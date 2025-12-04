Женился на падчерице, бросил собственного ребенка и раскритиковал Дану Борисову: как сейчас живет звезда телепроектов Гоген Солнцев?
Эпатажный шоумен, актер, радиоведущий и герой десятков телевизионных проектов Гоген Солнцев, давно ставший постоянным персонажем светских хроник, 5 декабря отмечает 45-летие. О том, почему он женился на дочери бывшей и что говорил про Дану Борисову — в материале «Радио 1».
Биография Гогена Солнцева: происхождение и семьяМужчина, известный под сценическим именем Гоген Родонович Солнцев, родился 5 декабря 1980 года в Москве. Его реальное имя — Илья Солнцев. Мать будущего артиста — Людмила Кравцова — работала учительницей. А вот сведения об отце в открытых источниках расходятся: по одной версии, он был связан с греческим посольством, по другой — работал в российском посольстве в Греции.
Внешне благополучная семья, по словам Гогена, скрывала тяжелые отношения. Отец поднимал руку на мать, и в итоге, когда Илье исполнилось 10 лет, родители развелись. Сначала мальчик остался жить с папой, но ненадолго. Вскоре его взяли на воспитание бабушка и тётя, а мать ушла к прежней семье.
«Мой папа ушел в новую семью, а мама вернулась в старую. И так получилось, что я был никому не нужен. Оставалась одна бабушка. Она и забрала меня в коммуналку, где мы благополучно с ней жили», — вспоминал Солнцев.Бабушка уделяла особое внимание развитию Ильи. Он рано научился читать и писать, занимался в музыкальной школе, играл на фортепиано, пел в хоре, много времени проводил в музеях, театрах и на выставках. Единственное, чего в детстве не хватало — средств на актерскую студию, в которую Илья хотел попасть.
В 2019 году отец Солнцева умер от рака кишечника Гоген признавался, что почти не общался с родителем после развода и сожалел, что так и не смог восстановить отношения.
Встреча с матерью произошла уже во взрослом возрасте — и тоже на телевидении. Он утверждал, что женщина оскорбляла его ради небольшого гонорара.
«Маму я увидел в первый раз на телевидении. Причем как мама она ничего обо не знала. Это была уже не мать, а женщина, за небольшие деньги оскорбляющая человека, которого сама же и родила», — говорил артист.Когда он стал взрослым и уже был известен, мать, по его словам, неоднократно подавала на него в суд, требуя алименты. Эти конфликты широко обсуждались на ТВ, включая программу «Говорим и показываем». Позже в проекте Дмитрия Шепелева «На самом деле» мать и сын даже проходили проверку на детекторе лжи.
Образование и начало творческого путиПосле школы артистичный юноша решил поступать в театральный вуз. Конкурс прошёл уверенно, но на актерский факультет не попал — группу уже набрали и предложили коммерческое обучение.
Старт карьеры произошел практически случайно. Один из бывших педагогов открыл детский театральный кружок и пригласил Илью помочь на мастер-классе. Так он задержался там на пять лет: участвовал в детских телепроектах, сотрудничал с Детской академией телевидения.
Параллельно он выступал в клубах с оригинальными номерами, обрастал своей публикой и впервые начал использовать псевдоним.
Повторная попытка поступления в театр снова не сложилась — Солнцев пошёл на режиссуру, но быстро взял академический отпуск и уехал учиться в академию Ли Страсберга в США.
Театр абсурда и другие творческие проектыСтрасть к сцене привела к созданию собственного Театра абсурда. Солнцев стал его художественным руководителем. Одной из заметных постановок стал спектакль «Фантасмагориум Робера Тома, или Бедный Марсель», представленный в 2015 году по мотивам пьесы «8 любящих женщин».
Позднее он основал фестиваль «Фрик-Фабрик», а также получил роли в кино — эпизодические, но регулярные, начиная с 2009 года.
В 2023 году Гоген исполнил роль начальника дворцовой стражи в пародийной комедии «Иван Васильевич меняет всё!», где также снимались Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис и Марина Кравец.
