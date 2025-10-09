Жена стриптизерша, роман с Арнтгольц и четверо детей: Григорию Антипенко из «Не родись красивой» 51 год. Куда пропал актер?
10 октября 2025 года актеру Григорию Антипенко исполняется 51 год. Широкую известность ему принесла роль Андрея Жданова в культовом сериале «Не родись красивой», которая завоевала сердца миллионов зрительниц. «Радио 1» расскажет о биографии актера, его карьере и личной жизни, а также о том, чем он занимается сегодня.
Биография Григория Антипенко: ранние годы и образованиеГригорий Антипенко родился и вырос в Москве. Семья жила на Мосфильмовской улице, а мама работала инженером на киностудии. С детства мальчик сочетал разнообразные интересы: отец записал его на занятия каратэ, а мама настояла на театральной студии. В итоге юный Гриша занимался и боевыми искусствами, и театром, однако по-настоящему его увлекали естественные науки — химия и биология. Он часами изучал учебники и латинские названия животных.
После школы будущий артист поступил в фармацевтическое училище и работал в аптеке, но быстро понял, что эта профессия не его. В поисках творческого пути он сменил несколько профессий: работал рекламщиком, бухгалтером и декоратором на «Мосфильме». В 22 года Григорий начал работать в театре «Сатирикон» в должности сценического работника.
Обретя любовь к театру, Антипенко решил стать актером. В 1999 году он прошел прослушивание в Щукинское училище. Ростом 185 см и обаянием молодой человек сразу произвел впечатление на преподавателей. На вопрос о смене карьеры он ответил:— Мне мало одной жизни.
Начало актерской карьерыДебют в кино состоялся в 2002 году с эпизодической роли в сериале «Кодекс чести». Главный интерес Антипенко оставался за театром: во время учебы он выступал в театре им. Маяковского и «Классном театре», а после окончания учебы — в театре Et cetera.
В 2005 году актер снялся в мелодраме «Талисман любви», сыграв мошенника-фокусника. После этого Антипенко получил предложение сыграть Андрея Жданова в сериале «Не родись красивой». Первоначально роль досталась другому актеру, однако позднее продюсер компании «Амедиа» вновь пригласил Григория на проект.
Популярность и работа в театреРоль Жданова принесла Антипенко широкую известность, но одновременно поставила перед актером задачу избежать типажа «актера одной роли». Он продолжал активно работать в театре и сниматься в кино, но главным оставалась сцена. Среди заметных фильмов с его участием — «Человек без пистолета», «Этим вечером ангелы плакали», «М+Ж», «Москва, я люблю тебя», «Возмездие».
В 2012 году Антипенко поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, но вскоре ушел в академический отпуск, решив, что сможет реализовать свои идеи без «корочки». В 2013 году он вошел в труппу театра им. Вахтангова, где участвовал в международных проектах и хореографических постановках, включая «Оттело».
«Жданов всё подпортил, став клише. Это достаточно непреодолимая преграда для серьёзных режиссёров. Они считают, что если у человека есть подобное клише, на нём стоит крест. Им проще открывать новые имена, чем брать сомнительные фигуры вроде меня. Это их выбор, и я их не осуждаю», — говорил актер.На сегодняшний день Григорий продолжает работу в Вахтанговском театре: его можно увидеть в спектаклях «Обещание на рассвете», «Двое на качелях» и «Севильский цирюльник». В декабре 2023 года сообщалось о возвращении сериала «Не родись красивой» на экраны, однако участие Антипенко в сиквеле не было подтверждено.
Личная жизнь Григория АнтипенкоНа пике популярности Антипенко был известен как плейбой российского кино, но реальная жизнь актера сильно отличалась от экранного образа. Первой женой Григория стала Елена, с которой он познакомился во время учебы в МХАТ.
В 1999 году у пары родился сын Александр, который позднее последовал по стопам отца и дебютировал в кино, сыграв Жданова в детстве. Брак распался через семь лет.
«Я училась в полиграфическом вузе и пошла в театральную студию, где мы с Гришей и познакомились. Занималась там, чтобы уверенней стать, об актерстве не мечтала. Гриша только поступил в Щукинское училище, когда в 1999 году я родила нашего сына Сашу. А к моменту получения диплома мы были уже в разводе. Но остались друзьями. Не получилось тогда наш брак спасти, но уже столько лет прошло, и поздно думать об этом», — говорила Елена.В 2007 году актер начал отношения с коллегой Юлией Такшиной. У пары родились два сына — Иван и Фёдор. Отношения продлились до 2012 года. Официальные причины расставания не раскрывались, однако выдвигались разные версии. Например, ходили слухи, что актер узнал о том, что Юлия когда-то работала стриптизершей. Также многие предполагали, что Анатолий изменял, однако Антипенко подчеркивал, что по жизни он одиночка.
«Между нами уже нет той безумной любви, но есть главное — мы остаёмся родными людьми», — отмечала Такшина.В 2016–2017 годах у актера был роман с Татьяной Арнтгольц во время работы над спектаклем «Двое на качелях». Отношения быстро завершились. В 2019 году Антипенко вновь стал отцом: родился сын Афанасий. Имя матери и статус второй жены остаются скрытыми по желанию актера.
Григорий Антипенко сегодняПосле 2017 года актер практически не снимался в кино. Последним проектом стал мини-сериал «Торгсин». Антипенко объяснил это отсутствием интересных сценариев. Он отмечал, что ему не предлагали достойных ролей.
Тем не менее Григорий активно продолжает театральную карьеру, участвуя в постановках и гастролях по России, включая города Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону и Смоленск. В сентябре 2025 года в арт-кафе Театра им. Евгения Вахтангова состоялась премьера моноспектакля «Старик и море» по повести Эрнеста Хемингуэя, открывшая 105-й сезон репертуара театра.