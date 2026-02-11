На концерт одного российского исполнителя продали 99% билетов
Певец Сергей Лазарев готов удивить поклонников в Подольске и Люберцах. Концерты, запланированные на 17 и 18 февраля, уже привлекли огромное внимание. РИА Новости сообщает, что продано 99% билетов.
Подольская площадка вмещает 5,5 тысячи зрителей, а в Люберцах — 3,5 тысячи. За неделю до выступления в Подольске осталось всего несколько билетов. Их цена колеблется от пяти до десяти тысяч рублей. В Люберцах ситуация еще более впечатляющая: осталось всего три билета, что означает почти полную продажу — 99,9%. Последние места стоят от восьми с половиной до девяти с половиной тысяч рублей.
Концерты проходят в рамках тура «Шоумен». Лазарев также посетит Казань, Ижевск, Уфу и другие города. Завершение тура намечено на осень в Москве.
