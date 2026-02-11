Стало известно, сколько Лариса Долина сможет получать за сдачу своей квартиры в Лефортово
Певица Лариса Долина сможет получать около миллиона рублей в год, сдавая в аренду свою квартиру в московском районе Лефортово. Об этом в разговоре с aif.ru заявили специалисты в области недвижимости Константин Муравьёв и Алина Правоторина.
Эксперт подчеркнул, что Лефортово, хотя и не является элитным районом, пользуется высоким спросом из-за своего удобного расположения в историческом и благоустроенном месте. Он находится близко к центру и отличается высокой стоимостью недвижимости, отметила риелтор Алина Правоторина. По ее словам, клиенты с удовольствием покупают там квартиры.
Муравьёв добавил, что жилье в Лефортово, как правило, выбирают состоятельные люди. Он сообщил, что средняя цена однокомнатной квартиры в панельном доме в этом районе составляет около 15 миллионов рублей, а двухкомнатной — около 20 миллионов рублей.
Правоторина заключила, что певица могла бы зарабатывать около 100 тысяч рублей в месяц на сдаче жилья в аренду, что в сумме за год составляет более миллиона рублей.
