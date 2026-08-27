Тайна, которую скрывали мать и супруга: какую правду так и не успел узнать Игорь Кваша из «Жди меня» перед смертью
Жизнь этого легендарного актёра была посвящена театру «Современник», крепкой семье и всенародной любви зрителей. Со своей супругой Татьяной Игорь Кваша прожил душа в душу 55 лет. А его многолетняя работа в программе «Жди меня» превратила личное сострадание артиста в национальный проект, вернувший тысячам людей потерянных близких. Помогая другим, он сам прожил жизнь с незаживающей раной. Мастер ушёл в 2012 году, так и не получив ответа на свой главный вопрос. Какую тайну скрывали мать и супруга от близкого человека, читайте в материале «Радио 1».
Почему мать Игоря Кваши скрывала от него правду о гибели отца?Игорь Кваша появился на свет в московской семье интеллигентов и учёных. Но когда мальчику исполнилось восемь лет, привычный мир рухнул — началась война. Его отец, доктор химических наук Владимир Ильич, добровольцем ушёл на фронт. Этот поступок стал для юного Игоря примером мужества, но заплатить за него пришлось высокую цену: в 1942 году глава семьи попал в окружение и пропал без вести. Гордость за смелость родителя переплеталась с горечью потери, и в душе ребёнка созрело отчаянное желание — узнать, что произошло. Вместе с друзьями он попытался сбежать на фронт, руководствуясь своей детской логикой: оказавшись там, он сможет найти следы отца. Возвращение домой стало не просто детской обидой — это было крушение надежды хоть немного пролить свет на главную семейную трагедию. Судьба Владимира Кваши была выяснена вскоре после войны: мужчину вместе с другими пленными расстреляли фашисты. Чтобы оградить сына от невыносимого горя, мать скрыла эту правду, а позже передала тайну его жене Татьяне, взяв с невестки честное слово никогда об этом не рассказывать мужу. Татьяна сдержала обещание, и легендарный ведущий «Жди меня» умер, так и не узнав, что самые близкие женщины всю жизнь оберегали его от страшной истины.
Как сорванец из арбатских переулков нашёл своё призваниеПослевоенные арбатские переулки были суровой школой жизни: во дворах интеллигентных профессоров соседствовали юные воры и хулиганы. Игорь рос настоящим сорванцом — дрался, взрывал петарды и регулярно прогуливал занятия. Чтобы уберечь сына от опасной уличной компании, мать решила действовать без нотаций и начала водить подростка по театрам. Искусство настолько увлекло юношу, что театральные залы стали для него родным домом.
Творческий путь талантливого парня начался с дворовых драмкружков, а продолжился в Школе-студии МХАТ. Там же Игорь познакомился с Олегом Ефремовым. Вместе с единомышленниками они создали легендарную «Студию молодых актёров», которая позже превратилась в знаменитый театр «Современник» — настоящую культурную мекку столицы. Параллельно с работой на сцене начался и его путь в кино: в 1961 году состоялся дебют в картине «Сержант Фетисов». Впоследствии актёр создал целую россыпь запоминающихся образов — от обаятельного лейтенанта в «Соломенной шляпке» до колоритного мистера Секунданта в «Человеке с бульвара Капуцинов». В 2000-х артист уверенно закрепился и в сериальном жанре: среди работ мастера — «Сыщики» и «Марш Турецкого». Но несмотря на признание кинозрителей, главной любовью Игоря Кваши всегда оставался театр.
«Двоеженец» без штампа: Почему Кваша не спешил оформлять отношения?Своё первое большое чувство Игорь Кваша обрёл ещё в школьные годы, занимаясь в театральной студии при Доме пионеров. Его избранницей стала юная Светлана Мизери, которой позже суждено было прославиться благодаря яркой роли в телеспектакле «Христиане». Казалось, что их творческий и личный тандем нерушим: вместе они прошли путь от первых ученических этюдов до успешного поступления в Школу-студию МХАТ. Брак они заключили вскоре после того, как стали студентами.
