Друзья Дженнифер Энистон заподозрили её нового возлюбленного в корыстных намерениях
56-летняя Дженнифер Энистон, по данным издания Radar Online, начала роман с 49-летним гипнотерапевтом Джимом Кёртисом, с которым познакомилась через общего друга.
Поводом для интереса к новому знакомому стала книга Shift, написанная Кёртисом совместно с Сарой Хадир.
Сначала их объединяла лишь дружба, но со временем отношения переросли в романтические. Однако друзья Энистон выражают сомнения в искренности чувств Кёртиса, полагая, что его может привлекать материальное благополучие актрисы. Уже спустя несколько недель после знакомства мужчина собирается переехать в её дом в Лос-Анджелесе.
По словам источников, Кёртис, несмотря на уверенность и амбиции, значительно уступает Энистон в финансовом плане — состояние звезды оценивается более чем в 300 миллионов долларов.
Пара ведёт роскошный образ жизни: путешествует на частных самолётах, останавливается в дорогих отелях, включая Sunset Tower в Голливуде, и посещает элитные оздоровительные программы Ventana Big Sur.
Все расходы, как отмечают инсайдеры, оплачивает сама актриса.
