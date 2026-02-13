Достижения.рф

«Покушение на убийство»: Маша Малиновская жёстко прошлась по Тодоренко из-за мёда

Маша Малиновская прокомментировала скандал с участием Регины Тодоренко
Маша Малиновская (Фото: Instagram* @malinovskaya_tv)

Телеведущая Маша Малиновская раскритиковала поведение Регины Тодоренко, которая оказалась в центре скандала после истории с аллергиком.



В разговоре с «Газетой.Ru» Малиновская отметила, что поступок Тодоренко заслуживает общественного осуждения и «отмены».

«Я считаю Регину идиоткой! Её поступок — это покушение на убийство! Почему она до сих пор не забанена на ТВ, вызывает мою глубочайшую озабоченность», — заявила телеведущая.
Скандал разгорелся после выпуска шоу «Пожалуйста, не рассказывай!», где Тодоренко рассказала, что подмешала мёд в чай другу, зная о его аллергии. Она объяснила это убеждением в психосоматической природе болезней.

В результате у знакомого развился отёк Квинке, что едва не привело к трагедии. Пользователи соцсетей осудили поступок Регины, не найдя в нём ничего смешного.

