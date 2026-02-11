«Мусульманские замашки»: Анфиса Чехова сделала неожиданное заявление о партнере после свадьбы

11 февраля 2026, 10:11

Анфиса Чехова показала реакцию жениха на её свадебный наряд

Александр Златопольский и Анфиса Чехова (Фото: Инстаграм* @achekhova)

Анфиса Чехова и Александр Златопольский узаконили отношения 5 февраля 2026 года, расписавшись на Рублёвке. Обошлось без пышного торжества, однако звезда тщательно подошла к выбору наряда.





Телеведущая поделилась в своем блоге утренними моментами перед поездкой в ЗАГС и рассказала о реакции жениха на её образ.





«А Саша, как всегда, в своём репертуаре. Увидел меня в роскошном свадебном комбинезоне, который шили специально для меня, и его волновало только глубокое декольте. Пытался прикрыть его шарфом. Ну откуда в уральском мужчине мусульманские замашки?» — заявила знаменитость.