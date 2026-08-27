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Тайна, которую скрывали мать и супруга: какую правду так и не успел узнать Игорь Кваша из «Жди меня» перед смертью

Игорь Кваша (Фото: РИА Новости/Е. Деньчук)

Жизнь этого легендарного актёра была посвящена театру «Современник», крепкой семье и всенародной любви зрителей. Со своей супругой Татьяной Игорь Кваша прожил душа в душу 55 лет. А его многолетняя работа в программе «Жди меня» превратила личное сострадание артиста в национальный проект, вернувший тысячам людей потерянных близких. Помогая другим, он сам прожил жизнь с незаживающей раной. Мастер ушёл в 2012 году, так и не получив ответа на свой главный вопрос. Какую тайну скрывали мать и супруга от близкого человека, читайте в материале «Радио 1».



Почему мать Игоря Кваши скрывала от него правду о гибели отца?

Игорь Кваша появился на свет в московской семье интеллигентов и учёных. Но когда мальчику исполнилось восемь лет, привычный мир рухнул — началась война. Его отец, доктор химических наук Владимир Ильич, добровольцем ушёл на фронт. Этот поступок стал для юного Игоря примером мужества, но заплатить за него пришлось высокую цену: в 1942 году глава семьи попал в окружение и пропал без вести. Гордость за смелость родителя переплеталась с горечью потери, и в душе ребёнка созрело отчаянное желание — узнать, что произошло. Вместе с друзьями он попытался сбежать на фронт, руководствуясь своей детской логикой: оказавшись там, он сможет найти следы отца.

Игорь Кваша (Фото: РИА Новости/Е. Деньчук)
Возвращение домой стало не просто детской обидой — это было крушение надежды хоть немного пролить свет на главную семейную трагедию. Судьба Владимира Кваши была выяснена вскоре после войны: мужчину вместе с другими пленными расстреляли фашисты. Чтобы оградить сына от невыносимого горя, мать скрыла эту правду, а позже передала тайну его жене Татьяне, взяв с невестки честное слово никогда об этом не рассказывать мужу. Татьяна сдержала обещание, и легендарный ведущий «Жди меня» умер, так и не узнав, что самые близкие женщины всю жизнь оберегали его от страшной истины.

Как сорванец из арбатских переулков нашёл своё призвание

Послевоенные арбатские переулки были суровой школой жизни: во дворах интеллигентных профессоров соседствовали юные воры и хулиганы. Игорь рос настоящим сорванцом — дрался, взрывал петарды и регулярно прогуливал занятия. Чтобы уберечь сына от опасной уличной компании, мать решила действовать без нотаций и начала водить подростка по театрам. Искусство настолько увлекло юношу, что театральные залы стали для него родным домом.

Творческий путь талантливого парня начался с дворовых драмкружков, а продолжился в Школе-студии МХАТ. Там же Игорь познакомился с Олегом Ефремовым. Вместе с единомышленниками они создали легендарную «Студию молодых актёров», которая позже превратилась в знаменитый театр «Современник» — настоящую культурную мекку столицы. Параллельно с работой на сцене начался и его путь в кино: в 1961 году состоялся дебют в картине «Сержант Фетисов».

Игорь Кваша (Фото: РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)
Впоследствии актёр создал целую россыпь запоминающихся образов — от обаятельного лейтенанта в «Соломенной шляпке» до колоритного мистера Секунданта в «Человеке с бульвара Капуцинов». В 2000-х артист уверенно закрепился и в сериальном жанре: среди работ мастера — «Сыщики» и «Марш Турецкого». Но несмотря на признание кинозрителей, главной любовью Игоря Кваши всегда оставался театр.

«Двоеженец» без штампа: Почему Кваша не спешил оформлять отношения?

Своё первое большое чувство Игорь Кваша обрёл ещё в школьные годы, занимаясь в театральной студии при Доме пионеров. Его избранницей стала юная Светлана Мизери, которой позже суждено было прославиться благодаря яркой роли в телеспектакле «Христиане». Казалось, что их творческий и личный тандем нерушим: вместе они прошли путь от первых ученических этюдов до успешного поступления в Школу-студию МХАТ. Брак они заключили вскоре после того, как стали студентами.

Светлана потом не раз с тёплой грустью признавалась: это была самая настоящая юношеская влюблённость — обоюдная и искренняя. Их отношения считались безоблачными не всегда, взросление неизбежно принесло первые серьёзные противоречия. В итоге на третьем курсе супруги приняли решение расстаться.

