Алла Пугачёва выразила сожаление в связи со смертью своего двойника Алексея Золотова

24 апреля 2026, 06:51

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Певица Алла Пугачёва прокомментировала новость о смерти своего самого известного двойника Алексея Золотова. Свою реакцию она выразила в комментариях для аккаунта фестиваля «Пугачёвская весна».





Напомним, что телеведущий Алексей Золотов скончался в подмосковном посёлке Богородское на 58-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения сахарного диабета, а также болезни сердца, почек и пневмония. Знаменитости стало плохо 18 апреля, и он перестал выходить на связь. Приехавшие родственники застали артиста в тяжёлом состоянии. Врачи не сумели его спасти.





«Очень жаль», — написала Пугачёва под постом с информацией о похоронах Золотова в соцсети Instagram*.