«Покушение на убийство»: Маша Малиновская жёстко прошлась по Тодоренко из-за мёда
Маша Малиновская прокомментировала скандал с участием Регины Тодоренко
Телеведущая Маша Малиновская раскритиковала поведение Регины Тодоренко, которая оказалась в центре скандала после истории с аллергиком.
В разговоре с «Газетой.Ru» Малиновская отметила, что поступок Тодоренко заслуживает общественного осуждения и «отмены».
«Я считаю Регину идиоткой! Её поступок — это покушение на убийство! Почему она до сих пор не забанена на ТВ, вызывает мою глубочайшую озабоченность», — заявила телеведущая.Скандал разгорелся после выпуска шоу «Пожалуйста, не рассказывай!», где Тодоренко рассказала, что подмешала мёд в чай другу, зная о его аллергии. Она объяснила это убеждением в психосоматической природе болезней.
В результате у знакомого развился отёк Квинке, что едва не привело к трагедии. Пользователи соцсетей осудили поступок Регины, не найдя в нём ничего смешного.