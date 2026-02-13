Стало известно, сколько зарабатывает депортированный из России Нурлан Сабуров
Ровно неделю назад в сети разошлась новость о том, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Для самого комика это стало неожиданностью. О проблемах он, по слухам, узнал уже по прилёте в Москву из ОАЭ.
Как выяснил Super, после такой истории Сабуров продолжает работать на частных мероприятиях и готов выступать в Казахстане. Однако бюджет потребуется немалый. За почти полчаса стендапа, по данным издания, он просит десять млн тенге (свыше 1,5 млн рублей).
К сумме, утверждает источник, добавляется стандартный райдер — 300 тыс. тенге (около 50 тыс. рублей). При желании выступление можно продлить за отдельную плату.
Отмечается, что Сабуров не предъявляет экзотических требований. Шутить на русском не отказывается и при необходимости готов делить сцену с коллегами. Единственное условие — без съёмок во время выступления. Зато после концерта можно сделать совместное фото.
Кроме стендапа, звезда может выступить и в роли ведущего мероприятия — за тот же гонорар. Также издание сообщает, что, вероятно, Сабуров останется в Казахстане до конца февраля, и есть даты для бронирования на этот период.
