Игорь Николаев сделал неожиданное заявление об обиде Аллы Пугачёвой

30 ноября 2025, 17:46

Певец Игорь Николаев прокомментировал свою обиду на Аллу Пугачёву

Игорь Николаев (Фото: Instagram* @igor_nikolaev_music)

Певец Игорь Николаев прокомментировал ситуацию с обидой Аллы Пугачёвой. В интервью на YouTube-канале FAMETIME TV он подтвердил, что они с певицей сейчас не общаются, но выразил надежду на восстановление связи.





Николаев объяснил, что в эфире программы «Сегодня вечером» не упомянул Пугачёву, так как решил сосредоточиться на артистах, присутствовавших в студии. Он категорически опроверг слухи о том, что редакторы шоу запрещали ему называть кого-либо.



Музыкант отметил, что узнал о претензиях Примадонны только из её интервью.

«Алла могла бы набрать мне ещё разок, она прекрасно знает мой номер. Спросить: «Игорь, как так вообще? Что это вообще такое? Как было-то всё?» Я бы рассказал, как было. Но если она решила мне не звонить, значит её устроил тот вариант ответа, который она услышала. Я не знаю, где она вообще взяла эту информацию», — пояснил артист.

