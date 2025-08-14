Достижения.рф

Друзья Дженнифер Энистон заподозрили её нового возлюбленного в корыстных намерениях

Друзья Энистон считают, что её возлюбленный Джим Кёртис является альфонсом
Дженнифер Энистон (Фото: Instagram* / @jenniferaniston)

56-летняя Дженнифер Энистон, по данным издания Radar Online, начала роман с 49-летним гипнотерапевтом Джимом Кёртисом, с которым познакомилась через общего друга.



Поводом для интереса к новому знакомому стала книга Shift, написанная Кёртисом совместно с Сарой Хадир.

Сначала их объединяла лишь дружба, но со временем отношения переросли в романтические. Однако друзья Энистон выражают сомнения в искренности чувств Кёртиса, полагая, что его может привлекать материальное благополучие актрисы. Уже спустя несколько недель после знакомства мужчина собирается переехать в её дом в Лос-Анджелесе.

По словам источников, Кёртис, несмотря на уверенность и амбиции, значительно уступает Энистон в финансовом плане — состояние звезды оценивается более чем в 300 миллионов долларов.

Пара ведёт роскошный образ жизни: путешествует на частных самолётах, останавливается в дорогих отелях, включая Sunset Tower в Голливуде, и посещает элитные оздоровительные программы Ventana Big Sur.

Все расходы, как отмечают инсайдеры, оплачивает сама актриса.

Софья Метелева

