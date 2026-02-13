Стало известно, сколько зарабатывает депортированный из России Нурлан Сабуров

13 февраля 2026, 15:07

Super: Сабуров получает после депортации свыше 1,5 млн руб за почти полчаса

Нурлан Сабуров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Ровно неделю назад в сети разошлась новость о том, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Для самого комика это стало неожиданностью. О проблемах он, по слухам, узнал уже по прилёте в Москву из ОАЭ.