Телевидение: «Дом-2», «Минута славы», «Пусть говорят» и другие шоуСолнцева активно приглашали в телевизионные проекты: «Опасная зона», «Званый ужин», «Навылет», «Модный приговор». Многие выпуски с его участием набрали популярность на YouTube. Громкий этап — участие в «Дом-2» во второй половине 2000-х. Солнцев негативно вспоминал об этом опыте: жаловался на ощущение тотального контроля и утверждал, что у него появилась мания преследования. Он голосовал против Ольги Бузовой, признавался в личной неприязни к ней, и периодически попадал в скандалы.
Второй раз он вернулся на проект в 2018 году — и снова ушёл после череды конфликтов и драк. На центральных каналах его тоже не забывали. В «Пусть говорят» кадры с его криком «Адвокат!» стали одним из интернет-мемов.
В шоу «Минута славы» он выступил вместе с коллективом пожилых артисток «Бабушки-респект». Номер подвергли жесткой критике, на следующий этап его не пустили.
Работа в интернет-проектах и конфликт с Даной БорисовойВ 2022 году Солнцев появился в интернет-шоу «ПоясниЗа» вместе с Даной Борисовой. А в сентябре 2025-го резко раскритиковал её внешний вид и состояние, заявив, что телеведущая якобы злоупотребляет алкоголем и филлерами.
«Кошмар какой-то! Дана, что с тобой?! Страшно подумать, что ты опять вернулась к запрещенке… Срочно возьми себя в руки! Куда смотрят твои мамочка и дочь? Не стыдно им выпускать тебя из дома таким пугалом? Бросай бухать! Иначе все очень плохо кончится. Ведь у тебя уже был более чем печальный опыт», — высказался Солнцев.
Скандалы в жизни Гогена СолнцеваВ марте 2020 года сообщалось, что он снова поругался со своей супругой Екатериной Терешкович. Ссора закончилась дракой — женщина расцарапала ему руки и ногу и прокусила кожу до крови. Артист был вынужден вызвать врачей. Скандал вспыхнул после эфирной программы, где Солнцев признался, что водил в репродуктивный центр не только жену, но и другую женщину.
В феврале 2022 года Солнцев неожиданно участвовал в боях без правил, которые проводили Epic Fighting Championship — промоушен, собравший множество фрик-героев российской сцены. Его соперницей стала певица Алёна Пискун. С первых секунд Гоген повёл себя агрессивно: хватал девушку за волосы, валил на пол, пытался душить. На ринге присутствовали пенсионерки из его группы поддержки. Однако во второй раунд артист не вышел, и Пискун победила техническим нокаутом.
Позже он запустил собственное YouTube-шоу «Школа кринжа». Но один из выпусков обернулся скандалом: на шоумена подали заявление в прокуратуру — выпуск якобы оскорбил чувства верующих.
Отношение общества и травля в сетиПо словам Солнцева, он болезненно переживает, что общество его не принимает.
«Я знаю публичных людей, к которым подходят и говорят что-то хорошее. Искренне им завидую. Обо мне же говорят только плохое… Я не читаю комментарии много лет, потому что ничего хорошего обо мне не напишут», — делился Гоген.Однажды недоброжелатели подбросили ему куклу вуду. Чтобы разобраться в ситуации, артисту пришлось обратиться в полицию.
Личная жизнь Гогена Солнцева: трагические события, поздние браки и семейные скандалы
Трагедия 2017 года: гибель Галины Ивановой
На протяжении трёх лет близким человеком в жизни Гогена Солнцева была Галина Иванова — девушка, связанная с индустрией телевидения: она работала в «Останкино», занималась восточными единоборствами, вела активный образ жизни.
В 2017 году произошла трагедия, ставшая одним из самых драматичных эпизодов в биографии артиста. Возвращаясь вечером после тренировки через парк, Галина стала жертвой маньяка. Её смерть стала для Солнцева тяжёлым ударом. Он признавался, что долго не мог оправиться от произошедшего. Позднее версия нападения преступника была подтверждена в суде.
Отношения Гогена Солнцева со старшими женщинами
Солнцев неоднократно подчёркивал, что тяготеет к женщинам значительно старше себя. По его словам, этот интерес объясняется особенностями воспитания: большую роль в его жизни играла бабушка, с которой он легко находил общий язык и которую всегда считал своим главным авторитетом.
Именно поэтому новость начала 2018 года вызвала эффект разорвавшейся бомбы: в медиа появились фотографии, на которых Гоген венчается с женщиной, заметно старше него.
