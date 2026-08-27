Збруев, Караченцов и алкоголь: как Светлана Савелова потеряла карьеру, любовь и жизнь из-за роковой страсти
Она случайно попала в кино, а стала звездой фильмов «Прощайте, голуби!» и «Семь стариков и одна девушка». Светлана Савелова блистала на экране, но за кадром её жизнь превратилась в череду драм: неудачные романы с Александром Збруевым и Николаем Караченцовым, потеря ребёнка и зависимость. Почему актриса, которую называли «статичной», скатилась на дно и как сложилась её судьба, читайте в материале «Радио 1».
Как провинциальная аптека стала дверью в большое киноПуть Светланы Савёловой в кинематограф был совершенно непредсказуемым. После школы девушка мечтала стать врачом, но провалила вступительные экзамены в медицинский институт. Не теряя времени, она устроилась работать расфасовщицей лекарств в одну из севастопольских аптек. Именно там произошла судьбоносная встреча: режиссёр Яков Сегель, приехавший в Крым для съёмок фильма «Прощайте, голуби!», зашёл в аптеку за таблетками от головной боли и буквально остолбенел, увидев Светлану. Постановщик как раз отчаянно искал исполнительницу главной женской роли и никак не мог найти подходящий типаж. Многие актрисы пробовались на эту роль медсестры, но ни одна не устраивала повелителя сюжетов. Савёлова же обладала той колоритной внешностью, которую он искал, — её естественность и обаяние идеально соответствовали образу героини. Успешный дебют в кино кардинально изменил планы девушки: вместо медицинского она поступила в Щукинское театральное училище, где училась с такими звёздами, как Александр Калягин и Валентин Смирнитский.
Всенародная любовь, капризный нрав и цена ранней славыПосле выхода на экраны мелодрамы «Прощайте, голуби!» вчерашняя работница крымской аптеки в одночасье стала всесоюзной знаменитостью, которую восторженная публика и пресса даже сравнивали с самой Брижит Бардо. На молодую актрису обрушилась лавина славы и бесконечные толпы поклонников.
Однако внезапный триумф стал для крымчанки тяжёлым испытанием: невероятное экранное обаяние Светланы в реальной жизни парадоксальным образом уживалось со сложным, вздорным и капризным характером. Бремя ранней популярности и звёздная болезнь сильно сказались на её поведении, создав репутацию крайне непростого человека. И всё же среди сотен влюблённых нашёлся мужчина, которому своенравная красавица ответила взаимностью. Ещё во время учёбы в Щукинском училище она обратила внимание на своего однокурсника — будущего режиссёра Геннадия Байсака. Этот интеллигентный и тактичный человек буквально души не чаял в юной звезде и в итоге стал первым законным супругом Савёловой. Студенческая свадьба Светланы и Геннадия Байсака прошла весело и пышно в Севастополе, но семейная идиллия длилась недолго — уже через год пара подала на развод. По одной из версий, муж настолько боготворил свою звёздную жену и безропотно потакал всем её капризам, что это начало раздражать молодую жену. Сам же Байсак позже объяснял расставание классическим «не сошлись характерами».
Провинциалка с непростым характером: с чего начался закат звездыПосле триумфального дебюта Савёлова снялась ещё в нескольких картинах, но настоящим всенародным хитом стала комедия «Семь стариков и одна девушка», которую зрители приняли с восторгом. Однако провал фильма «По Руси» отпугнул от неё кинорежиссёров. Критики негативно отозвались об этой работе, и актрису начали упрекать в статичности игры. Зато на сцене театра «Ленком» не только дела шли в гору, но и именно там начали проявляться разрушительные наклонности артистки.
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Личная жизнь Светланы была полна драматизма. Пережить первый развод кинодиве помог роман с красавцем Александром Збруевым, который был без ума от неё. Но «Ганжа» состоял в крепком браке с Людмилой Савельевой и уходить из семьи не собирался. Вскоре сердце Светланы пленил другой коллега по «Ленкому» — Николай Караченцов, с которым у крымчанки закрутился страстный служебный роман. Каскадёр пополнил труппу «Ленкома» в 1967 году. Поначалу его и Савёлову связывали лишь дружеские отношения, которые довольно скоро переросли в бурный роман. Актриса искренне надеялась, что возлюбленный вот-вот сделает ей предложение, однако тот не спешил вести женщину под венец. Оказалось, что против этого союза категорически выступала мать Николая, балетмейстер Янина Евгеньевна Брунак. Требовательная мама считала, что провинциальная девушка с непростым характером совершенно не пара её звёздному сыну.
Но настоящий удар судьба нанесла Савёловой позже, когда Караченцов без памяти влюбился в другую коллегу по театру — Людмилу Поргину. Новая избранница не только покорила сердце Николая, но и сразу же пришлась по душе его родственнице. Свадьба «Теодоро» и Поргиной состоялась 1 августа 1975 года, что стало для Светланы настоящей личной трагедией. Не в силах пережить это разочарование, бывшая возлюбленная Караченцова начала утешать себя алкоголем, пристрастие к которому быстро переросло в тяжёлую зависимость. Актриса стала систематически прогуливать репетиции, из-за чего её постепенно перестали занимать в спектаклях, а со временем не доверяли даже роли в массовке. В последние годы своего пребывания в «Ленкоме» Светлана появлялась в стенах театра исключительно в дни выдачи жалованья — Марк Захаров из человеческой жалости и сострадания не решался уволить талантливую, но глубоко несчастную артистку, продолжая платить той зарплату.
Она пряталась от бывших коллег: почему ей было так стыдноПосле болезненного разрыва с Караченцовым Светлана пыталась найти утешение в отношениях с коллегой по театру Сергеем Миловановым, который, к сожалению, тоже питал слабость к алкоголю. Затем в жизни кинодивы появился мужчина, представившийся учёным-ракетчиком, ради которого актриса пошла на радикальные жертвы: она продала свою элитную квартиру в центре Москвы, купила скромное жильё на окраине и вложилась в их общий быт.
Впрочем, за спиной в «Ленкоме» шептались, что никакой он не ракетчик, а бывший милиционер, выгнанный из органов за пьянство и просто доведший звезду до ручки. На пятом десятке Светлана, всю жизнь мечтавшая о детях, наконец забеременела. Однако долгожданное счастье обернулось кошмаром: малыш родился мёртвым. Эта личная катастрофа стала для неё точкой невозврата. Не в силах пережить невыносимое горе, актриса окончательно ушла в запой, и сожитель в итоге попросил её уйти. Последние годы жизни некогда блистательной комедийной звезды превратились в стремительное падение на самое дно. Стыдясь своего измождённого вида и опухшего лица, при случайных встречах с бывшими коллегами артистка пряталась и отворачивалась. Свою последнюю осень и зиму она провела в компании таких же опустившихся людей.
В январе 1999 года 57-летняя актриса ушла из жизни из-за тяжелейшей алкогольной интоксикации. Тело Светланы в квартире обнаружили лишь спустя три дня после смерти. Сожитель артистки к тому моменту просто бесследно исчез, поэтому организацией прощания и похорон занималась администрация родного театра.