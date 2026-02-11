«Мусульманские замашки»: Анфиса Чехова сделала неожиданное заявление о партнере после свадьбы
Анфиса Чехова показала реакцию жениха на её свадебный наряд
Анфиса Чехова и Александр Златопольский узаконили отношения 5 февраля 2026 года, расписавшись на Рублёвке. Обошлось без пышного торжества, однако звезда тщательно подошла к выбору наряда.
Телеведущая поделилась в своем блоге утренними моментами перед поездкой в ЗАГС и рассказала о реакции жениха на её образ.
«А Саша, как всегда, в своём репертуаре. Увидел меня в роскошном свадебном комбинезоне, который шили специально для меня, и его волновало только глубокое декольте. Пытался прикрыть его шарфом. Ну откуда в уральском мужчине мусульманские замашки?» — заявила знаменитость.
48-летняя Чехова вышла замуж за 44-летнего продюсера и актёра Александра Златопольского. Это её первый официальный брак, хотя ранее она открыто называла себя «бракофобом». Телеведущая ранее признавалась, что испытывала страх перед замужеством. Однако она встретила человека, с которым, по её словам, ей действительно хочется провести всю жизнь вместе.