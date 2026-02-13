13 февраля 2026, 16:38

Сергей Владиславович Пиоро — советский и российский актер театра и кино, получивший широкую известность благодаря ролям в популярных телепроектах. Зрители знают его как капитана полиции Игоря Владиславовича Шустова в сериале «След», а также как ректора Павла Владимировича Зуева в ситкоме «Универ. Новая общага». «След» принес ему профессиональное признание, стабильность и любовь аудитории. Однако за экранным успехом стояли и непростые обстоятельства. 14 февраля актеру исполняется 54 года. ​О его карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Пиоро: детство и образование Театральная карьера Сергея Пиоро Фильмография и первые роли в кино Сериал «След» и феномен популярности «Универ. Новая общага» и новые возможности Личная жизнь Сергея Пиоро: семья, супруга и сын Сергей Пиоро про Россию Сергей Пиоро сегодня

Биография Сергея Пиоро: детство и образование

Театральная карьера Сергея Пиоро

Фильмография и первые роли в кино

Сериал «След» и феномен популярности

«Много чего еще хочется попробовать сыграть, много чего мне еще не предложили и не утвердили. Было очень много проб, когда думал: "Ах, какая роль. Точно моя!", — а она не мне доставалась», — делился актер.

«Хотя я был готов уйти в отпуск на несколько месяцев, только бы сниматься. Но одни режиссеры не хотели переходить дорогу продюсеру "Следа". Другие думали, что все актеры проекта уже заштампованы образами своих персонажей», — говорил он.

«Я сидел дома, решил полистать еще раз роль, текст почитать. Включил телевизор, а там мой сериал на Первом канале. Я еще подумал: "Ух ты! Давно меня не показывали". Спустя полчаса звонок: "Сергей, а вы что, в "Следе" снимаетесь?" Я говорю: "Да, уже три года"», — вспоминал Сергей.

«То есть, то, что я три года на Первом канале мелькаю по телевизору, они не замечали, а тут случайно увидели — он же у нас играет! Так было много раз. Но это просто яркий момент, когда большая студия, большой проект, великолепные партнеры, и ты… не работаешь», — делится Пиоро.

«Универ. Новая общага» и новые возможности

Сергей Пиоро (фото: кадр из сериала «Универ. Новая общага»)

«Я не хочу сравнивать себя с Александром Демьяненко, который был заложником образа Шурика. Но, по большому счету, можно стать заложником одного проекта. И тебя будут знать только как актера, который играет в сериале "След". А ведь мы шли в эту профессию потому, что нам хотелось быть разными», — говорит актер.

Личная жизнь Сергея Пиоро: семья, супруга и сын

«Женщины — с другой планеты. Они с Венеры, а мы, мужчины, с Марса. И это будет всегда. Откуда, думаешь, у женщины эта логика? Но это их логика, и для них она оправданна. Для нас она другая, но если мы поймем этот момент и эти трудности перевода начнут смягчаться, то произойдет симбиоз. В этом и есть секрет семейного счастья», — рассуждал актер.

Сергей Пиоро про Россию

«Мне нравится быть человеком мира. Было здорово, когда все границы были открыты и можно было спокойно путешествовать. Но дома же всегда лучше», — говорил артист.



«А зачем это делать? Кто я такой, чтобы высказываться на эту тему в соцсетях? Для этого есть телевизор. Там все высказываются. Есть куча разных программ, каналов», — подчеркнул он.

Сергей Пиоро сегодня