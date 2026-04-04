«Хотим поработать с Бастой»: Анна Немченко и Дмитрий Меняйло поделились карьерными планами
Анна Немченко и её супруг, актёр и режиссёр Дмитрий Меняйло, стали гостями шоу «Залети на бит» Вани Корнеева, где рассказали о своих творческих планах и мечтах.
Отвечая на вопрос о желаемой коллаборации, Дмитрий признался, что хотел бы поработать с Василием Вакуленко, более известным как Баста. Анна поддержала идею супруга, подтвердив, что для них это действительно совместная цель.
Пара активно развивается не только в кино и музыке, но и в социальных сетях. Немченко и Меняйло завоевали популярность благодаря семейному контенту — они снимают юмористические ролики о жизни и участвуют в трендах. Более того, один из трендов они запустили сами после выхода трека «Танцпол везде», предложив подписчикам создавать видео под эту песню.
Анна Немченко также продолжает актёрскую карьеру: в её фильмографии есть роли в сериале «Сваты», а также в проектах «Красота небесная», «Комната роз» и «Я заберу твою любовь». Дмитрий Меняйло, в свою очередь, реализуется как режиссёр — он снял комедию «Ботан и супербаба» и сериал «Наследство».
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России