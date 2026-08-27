Збруев, Караченцов и алкоголь: как Светлана Савелова потеряла карьеру, любовь и жизнь из-за роковой страсти

27 августа 2026, 19:42

Светлана Савёлова (Фото: кадр из фильма «Семь стариков и одна девушка»)

Она случайно попала в кино, а стала звездой фильмов «Прощайте, голуби!» и «Семь стариков и одна девушка». Светлана Савелова блистала на экране, но за кадром её жизнь превратилась в череду драм: неудачные романы с Александром Збруевым и Николаем Караченцовым, потеря ребёнка и зависимость. Почему актриса, которую называли «статичной», скатилась на дно и как сложилась её судьба, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как провинциальная аптека стала дверью в большое кино Всенародная любовь, капризный нрав и цена ранней славы Провинциалка с непростым характером: с чего начался закат звезды Она пряталась от бывших коллег: почему ей было так стыдно

Как провинциальная аптека стала дверью в большое кино



Светлана Савёлова (Фото: РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)

Всенародная любовь, капризный нрав и цена ранней славы



Светлана Савёлова (Фото: кадр из фильма «Прощайте, голуби»)

Провинциалка с непростым характером: с чего начался закат звезды

Втёрся в доверие, прописался в квартире и зарезал актрису Анастасию Иванову за три кольца: Кто разрушил семейное счастье Бориса Невзорова



Александр Збруев (Фото: кадр из фильма «Большая перемена»)



Николай Караченцов (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Она пряталась от бывших коллег: почему ей было так стыдно