шипа

Тik-Tok-дом

«Это был проект, в котором мы хотели стать популярными», — рассказал об идее тикток-дома Шип.

Егор Шип (фото: Instagram* / @egorkaship)

Музыкальная карьера Егора Шипа

Егор Шип (фото: Instagram* / @egorkaship)

Сколько зарабатывает блогер

Сколько денег проиграл в казино Шип

«Когда у меня был взлет, началось то, что не должно было начинаться: всякие тусовки левые, алкоголь, игры в казино. Все начало крутиться, крутиться, крутиться, проблема на проблеме», — рассказал Егор в шоу «Нетнет-Дада».

Егор Шип (фото: Instagram* / @egorkaship)

Скандалы с Егором Шипом

«За вклад в музыкальное искусство нашей страны, за то, что Егор Шип продвигает исконные ценности, не рекламирует казино, не призывает к ставкам и оказывает положительное влияние на молодое поколение, памятник объявляю открытым», — сказал мужчина.

Личная жизнь Егора Шипа

Егор Шип и Валя Карнавал (фото: Instagram* / @egorkaship)

Егор Шип сегодня