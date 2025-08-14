Женился на девушке сильно младше себя, уехал из Москвы и страдает от хандры: как живет наследник Александра Ширвинда Михаил
Александр Михаил — легенда российского театра, а его сын Михаил — известный телеведущий и блогер. 14 августа ему исполняется 67 лет. О том, как он живет сегодня, расскажет «Радио 1».
Михаил Ширвиндт: детство, юность и путь в профессиюМихаил Ширвиндт родился в 1958 году. Его детство прошло в центре Москвы: сначала семья жила в коммунальной квартире с 18 соседями, а затем переехала в знаменитую высотку на Котельнической набережной. Мать Михаила внучка главного архитектора Москвы, представительница старинной русской династии. Со стороны отца в роду были евреи одесского и литовского происхождения.
Школьные годы Михаил вспоминает как непростой период. В аттестате преобладали тройки, но это не помешало поступить в Театральное училище им. Щукина, куда он попал, в том числе благодаря протекции отца. Однако вскоре его отчислили за дерзкую выходку — он снял государственный флаг в день празднования образования СССР, что едва не закончилось тюремным сроком.
Карьера: от «Современника» до YouTubeВ 1970-е Михаил столкнулся с трудностями в трудоустройстве из-за своих оппозиционных взглядов. Первой дала ему шанс Галина Волчек, пригласив в «Современник» монтировщиком сцены. Однако и здесь удача была недолгой — он случайно повредил декорации. Позже он работал в ВИА «Самоцветы», а затем получил актерское образование и устроился в театр «Сатирикон».
Широкую известность Михаил получил как телеведущий, в том числе передач о собаках. Сегодня он активно ведет YouTube-канал, посвященный еде, путешествиям и отдыху. На канале уже более 280 тысяч подписчиков.
Личная жизнь и семья Михаила ШирвиндтаНесмотря на постоянные сравнения с отцом, Михаилу Ширвиндту не удалось повторить гармоничную семейную историю родителей. По собственному признанию, он был более увлекающимся в отношениях. В молодости Ширвиндт сотрудничал с вокально-инструментальным ансамблем «Самоцветы». Тогда за ним присматривал Владимир Пресняков-старший — по просьбе отца, чтобы оградить сына от необдуманных поступков и привить дисциплину.
В 23 года Михаил Ширвиндт впервые стал отцом — супруга Елена родила ему сына Андрея. Брак оказался недолговечным: супруги быстро и мирно расстались, не выдержав испытаний бытом. Позднее, работая в театре «Сатирикон», артист познакомился с хореографом Татьяной Морозовой. В этом союзе родилась дочь Александра. Однако семейная жизнь сопровождалась слухами об изменах, которые периодически попадали в прессу.
В начале 2000-х продюсер Марк Рудинштейн публично заявил о романе Ширвиндта с телеведущей Юлией Бордовских. Телеведущий категорически отрицал эти слухи, обвиняя Рудинштейна в попытке привлечь внимание к своему проекту. После многолетней паузы в общении стороны формально примирились, но новые комментарии продюсера вновь обострили конфликт.
В 2017 году СМИ приписали Михаилу роман с редактором Анастасией Пономаревой. На тот момент он уже фактически не жил с женой, что подтвердилось в 2019-м, когда брак с Морозовой был официально расторгнут. В конце 2019 года Михаил Ширвиндт женился на Анастасии Пономаревой. В мае 2020-го у пары родился сын Михаил. Примечательно, что в том же месяце дочь телеведущего Александра стала мамой близнецов, сделав отца не только молодым супругом, но и дедушкой.
Разница в возрасте между супругами составляет 32 года, что вызывало критику в обществе. Однако Анастасия подчеркивала, что возраст не является преградой, а роман начался спустя время после начала совместной работы в передаче «Хочу знать».