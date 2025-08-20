20 августа 2025, 13:47

Андрей Кончаловский (фото: Instagram* / andrei_konchalovsky)

20 августа 2025 года известному режиссеру Андрею Кончаловскому исполнилось 88 лет. Его имя давно вписано в историю отечественного и мирового кинематографа. Кончаловский никогда не гнался за количеством проектов — для него важнее смысл, художественная глубина и сильный посыл к зрителю. О его творческом пути и браке с Юлией Высоцкой расскажет «Радио 1».





Содержание Биография и творческий путь Фильмография Андрея Кончаловского Работа Кончаловского в США Театр и новые постановки Знакомство и история любви с Юлией Высоцкой Семья Кончаловского и тяжелые испытания Андрей Кончаловский сегодня

Биография и творческий путь

Фильмография Андрея Кончаловского

«Дворянское гнездо» (1969);

«Дядя Ваня» (1970);

«Сибириада» (1978);

«Танго и Кэш» (1989);

«Курочка Ряба» (1994);

«Глянец» (2007);

«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014);

«Рай» (2016);

«Грех» (2019);

«Дорогие товарищи» (2020).

Работа Кончаловского в США

Андрей Кончаловский (фото: Instagram* / andrei_konchalovsky)



«Это иллюзия, будто Голливуд дает возможность себя выразить. Надо иметь такую невыносимую силу воли, уметь приспосабливаться», — говорил он.

Театр и новые постановки

«Так получилось, что у Юли это уже четвертый муж. Мне показалось, что Розин хорошо освоился в моем спектакле по Шекспиру "Укрощение строптивой". И в этой постановке он мне тоже показался интересным», — рассказал режиссер.

Знакомство и история любви с Юлией Высоцкой

«Я всегда тянулась к тем, кто лучше меня, умнее, опытнее, талантливее, старше. Мне всегда были интересны люди, которые знают, пережили, испытали больше. Я хотела быть с теми, кто круче меня», — делилась Юлия.

Андрей Кончаловский (фото: Instagram* / andrei_konchalovsky)

Семья Кончаловского и тяжелые испытания

Андрей Кончаловский сегодня