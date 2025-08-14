Пётр Чернышёв продолжает тяжело переживать утрату Анастасии Заворотнюк

14 августа 2025, 17:42

Пётр Чернышёв регулярно навещает могилу супруги и приносит свежие цветы

Пётр Чернышёв и Анастасия Заворотнюк (Фото: Instagram* / @a_zavorotnyuk)

Фигурист Пётр Чернышёв до сих пор болезненно переживает смерть своей супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по сериалу «Моя прекрасная няня».