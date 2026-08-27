Тайна, которую скрывали мать и супруга: какую правду так и не успел узнать Игорь Кваша из «Жди меня» перед смертью

27 августа 2026, 16:17

Игорь Кваша (Фото: РИА Новости/Е. Деньчук)

Жизнь этого легендарного актёра была посвящена театру «Современник», крепкой семье и всенародной любви зрителей. Со своей супругой Татьяной Игорь Кваша прожил душа в душу 55 лет. А его многолетняя работа в программе «Жди меня» превратила личное сострадание артиста в национальный проект, вернувший тысячам людей потерянных близких. Помогая другим, он сам прожил жизнь с незаживающей раной. Мастер ушёл в 2012 году, так и не получив ответа на свой главный вопрос. Какую тайну скрывали мать и супруга от близкого человека, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему мать Игоря Кваши скрывала от него правду о гибели отца? Как сорванец из арбатских переулков нашёл своё призвание «Двоеженец» без штампа: Почему Кваша не спешил оформлять отношения? Что стало причиной смерти легендарного «Бургомистра»? Почему вдова Кваши не смогла жить без мужа

Почему мать Игоря Кваши скрывала от него правду о гибели отца?



Игорь Кваша (Фото: РИА Новости/Е. Деньчук)

Как сорванец из арбатских переулков нашёл своё призвание



Игорь Кваша (Фото: РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)

«Двоеженец» без штампа: Почему Кваша не спешил оформлять отношения?



Галина Волчек (Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин)

«Когда Татьяна возвращалась домой на поезде, я вычислил маршрут и на каждой станции, где останавливался состав, ей вручали телеграммы с признаниями. Она потом рассказывала, что её родители были покорены», — вспоминал Игорь Кваша в интервью «7 Дней».

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Что стало причиной смерти легендарного «Бургомистра»?



Игорь Кваша с женой Татьяной (Фото: РИА Новости/Е. Деньчук)

Почему вдова Кваши не смогла жить без мужа