Близкие Анастасии Заворотнюк поделились редкими фото актрисы в день её 55-летия

05 апреля 2026, 02:00

Анастасия Заворотнюк (Фото: ​Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Недавно близкие актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовали редкие фотографии артистки в честь дня её рождения. Об этом сообщает Super.ru.





Родственники знаменитости назвали её абсолютно незаменимым человеком. Они пожелали, чтобы энергия артистки превратилась в особое вдохновение, которое будет помогать всем, кто знал Заворотнюк лично или по телеэкрану, жить так, как удавалось ей.



Напомним, что третьего апреля звезде сериала «Моя прекрасная няня» исполнилось бы 55 лет. Она скончалась в конце мая 2024 года после пятилетней борьбы с глиобластомой — агрессивной формой рака головного мозга. Анастасия один год не дожила до появления внука Марселя, которого родила её дочь Анна.



Анна Заворотнюк и её сын Марсель (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk) В эту пятницу близкие актрисы разместили в личных соцсетях трогательный пост с тремя портретными снимками Заворотнюк, которые сделала фотограф Екатерина Цветкова. Все архивные кадры опубликовали в материале Super.ru.





«Такая тихая сегодня эта дата, но всё такая же памятная и светлая. Наша Настя — бесконечный источник любви и мудрости. И все, кому удалось с ней соприкоснуться, всегда будут это помнить. (...) С земным Днем рождения, наш добрый Ангел!» — написали родные Анастасии в её официальном аккаунте.

Анастасия Заворотнюк (Фото: Instagram* @a_zavorotnyuk)

«Иногда мне кажется, что внутри меня одновременно живут две истории. Одна про огромную потерю и другая про новую жизнь, которая только начинается, и они как будто переплетаются между собой так тонко, но тесно. Я очень скучаю по тебе, мам. И очень тебя люблю», — подписала в конце поста Анна.