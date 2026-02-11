Стало известно, сколько Лариса Долина сможет получать за сдачу своей квартиры в Лефортово

11 февраля 2026, 08:54

Лариса Долина сможет получить свыше миллиона рублей за сдачу жилья в Лефортово

Лариса Долина (Фото: Инстаграм* @larisa.dolina.official)

Певица Лариса Долина сможет получать около миллиона рублей в год, сдавая в аренду свою квартиру в московском районе Лефортово. Об этом в разговоре с aif.ru заявили специалисты в области недвижимости Константин Муравьёв и Алина Правоторина.