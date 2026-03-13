Заводила романы с коллегами и тайно вышла замуж за простого парня: судьба актрисы Ингрид Олеринской, которая разбила чужую семью
Первой киноработой актрисы Ингрид Олеринской была комедийная мелодрама «Неадекватные люди». Интересно, что артистка не училась в театральном вузе, но её игру в вышеуказанном фильме оценили положительно. О том, как Ингрид стала актрисой и в каких новых кинокартинах она появится, а также о её личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Ингрид Олеринской: бросила университет ради киноКогда Ингрид училась на географическом факультете Московского педагогического государственного университета, её пригласили на пробы в фильм Романа Каримова «Неадекватные люди»: летом, отдыхая вместе с друзьями в Лужниках, девушка случайно пересеклась с ассистенткой режиссёра. Яркая и эффектная Олеринская поразила её природной артистичностью.
Фильм ждал успех, а Ингрид покорила зрителей своим обаянием. По словам актрисы, она обладает сильным и крутым характером, поэтому ей было легко перевоплотиться в свою героиню.
Актёрский дуэт Ингрид Олеринской и Ильи Любимова, её партнёра, исполнившего главную мужскую роль в картине, признали лучшим на фестивале «Окно в Европу» в 2010 году. Конечно, после такой победы в киноиндустрии девушка оставила учёбу и выбрала актёрскую профессию. Известно, что через 10 лет Роман Каримов снял продолжение истории — «Неадекватные люди-2».
Новые проектыПо данным сервиса «Кинопоиск», Ингрид Олеринская снялась в 42 кинокартинах, среди них «Наружное наблюдение» (сериал), «Обнимая небо» (сериал), «Лондонград. Знай наших!» (сериал), «Молодой человек», «Ира» (сериал) и другие. В 2025 году вышел фильм «Клёвый УLove» с её участием, а в мае — комедия «Туда».
Романы с коллегамиВ 2013 году у Ингрид Олеринской были близкие отношения с актёром Иваном Стебуновым. Они познакомились во время съёмок комедии «Билет на Vegas». Их роман продлился недолго.
Иван Стебунов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Затем в течение трёх лет она встречалась с актёром Сергеем Чугиным. Несмотря на то что Сергей был женат и у него был трёхлетний сын, он оставил семью ради Ингрид. Спустя два года в паре всё чаще стали происходить ссоры. У Олеринской карьера шла в гору, чего нельзя было сказать о Сергее, который ревновал девушку к профессии. Вскоре они расстались.
Как за каменной стенойВ 2022 году стало известно, что актриса вышла замуж за 33- летнего мужчину, которого зовут Роман.
«Дело в том, что женщина-актриса — это чуть больше, чем женщина, а мужчина-актёр- это чуть меньше, чем мужчина. И в этом вся суть. Я хочу, чтобы рядом со мной был мужчина, а не вторая истеричная особа», — говорила Олеринская.Её избранник работал в МЧС, а сейчас отвечает за пожарную безопасность в одном крупном торговом центре.
Ингрид и Роман сыграли свадьбу спустя месяц после знакомства. В молодом человеке девушку привлекли его целеустремлённость и амбиции, к тому же, он очень добрый и простой парень. Рядом с ним Ингрид чувствует себя в безопасности.
Известно, что актриса переехала жить к мужу вместе со своим любимым псом Брюсом. Подробности своих отношений с супругом Олеринская не раскрывает, так как не хочет, чтобы о ней и её любимом человеке язвительно злословили.
Ингрид Олеринская сегодняИнгрид Олеринская продолжает активно сниматься в российском кино. В 2024 году она сыграла главную роль в сериале «Ира» (ТНТ) и завершила работу над комедией «Клевый уlove».
В конце 2025 года она посетила премию «Герои PEOPLETALK», а летом была гостьей фестиваля «Окно в Европу» в Выборге.