Светлана потом не раз с тёплой грустью признавалась: это была самая настоящая юношеская влюблённость — обоюдная и искренняя. Их отношения считались безоблачными не всегда, взросление неизбежно принесло первые серьёзные противоречия. В итоге на третьем курсе супруги приняли решение расстаться. Однако Игорь недолго оставался один — о его личном счастье позаботилась верная подруга и коллега Галина Волчек. Проявляя к нему почти сестринскую заботу, она добровольно взяла на себя роль сводницы, то и дело пытаясь подобрать Игорю подходящих «невест» из числа своих приятельниц. Однажды в Коктебеле Волчек познакомила Квашу с врачом Татьяной Путиевской. Актёр, уже почти смирившийся с одиночеством, вдруг понял, что влюбился. Чувство оказалось настолько сильным, что он не мог допустить мысли о случайном расставании по окончании отпуска. Боясь потерять свою судьбу, Игорь решился на невероятно романтичный и оригинальный шаг.
«Когда Татьяна возвращалась домой на поезде, я вычислил маршрут и на каждой станции, где останавливался состав, ей вручали телеграммы с признаниями. Она потом рассказывала, что её родители были покорены», — вспоминал Игорь Кваша в интервью «7 Дней».Столь трогательная и нестандартная форма ухаживания покорила не только саму девушку, но и её родителей. Когда поезд прибыл на московский вокзал, интеллигентный романтик встретил возлюбленную на перроне и тут же предложил ей руку и сердце. Однако сыграть законную свадьбу сразу не вышло. Из-за бешеного ритма театральной жизни, постоянных репетиций и разъездов у Кваши банально не хватало времени на то, чтобы официально оформить развод со своей первой супругой, Светланой Мизери.
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Не желая откладывать жизнь на потом, влюблённые устроили неофициальное торжество для самых близких, после чего Татьяна просто перевезла свои вещи к Игорю. Коллеги по «Современнику» с юмором отнеслись к ситуации, в шутку окрестив артиста «двоеженцем». Поставить официальный штамп в паспорте пара смогла лишь спустя год, когда Татьяна уже была в положении. Вскоре на свет появился их сын, которого Игорь назвал Владимиром — в светлую память о своём отце, бесследно пропавшем на фронте.
Что стало причиной смерти легендарного «Бургомистра»?Если в личной жизни у Игоря Кваши всё складывалось благополучно, то профессиональная деятельность приносила ему немало душевных терзаний. Кваша тяжело переживал расставание с другом и сооснователем театра Олегом Ефремовым, который покинул «Современник». Добавляли тревог и конфликты с советской властью, и даже негласные запреты на съёмки в кино из-за его принципиальной позиции. Любой стресс актёр привык «закуривать» — пагубная привычка, зародившаяся ещё в детские годы, постепенно подтачивала организм мэтра. Именно эта зависимость стала одной из ключевых причин развития у него хронической обструктивной болезни лёгких.
Когда начались постоянные приступы кашля, мастер психологической драмы был вынужден обратиться к медикам, которые поставили неутешительный диагноз. Его супруга Татьяна отчаянно боролась за здоровье мужа: разыскивала лучших специалистов, осваивала новейшие методики лечения и неустанно контролировала приём препаратов.Но болезнь неумолимо прогрессировала. В последние годы Игорь Владимирович испытывал тяжелейшие страдания, причём больше всего артиста угнетала не физическая боль, а осознание того, что он не может работать в полную силу. Финальные месяцы жизни прошли в больничных палатах. Проблемы с дыханием усугублялись, его регулярно госпитализировали, но каждый раз народный артист РСФСР находил в себе силы вернуться домой. Мужчина консультировался с ведущими пульмонологами, прекрасно понимая, что недуг неизлечим, но мечтал лишь об одном — избавиться от мучительных приступов удушья.
В конце августа 2012 года состояние резко ухудшилось, и Квашу снова доставили в реанимацию. На этот раз выписаться ему было не суждено. 30 августа, так и не дожив нескольких месяцев до своего 80-летнего юбилея, Игорь Владимирович Кваша скончался от лёгочного сердца, вызванного тяжёлым бронхитом на фоне ХОБЛ.