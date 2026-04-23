«Надеюсь, соответствую»: Екатерина Волкова вышла в свет после увольнения
Актриса Екатерина Волкова появилась на церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля и пообщалась с журналистами. Об этом сообщает Super.
Она призналась, что надеется соответствовать уровню красной дорожки, подчеркнув, что тщательно готовилась к выходу.
По словам Волковой, на мероприятии собралось множество элегантно одетых артистов: мужчины в смокингах и женщины в вечерних платьях создавали по-настоящему праздничную атмосферу. Актриса отметила, что такие образы радуют глаз и выглядят именно так, как и должно быть на подобных событиях.
При этом она добавила, что церемония прошла со своими особенностями. Ранее Волкова уже высказывала мнение, что красная дорожка постепенно утрачивает статус символа причастности к киноиндустрии.
