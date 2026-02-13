Женился на молодой и стал заложником одной роли: почему звезде «Следа» и «Универа» Сергею Пиоро отказали в киностудии Михалкова?
Сергей Владиславович Пиоро — советский и российский актер театра и кино, получивший широкую известность благодаря ролям в популярных телепроектах. Зрители знают его как капитана полиции Игоря Владиславовича Шустова в сериале «След», а также как ректора Павла Владимировича Зуева в ситкоме «Универ. Новая общага». «След» принес ему профессиональное признание, стабильность и любовь аудитории. Однако за экранным успехом стояли и непростые обстоятельства. 14 февраля актеру исполняется 54 года. О его карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Сергея Пиоро: детство и образованиеСергей Пиоро родился 14 февраля 1972 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург). С ранних лет он проявлял артистические способности. По воспоминаниям матери, мальчик с детства демонстрировал природный актерский талант.
При этом в семье большое значение придавалось спорту. Мать Сергея профессионально занималась волейболом и привила сыну интерес к физической активности. В школьные годы он посещал секцию фехтования и добился серьезных результатов в стрельбе, став кандидатом в мастера спорта.
Учеба в общеобразовательной школе давалась будущему актеру непросто. В старших классах он перевелся на вечернее отделение и параллельно устроился работать на почту. После окончания школы Сергей поступил в театральный институт родного города. Это решение не стало неожиданностью ни для родных, ни для друзей.
В 1995 году Пиоро окончил вуз, где обучался на курсе Натальи Мильченко. Получив диплом, он переехал в Новосибирск и вошел в труппу театра «Красный факел».
Вопрос национальности Сергей Пиоро публично не обсуждает. При этом известно, что фамилия Пиоро имеет белорусские корни и относится к западнославянскому происхождению.
Театральная карьера Сергея ПиороВ первые годы работы на сцене карьера Сергея Пиоро развивалась быстро. Он быстро занял позицию одного из ведущих актеров театра. Изначально ему доставались роли необычных, эксцентричных персонажей. Критики отмечали в его игре особую мужскую харизму, глубину и тонкость психологического рисунка. Пиоро приобрел репутацию актера, способного работать как в комедийном жанре, так и в сложных драматических постановках.
Высокую оценку получила его работа в спектакле «Зойкина квартира» по произведению Михаила Булгакова, где он исполнил роль графа Обольянинова. Театральная публика также запомнила его Лизандра в «Сне в летнюю ночь» Уильяма Шекспира, маркиза д’Орсиньи в «Кабале святош» и Несчастливцева в пьесе Александра Островского «Лес».
Особое признание получила роль в постановке «Последняя любовь Дон Жуана». По мнению зрителей и критиков, образ Дон Жуана в исполнении Пиоро отличался глубиной, психологической точностью и редкой проникновенностью.
После переезда в Москву актер покинул новосибирскую сцену, но продолжил театральную деятельность в формате антрепризы. В числе заметных проектов последних лет — комедия «На час», ставшая одним из театральных хитов 2019 года. В спектакле вместе с Пиоро были задействованы Мария Шекунова, Владимир Селиванов и Сергей Глушко.
Фильмография и первые роли в киноКарьера Сергея Пиоро в кино началась еще в период его работы в Сибири. Он привлек внимание режиссеров Свердловской киностудии и снялся в социальной драме «Группа риска» и комедии «Здравия желаю! или Бешеный дембель». Эти проекты стали важным этапом в его становлении как киноактера.
Переломным моментом стал 2006 год. Летом артиста пригласили в Москву на пробы в новый сериал «Все смешалось в доме…». Сначала ему предлагали эпизодическую роль. Однако после знакомства с актером продюсеры приняли решение расширить его участие в проекте.
Персонаж Иван Бобов оказался близок Пиоро, что обеспечило ему первую заметную телевизионную роль. В 2007 году актер окончательно переехал в Москву. С этого момента предложения от режиссеров стали поступать регулярно.
Сериал «След» и феномен популярностиОсобое место в карьере Сергея Пиоро занимает сериал «След». В этом проекте он исполнил роль баллиста-трасолога Игоря Шустова. Участие в рейтинговом детективе принесло актеру широкую узнаваемость и стабильную занятость.
Со временем количество серий «Следа» стало рекордным для российского телевидения. Постепенно Пиоро начал опасаться, что окажется заложником одного образа. По его словам, он неоднократно проходил пробы на другие роли, которые считал близкими себе, однако в итоге утверждали других исполнителей.
«Много чего еще хочется попробовать сыграть, много чего мне еще не предложили и не утвердили. Было очень много проб, когда думал: "Ах, какая роль. Точно моя!", — а она не мне доставалась», — делился актер.Актер признавался, что часть продюсеров с осторожностью относилась к артистам, задействованным в «Следе», опасаясь их плотного графика или эффекта «штампа» одного персонажа. При этом сам Пиоро был готов корректировать занятость ради новых проектов.
«Хотя я был готов уйти в отпуск на несколько месяцев, только бы сниматься. Но одни режиссеры не хотели переходить дорогу продюсеру "Следа". Другие думали, что все актеры проекта уже заштампованы образами своих персонажей», — говорил он.