Галина Волчек (Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин)
Однако Игорь недолго оставался один — о его личном счастье позаботилась верная подруга и коллега Галина Волчек. Проявляя к нему почти сестринскую заботу, она добровольно взяла на себя роль сводницы, то и дело пытаясь подобрать Игорю подходящих «невест» из числа своих приятельниц. Однажды в Коктебеле Волчек познакомила Квашу с врачом Татьяной Путиевской. Актёр, уже почти смирившийся с одиночеством, вдруг понял, что влюбился. Чувство оказалось настолько сильным, что он не мог допустить мысли о случайном расставании по окончании отпуска. Боясь потерять свою судьбу, Игорь решился на невероятно романтичный и оригинальный шаг.

«Когда Татьяна возвращалась домой на поезде, я вычислил маршрут и на каждой станции, где останавливался состав, ей вручали телеграммы с признаниями. Она потом рассказывала, что её родители были покорены», — вспоминал Игорь Кваша в интервью «7 Дней».
Столь трогательная и нестандартная форма ухаживания покорила не только саму девушку, но и её родителей. Когда поезд прибыл на московский вокзал, интеллигентный романтик встретил возлюбленную на перроне и тут же предложил ей руку и сердце. Однако сыграть законную свадьбу сразу не вышло. Из-за бешеного ритма театральной жизни, постоянных репетиций и разъездов у Кваши банально не хватало времени на то, чтобы официально оформить развод со своей первой супругой, Светланой Мизери.
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Не желая откладывать жизнь на потом, влюблённые устроили неофициальное торжество для самых близких, после чего Татьяна просто перевезла свои вещи к Игорю. Коллеги по «Современнику» с юмором отнеслись к ситуации, в шутку окрестив артиста «двоеженцем». Поставить официальный штамп в паспорте пара смогла лишь спустя год, когда Татьяна уже была в положении. Вскоре на свет появился их сын, которого Игорь назвал Владимиром — в светлую память о своём отце, бесследно пропавшем на фронте.

Что стало причиной смерти легендарного «Бургомистра»?

Если в личной жизни у Игоря Кваши всё складывалось благополучно, то профессиональная деятельность приносила ему немало душевных терзаний. Кваша тяжело переживал расставание с другом и сооснователем театра Олегом Ефремовым, который покинул «Современник». Добавляли тревог и конфликты с советской властью, и даже негласные запреты на съёмки в кино из-за его принципиальной позиции. Любой стресс актёр привык «закуривать» — пагубная привычка, зародившаяся ещё в детские годы, постепенно подтачивала организм мэтра. Именно эта зависимость стала одной из ключевых причин развития у него хронической обструктивной болезни лёгких.

Когда начались постоянные приступы кашля, мастер психологической драмы был вынужден обратиться к медикам, которые поставили неутешительный диагноз. Его супруга Татьяна отчаянно боролась за здоровье мужа: разыскивала лучших специалистов, осваивала новейшие методики лечения и неустанно контролировала приём препаратов.

Игорь Кваша с женой Татьяной (Фото: РИА Новости/Е. Деньчук)
Но болезнь неумолимо прогрессировала. В последние годы Игорь Владимирович испытывал тяжелейшие страдания, причём больше всего артиста угнетала не физическая боль, а осознание того, что он не может работать в полную силу. Финальные месяцы жизни прошли в больничных палатах. Проблемы с дыханием усугублялись, его регулярно госпитализировали, но каждый раз народный артист РСФСР находил в себе силы вернуться домой. Мужчина консультировался с ведущими пульмонологами, прекрасно понимая, что недуг неизлечим, но мечтал лишь об одном — избавиться от мучительных приступов удушья.

В конце августа 2012 года состояние резко ухудшилось, и Квашу снова доставили в реанимацию. На этот раз выписаться ему было не суждено. 30 августа, так и не дожив нескольких месяцев до своего 80-летнего юбилея, Игорь Владимирович Кваша скончался от лёгочного сердца, вызванного тяжёлым бронхитом на фоне ХОБЛ.

Почему вдова Кваши не смогла жить без мужа

После смерти мужа Татьяна Семёновна буквально угасла на глазах. Женщина не смогла пережить потерю любимого человека, с которым прожила более полувека, и ушла из жизни через два с половиной года. Их сын Владимир рассказывал, что отец был для матери центром вселенной, и весь её мир вращался вокруг него. Утрата для неё оказалась настолько сокрушительной, что здоровье не выдержало — отказали ноги. Вдова безутешно тосковала и до конца дней продолжала носить обручальное кольцо. Она отказалась переезжать к сыну, оставшись жить в московской квартире, где всё напоминало о близком и родном человеке.
Арсений Орлов

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