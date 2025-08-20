Женился на молодой и уехал работать в США: Андрею Кончаловскому 88 лет, какую семейную трагедию пережил режиссер
20 августа 2025 года известному режиссеру Андрею Кончаловскому исполнилось 88 лет. Его имя давно вписано в историю отечественного и мирового кинематографа. Кончаловский никогда не гнался за количеством проектов — для него важнее смысл, художественная глубина и сильный посыл к зрителю. О его творческом пути и браке с Юлией Высоцкой расскажет «Радио 1».
Биография и творческий путьАндрей Сергеевич Кончаловский (настоящее имя — Андрон Михалков) родился 20 августа 1937 года в Москве в знаменитой семье Михалковых. Его отец, Сергей Михалков, — автор детских поэм про дядю Стёпу и текстов гимнов СССР и России. Мать, Наталья Кончаловская, — писательница, оставившая значимый след в русской литературе.
С ранних лет родители воспитывали в сыне любовь к музыке. Он окончил музыкальное училище при консерватории, но со временем понял, что его истинное призвание — кино. В 1964 году Кончаловский окончил ВГИК и начал карьеру режиссёра.
Фильмография Андрея КончаловскогоЗа десятилетия работы он снял десятки фильмов, поставил спектакли и оперы. Среди самых известных работ:
- «Дворянское гнездо» (1969);
- «Дядя Ваня» (1970);
- «Сибириада» (1978);
- «Танго и Кэш» (1989);
- «Курочка Ряба» (1994);
- «Глянец» (2007);
- «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014);
- «Рай» (2016);
- «Грех» (2019);
- «Дорогие товарищи» (2020).
Работа Кончаловского в СШАВ начале 1980-х годов Андрей Кончаловский уехал в США, где официально взял фамилию матери — Кончаловский. По воспоминаниям его сына Егора, режиссёр не хотел ассоциироваться со своим дедом, который был депутатом Верховного Совета. Кроме того, он считал, что двум Михалковым на «Мосфильме» «тесно». Первой американской картиной Кончаловского стал короткометражный фильм «Сломанное вишнёвое деревце» (1983), номинированный на «Оскар». Следующая работа — полнометражная лента «Возлюбленные Марии» с Настасьей Кински в главной роли, основанная на рассказе Андрея Платонова.
Международное признание режиссёру принёс фильм «Поезд-беглец» с Джоном Войтом. Картина получила три номинации на «Оскар», включая «Лучшую мужскую роль». Кончаловский также работал над боевиком «Танго и Кэш» со Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом, однако был отстранён от проекта — завершил его американский режиссёр Альберт Магноли.
В одном из интервью Кончаловский признавался, что Голливуд не оправдал ожиданий.
«Это иллюзия, будто Голливуд дает возможность себя выразить. Надо иметь такую невыносимую силу воли, уметь приспосабливаться», — говорил он.По его словам, сегодня «лучшие сценарные работы ушли в телевидение и сериалы». После возвращения в Россию в 1991 году Кончаловский снял «Ближний круг» — фильм-размышление о сталинизме, а позже — «Курочку Рябу» (1994), продолжение истории Аси Клячиной.
Театр и новые постановкиРежиссёр активно работает и в театре. В 2018 году он представил спектакль «Сцены из супружеской жизни» по Ингмару Бергману, где главную роль исполнила Юлия Высоцкая. Постановка продолжает жить на сценах российских театров, меняются лишь партнёры актрисы.
«Так получилось, что у Юли это уже четвертый муж. Мне показалось, что Розин хорошо освоился в моем спектакле по Шекспиру "Укрощение строптивой". И в этой постановке он мне тоже показался интересным», — рассказал режиссер.
В 2023 году Кончаловский перенёс действие пьесы в Россию 1990-х годов, отметив, что это «сложный и переломный период для всей страны».
Знакомство и история любви с Юлией ВысоцкойВпервые Андрей Сергеевич и Юлия Высоцкая встретились в 1996 году на кинофестивале в Сочи. Тогда ему было 58 лет, а ей — всего 22. Несмотря на разницу в возрасте и жизненном опыте, между ними возникла взаимная симпатия.
«Я всегда тянулась к тем, кто лучше меня, умнее, опытнее, талантливее, старше. Мне всегда были интересны люди, которые знают, пережили, испытали больше. Я хотела быть с теми, кто круче меня», — делилась Юлия.Спустя время актриса приняла предложение руки и сердца, и влюблённые зарегистрировали брак. Сегодня они считаются одной из самых крепких пар российского кино.
Высоцкая стала не только супругой, но и музой Кончаловского, сыграв в ряде его фильмов. Однако с годами она выстроила собственную карьеру: успешно работает в театре, снимается у других режиссёров, ведёт кулинарные шоу и выпускает книги.
Семья Кончаловского и тяжелые испытанияУ пары двое детей — дочь Мария и сын Пётр. Семейная жизнь Кончаловского и Высоцкой не раз подвергалась испытаниям. Одним из самых тяжёлых моментов стала автомобильная авария, в результате которой их дочь получила серьёзные травмы. Но даже это не разрушило союз: супруги вместе прошли через трагедию и сохранили семью.
В январе 2023 года Андрей Сергеевич снова стал дедушкой — у его сына Егора Кончаловского родился третий ребёнок.