В 2010 году ему отказали в участии в крупном проекте киностудии «ТриТэ» Никиты Михалкова. По словам актера, съемки должны были занять около пяти дней — по меркам полного метра это немало. Он уже примерил костюм и грим, процесс пошел, но внезапно ему позвонила кастинг-директор с просьбой перенести одну из смен, так как другой артист не мог выйти в этот день. Сергей согласился и предложил удобную дату — у него как раз оставался свободный день.
«Я сидел дома, решил полистать еще раз роль, текст почитать. Включил телевизор, а там мой сериал на Первом канале. Я еще подумал: "Ух ты! Давно меня не показывали". Спустя полчаса звонок: "Сергей, а вы что, в "Следе" снимаетесь?" Я говорю: "Да, уже три года"», — вспоминал Сергей.Через час ему перезвонили и сообщили, что сотрудничество не состоится. Как объяснили Сергею, режиссер хотел видеть в роли неизвестного артиста.
«То есть, то, что я три года на Первом канале мелькаю по телевизору, они не замечали, а тут случайно увидели — он же у нас играет! Так было много раз. Но это просто яркий момент, когда большая студия, большой проект, великолепные партнеры, и ты… не работаешь», — делится Пиоро.
«Универ. Новая общага» и новые возможностиСитуацию изменило приглашение в ситком «Универ. Новая общага». Изначально роль Павла Владимировича Зуева предполагалась эпизодической, однако впоследствии персонаж стал одним из ключевых. Этот проект позволил Пиоро продемонстрировать комедийный талант и выйти за рамки привычного амплуа.
По признанию актера, работа в жанре комедии оказалась для него особенно комфортной. Он сознательно ограничивал объем съемок в «Следе», чтобы иметь возможность участвовать в других проектах и не замыкаться в пределах одного образа. Позднее артист снялся во втором сезоне сериала «Туристическая полиция», где главную роль исполнила Анастасия Ивлеева.
«Я не хочу сравнивать себя с Александром Демьяненко, который был заложником образа Шурика. Но, по большому счету, можно стать заложником одного проекта. И тебя будут знать только как актера, который играет в сериале "След". А ведь мы шли в эту профессию потому, что нам хотелось быть разными», — говорит актер.На сегодняшний день в фильмографии актера — более 60 работ в театре и кино.
Личная жизнь Сергея Пиоро: семья, супруга и сынСо своей будущей женой, актрисой Еленой Головизиной, он познакомился в новосибирском театре «Красный факел». Елена моложе Сергея на десять лет. Их общение постепенно переросло в роман, который завершился созданием семьи. Предложение руки и сердца артист сделал накануне Нового года в 2005 году.
В августе 2006 года Сергей Пиоро и Елена Головизина поженились. Свадебное торжество прошло на берегу реки Оби. Ведущими праздника выступили сами молодожены, а формат мероприятия был выдержан в американском стиле.
После свадьбы супруги переехали в Москву. Сначала они вместе приняли участие в съемках сериала «Все смешалось в доме…», а затем вновь встретились на площадке многосерийного детектива «След». В проекте Елена Головизина исполнила роль старшего лейтенанта Шустовой — экранной супруги персонажа Сергея Пиоро.
В 2009 году стало известно, что Сергей и Елена Пиоро стали родителями сына Арсения. Это событие стало важным этапом в жизни актера и его семьи.
«Женщины — с другой планеты. Они с Венеры, а мы, мужчины, с Марса. И это будет всегда. Откуда, думаешь, у женщины эта логика? Но это их логика, и для них она оправданна. Для нас она другая, но если мы поймем этот момент и эти трудности перевода начнут смягчаться, то произойдет симбиоз. В этом и есть секрет семейного счастья», — рассуждал актер.
Сергей Пиоро про РоссиюСергей Пиоро неоднократно заявлял, что не планирует покидать Россию. Актер подчеркнул, что ценит возможность путешествовать и ощущать себя «человеком мира», однако считает, что родной дом остается лучшим местом.
«Мне нравится быть человеком мира. Было здорово, когда все границы были открыты и можно было спокойно путешествовать. Но дома же всегда лучше», — говорил артист.При этом он не высказывает публичной позиции по поводу ситуации на Украине. По его словам, он не считает необходимым обсуждать подобные темы в социальных сетях, полагая, что для общественных дискуссий существует медиапространство.
«А зачем это делать? Кто я такой, чтобы высказываться на эту тему в соцсетях? Для этого есть телевизор. Там все высказываются. Есть куча разных программ, каналов», — подчеркнул он.
Сергей Пиоро сегодняСергей Пиоро продолжает активно работать в театре и кино. В числе актуальных сценических постановок с его участием — «Мертвые души», «Время обнимать» и «Семейка легкого поведения».
В 2025 году состоялась премьера сериала «Универ. Молодые», в котором актер вновь появился на экране. В ближайшее время зрители также смогут увидеть проекты «Универ. 15 лет спустя» и «Находка века» с участием Пиоро.
Артист сообщил, что в продолжении «Универ. 15 лет спустя» сюжетная линия его героя, Павла Владимировича Зуева, получит развитие: у персонажа появится любовная интрига на стороне.