Поклонники обсуждают округлившийся живот Натальи Водяновой
В Сети активно обсуждают возможную беременность Натальи Водяновой. Об этом сообщает Super.
Поводом для слухов стало её появление на гала-вечере ювелирного дома Chaumet, где пользователи обратили внимание на изменившиеся формы модели.
Для выхода она выбрала белое платье в пол с драпировкой, дополнив образ туфлями в тон, небольшой сумкой и жемчужными украшениями из новой коллекции бренда — массивным ожерельем и серьгами.
Если информация подтвердится, ребёнок станет для Водяновой шестым и третьим в отношениях с Антуаном Арно. Пара вместе с 2011 года: у них уже есть двое сыновей — Максим и Роман. Кроме того, у модели трое детей от предыдущего брака с Джастином Портманом — сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России