Пётр Чернышёв продолжает тяжело переживать утрату Анастасии Заворотнюк

Пётр Чернышёв регулярно навещает могилу супруги и приносит свежие цветы
Пётр Чернышёв и Анастасия Заворотнюк (Фото: Instagram* / @a_zavorotnyuk)

Фигурист Пётр Чернышёв до сих пор болезненно переживает смерть своей супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по сериалу «Моя прекрасная няня».



Она ушла из жизни в прошлом году после длительной борьбы с глиобластомой.

Как сообщает aif.ru, журналисты стали свидетелями того, как спортсмен посетил могилу жены на Троекуровском кладбище. Он аккуратно убрал увядшие цветы, положил новый букет и привёл в порядок цветник у места захоронения.

На вопрос о значимости даты 12 августа для семьи Чернышёв ответил: «Каждый день — памятная дата», после чего отказался продолжать разговор.

По словам сотрудников кладбища, вдовец часто приезжает к могиле супруги, всегда принося свежие цветы. Почтить память актрисы сюда также приходят её близкие и поклонники.

Софья Метелева

