Алла Пугачёва выразила сожаление в связи со смертью своего двойника Алексея Золотова
Певица Алла Пугачёва прокомментировала новость о смерти своего самого известного двойника Алексея Золотова. Свою реакцию она выразила в комментариях для аккаунта фестиваля «Пугачёвская весна».
Напомним, что телеведущий Алексей Золотов скончался в подмосковном посёлке Богородское на 58-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения сахарного диабета, а также болезни сердца, почек и пневмония. Знаменитости стало плохо 18 апреля, и он перестал выходить на связь. Приехавшие родственники застали артиста в тяжёлом состоянии. Врачи не сумели его спасти.
«Очень жаль», — написала Пугачёва под постом с информацией о похоронах Золотова в соцсети Instagram*.Ведущий был одним из самых ярких пародистов Аллы Пугачёвой. Он не просто копировал её внешность, но и воспроизводил уникальную манеру пения «живым» вокалом. Артист также инициировал проведение фестиваля «Пугачёвская весна». Организаторы мероприятия назвали его очень талантливым и добрым человеком, который любил Пугачёву и чувствовал её как никто другой, потому что сам большую часть жизни прожил в образе звезды.