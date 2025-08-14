Пётр Чернышёв продолжает тяжело переживать утрату Анастасии Заворотнюк
Фигурист Пётр Чернышёв до сих пор болезненно переживает смерть своей супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по сериалу «Моя прекрасная няня».
Она ушла из жизни в прошлом году после длительной борьбы с глиобластомой.
Как сообщает aif.ru, журналисты стали свидетелями того, как спортсмен посетил могилу жены на Троекуровском кладбище. Он аккуратно убрал увядшие цветы, положил новый букет и привёл в порядок цветник у места захоронения.
На вопрос о значимости даты 12 августа для семьи Чернышёв ответил: «Каждый день — памятная дата», после чего отказался продолжать разговор.
По словам сотрудников кладбища, вдовец часто приезжает к могиле супруги, всегда принося свежие цветы. Почтить память актрисы сюда также приходят её близкие и поклонники.
