Жена и любовница родили с разницей в несколько месяцев: любимые женщины в жизни звезды советского кино Юрия Яковлева
Юрий Яковлев – советский актер, народный артист СССР, знакомый зрителям по таким кинохитам, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и другим. 25 апреля артист отмечал бы свой день рождения. О том, какой была жизнь актера расскажет «Радио 1».
Знакомство с первой женой и любовницаИх встреча была словно сцена из романтического фильма. Юрий, тогда ещё скромный студент, впервые увидел Киру в сопровождении жениха — известного режиссёра Владимира Венгерова. Он не осмелился подойти, но судьба дала второй шанс: случайная встреча в театре, знак глазами, встреча у пятой колонны, и... ночь подмосковных прогулок, рука об руку. Они словно забыли о мире вокруг.
К тому времени Кира уже была опытной и востребованной женщиной. За её плечами — брак, жизнь за границей, внимание со стороны сына первого секретаря ЦК Болгарии и помолвка с тем самым Венгеровым, который собирался сделать её звездой кино. Но любовь спутала все планы. За день до свадьбы она вернула кольцо и выбрала Юрия.
Отношения с Яковлевым начались почти подпольно: тайные встречи, поцелуи в подъездах, морозный воздух вместо ресторанов. Родители Киры сначала ничего не знали, пока однажды не увидели пару, целующуюся в трамвае. Однако вопреки ожиданиям, никакого скандала не последовало. Яковлева приняли. А через пару недель влюблённые уже расписались.
Молодожёны ютились за шторкой в комнате у родителей, но были по-настоящему счастливы. Всё изменилось, когда Кира заболела туберкулёзом. Яковлев проявил себя как преданный муж — приходил в больницу тайком, готовил для неё пюре, выжимал соки, поехал следом в санаторий. Он был рядом, несмотря на угрозы врачей.
К несчастью, их первенец умер вскоре после рождения — несовместимость резус-факторов. Для Киры это был второй тяжёлый опыт утраты ребёнка. Она боялась, но всё равно мечтала стать мамой снова.
Тем временем карьера Юрия стремительно шла вверх. Тот самый застенчивый юноша, провалившийся при поступлении дважды, стал любимцем публики и режиссёров. Но вместе с успехом пришли и соблазны. Молодая актриса Катя Райкина, коллега по театру и дочь Аркадия Райкина, начала ухаживать за Юрием. Он не устоял.
Кира всё поняла — без упрёков и сцен просто собрала его вещи. Катя была замужем за Державиным, Юрий тоже был несвободен, но вскоре обе девушки: Кира и Катя, были беременными. В разнице в несколько месяцев у Яковлева появились двое детей — дочь Алёна от Киры и сын Алексей от Екатерины.
Новая попытка создать семьюС Катей брак продлился всего три года. Она не смогла вынести зависимость мужа от алкоголя и ушла, считая, что её променяли на бутылку. Аркадий Райкин на долгие годы вычеркнул Яковлева из своей жизни, и тот пятнадцать лет не видел сына. Но когда они всё-таки встретились — больше не расставались.
Третьей супругой артиста стала Ирина Сергеева, заведующая вахтанговским музеем. Она помогла ему справиться с зависимостью, родила младшего сына Антона, наладила отношения Юрия с другими детьми.
У Яковлева было трое детей от трёх браков: актриса Алёна, бизнесмен Алексей и режиссёр-сценарист Антон.
Кира Мачульская в третий раз вышла замуж за известного журналиста, жила за границей, редко бывала в России. Но к Юрию Васильевичу всегда относилась с нежностью. Верила, что чувства между ними не исчезли — просто жизнь сложилась иначе. Когда он умер, она не поехала на похороны. Хотела сохранить в памяти его живым — ярким, влюблённым, весёлым. Кира Андреевна ушла из жизни в 2020 году, в возрасте 88 лет.