На концерт одного российского исполнителя продали 99% билетов

РИА Новости: на концерты Лазарева в Подольске и Люберцах продали 99% билетов

Сергей Лазарев (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Певец Сергей Лазарев готов удивить поклонников в Подольске и Люберцах. Концерты, запланированные на 17 и 18 февраля, уже привлекли огромное внимание. РИА Новости сообщает, что продано 99% билетов.