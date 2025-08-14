Друзья Дженнифер Энистон заподозрили её нового возлюбленного в корыстных намерениях

14 августа 2025, 16:40

Друзья Энистон считают, что её возлюбленный Джим Кёртис является альфонсом

Дженнифер Энистон (Фото: Instagram* / @jenniferaniston)

56-летняя Дженнифер Энистон, по данным издания Radar Online, начала роман с 49-летним гипнотерапевтом Джимом Кёртисом, с которым познакомилась через общего друга.