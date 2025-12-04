Женился на падчерице, бросил собственного ребенка и раскритиковал Дану Борисову: как сейчас живет звезда телепроектов Гоген Солнцев?

04 декабря 2025, 12:38

Гоген Солнцев (фото: Instagram* / solntcev)

Эпатажный шоумен, актер, радиоведущий и герой десятков телевизионных проектов Гоген Солнцев, давно ставший постоянным персонажем светских хроник, 5 декабря отмечает 45-летие. О том, почему он женился на дочери бывшей и что говорил про Дану Борисову — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Гогена Солнцева: происхождение и семья Образование и начало творческого пути Театр абсурда и другие творческие проекты Телевидение: «Дом-2», «Минута славы», «Пусть говорят» и другие шоу Работа в интернет-проектах и конфликт с Даной Борисовой Скандалы в жизни Гогена Солнцева Отношение общества и травля в сети Личная жизнь Гогена Солнцева: трагические события, поздние браки и семейные скандалы Брак Гогена Солнцева с Екатериной Терешкович Новые романы Гогена Солнцева и слухи об изменах Развод с Екатериной Терешкович Брак с дочерью бывшей жены Полиной Сомнения в отцовстве и рождение ребёнка Гоген Солнцев сегодня

Биография Гогена Солнцева: происхождение и семья

«Мой папа ушел в новую семью, а мама вернулась в старую. И так получилось, что я был никому не нужен. Оставалась одна бабушка. Она и забрала меня в коммуналку, где мы благополучно с ней жили», — вспоминал Солнцев.

Гоген Солнцев (фото: Instagram* / solntcev)



«Маму я увидел в первый раз на телевидении. Причем как мама она ничего обо не знала. Это была уже не мать, а женщина, за небольшие деньги оскорбляющая человека, которого сама же и родила», — говорил артист.

Образование и начало творческого пути

Театр абсурда и другие творческие проекты

Гоген Солнцев (фото: Instagram* / solntcev)



Телевидение: «Дом-2», «Минута славы», «Пусть говорят» и другие шоу

Работа в интернет-проектах и конфликт с Даной Борисовой

«Кошмар какой-то! Дана, что с тобой?! Страшно подумать, что ты опять вернулась к запрещенке… Срочно возьми себя в руки! Куда смотрят твои мамочка и дочь? Не стыдно им выпускать тебя из дома таким пугалом? Бросай бухать! Иначе все очень плохо кончится. Ведь у тебя уже был более чем печальный опыт», — высказался Солнцев.

Скандалы в жизни Гогена Солнцева

Гоген Солнцев и Дана Борисова (фото: Instagram* / solntcev)



Отношение общества и травля в сети

«Я знаю публичных людей, к которым подходят и говорят что-то хорошее. Искренне им завидую. Обо мне же говорят только плохое… Я не читаю комментарии много лет, потому что ничего хорошего обо мне не напишут», — делился Гоген.

Личная жизнь Гогена Солнцева: трагические события, поздние браки и семейные скандалы

Трагедия 2017 года: гибель Галины Ивановой

Отношения Гогена Солнцева со старшими женщинами

Брак Гогена Солнцева с Екатериной Терешкович

Гоген Солнцев (фото: Instagram* / solntcev)



Алкогольная зависимость Терешкович и ухудшение её здоровья

Новые романы Гогена Солнцева и слухи об изменах

Гоген Солнцев (фото: Instagram* / solntcev)



Развод с Екатериной Терешкович

«После нашего знакомства она ко мне сексуально пристала, она меня фактически изнасиловала, как я потом понял. Екатерина довела меня до загса и до кабинета психолога», — заявил он.

Брак с дочерью бывшей жены Полиной

«Наши отношения начались с интимных моментов. А вот с Катькой это начиналось как дружба, то есть я ее вообще не рассматривал как супругу или как женщину. Человеком, с кем я мог обсудить какие-то личные дрязги, была Полина», — вспомнил артист.

«В 45 лет Полина смогла родить сама. Конечно, мы вообще не планировали, не ожидали, ну потому что в 45 беременность — это такой редкий случай. Хотя, конечно, сейчас и позже рожают, но это риски, мы никак не готовились», — объяснил он.

Сомнения в отцовстве и рождение ребёнка

«Полина же не всегда прилично себя ведет. Она может и загулять, и быть не очень порядочной женщиной. В свидетельстве записали отцом меня. А на самом деле может быть все что угодно. То есть я знаю, что это мой сын, мой ребенок. Но ДНК мы не делали, хотя всевозможные телепроекты предлагали неоднократно. Я просто подумал, что не хочу знать», — говорил артист.

Гоген Солнцев и Полина (фото: Instagram* / solntcev)



Гоген Солнцев сегодня