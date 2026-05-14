Жена нагуляла ребенка от другого, а его попытка стать риелтором провалилась: чем сейчас занимается звезда шоу «Дом-2» Степан Меньщиков?
Шоумен Степан Меньщиков вновь появился на телеэкранах, но уже не в культовом «Доме-2», а в реалити-шоу «Выживалити». Правда, задержался он там недолго: зрители не спешили проявлять интерес, а новые участники явно не были впечатлены его звездным прошлым. Увы, харизма начала 2000-х работает не на всех. 15 мая ему исполняется 49 лет. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».
От Водонаевой до Бони: любовные драмы на экранеВ «Доме-2» Меньщиков был настоящим мотором происходящего: весёлый, остроумный, с непредсказуемым поведением. На проекте он закрутил роман с Аленой Водонаевой — отношения длились около полутора лет, но быстро сошли на нет. Затем была короткая, но бурная история с Викторией Боней. Со стороны казалось, что чувства кипят, но позже Боня заявила, что весь роман был якобы постановкой. Степан же с улыбкой уклонился от комментариев, оставив всё на усмотрение публики.
Семейные истории: дети, измены и ДНК-тестыПосле ухода из шоу Меньщиков попытался построить семью. В 2011 году он начал отношения с Евгенией Шамаевой, у них родилось двое детей. Но в 2017 году грянул скандал: ДНК-тест подтвердил, что старший ребёнок — не его. Позже Евгения закрутила роман с другом Меньщикова, но и он не оказался отцом. История завершилась разводом.
Вторую попытку создать семейную жизнь Степан предпринял в 2019 году — на отдыхе в Таиланде он познакомился с риелтором Ангелиной Монах. Всё развивалось стремительно: через месяц она забеременела, в 2020-м пара поженилась, а вскоре родилась дочь Степания. Однако доверие оказалось подорвано — после подозрений в измене Меньщиков настоял на ДНК-тесте, который подтвердил отцовство. Но это не спасло брак: в 2024 году Ангелина объявила о разводе.
К слову, сам Степан позже стал утверждать, что никакого развода не было, обвиняя СМИ в искажении фактов. Однако журналисты лишь зафиксировали его собственные слова.
Попытка стать риелтором и возвращение в МосквуЖивя в Таиланде, Степан пытался подхватить дело жены и заняться недвижимостью, но за год так и не сумел продать ни одного объекта. В итоге он вернулся в Россию, где продолжил заниматься привычным делом — вести мероприятия, свадьбы и корпоративы.