Брак Гогена Солнцева с Екатериной ТерешковичПозднее выяснилось, что избранницей стала 63-летняя Екатерина Терешкович — женщина, снимавшаяся в массовках и эпизодах кинофильмов. Пара официально объявила, что планирует стать родителями. Они обратились в центр планирования семьи, где им рекомендовали суррогатное материнство.
Летом 2018 года в сети появились фотографии Екатерины Терешкович с перебинтованным лицом. Женщина перенесла пластическую операцию по подтяжке. Однако операция стала отправной точкой к новому конфликту. Осенью того же года Солнцев заявил, что поведение супруги изменилось: по его словам, она стала подолгу отсутствовать дома, вести разгульный образ жизни, а в один из дней он был вынужден выставить её за дверь вместе с вещами.
Новость о разрыве молниеносно разлетелась. Осенью 2018-го в одном из телевизионных шоу произошёл очередной конфликт: Терешкович во время прямого эфира избила собственную дочь, обвиняя её в попытке «увести мужа». Гоген пытался остановить драку, однако его падчерица все равно получила травмы.
Несмотря на произошедшее, артист вернулся к супруге. Пара начала посещать психолога, заполняла «дневники гнева», после чего Екатерина попросила прощения у дочери.
Алкогольная зависимость Терешкович и ухудшение её здоровья
2019 год оказался для супругов особенно тяжёлым. Солнцев открыто признал, что жена так и не смогла отказаться от алкоголя и ежедневные запои продолжались. По его словам, в дом регулярно приходили гости Терешкович, которые воровали ценности. Здоровье женщины резко ухудшалось, и артист признался, что был вынужден купить для неё гроб и предложить заранее составить завещание.
В нем Терешкович указала наследником мужа: ему предназначались двухкомнатная квартира в Москве и дача в Подмосковье. Дочь получала лишь старый автомобиль 1998 года выпуска.
Когда самостоятельно справиться с зависимостью Терешкович не смогла, она обратилась в реабилитационный центр. В интернете распространились её фотографии с полностью выбритой головой. Пользователи предположили, что у женщины диагностирована тяжёлая болезнь. Позже выяснилось: Екатерина побрилась из-за сильного педикулёза.
Новые романы Гогена Солнцева и слухи об изменахОтношения супругов продолжали ухудшаться. Солнцев был замечен в обществе других женщин. В частности, он провёл романтический отпуск во Вьетнаме с Лидией Алифиренко. Он также говорил, что при живой супруге начал искать новую спутницу. В один момент он даже предложил Лолите Милявской заключить с ним брачный контракт, представив себя идеальным кандидатом.
В 2020 году Солнцев и Терешкович временно наладили отношения. В том же году шоумен сделал очередное неожиданное заявление: супруги решили родить ребёнка естественным путём. Позднее в интервью Алене Жигаловой в шоу «Алена, блин!» артист рассказал, что у него уже есть ребёнок от прошлой связи. Гоген утверждал, что когда-то короткий роман завершился беременностью девушки, но он категорически был против отцовства и настаивал на аборте. Связь с бывшей возлюбленной он оборвал и не знает ни пола, ни судьбы ребёнка.
Развод с Екатериной Терешкович11 октября 2021 года артист опубликовал фотографию свидетельства о расторжении брака и объявил, что развёлся.
«После нашего знакомства она ко мне сексуально пристала, она меня фактически изнасиловала, как я потом понял. Екатерина довела меня до загса и до кабинета психолога», — заявил он.
Брак с дочерью бывшей жены ПолинойСпустя недолгое время Гоген женился на Полине — дочери Терешкович. Их отношения начались ещё в тот период, когда Солнцев состоял в браке с Екатериной. Артист объяснял, что доверял Полине и обсуждал с ней семейные проблемы. Постепенно они сблизились, и роман развился на фоне его напряжённых отношений с матерью девушки.
«Наши отношения начались с интимных моментов. А вот с Катькой это начиналось как дружба, то есть я ее вообще не рассматривал как супругу или как женщину. Человеком, с кем я мог обсудить какие-то личные дрязги, была Полина», — вспомнил артист.Солнцев отмечал, что не собирался строит совместного будущего с Полиной, однако девушка забеременела.
«В 45 лет Полина смогла родить сама. Конечно, мы вообще не планировали, не ожидали, ну потому что в 45 беременность — это такой редкий случай. Хотя, конечно, сейчас и позже рожают, но это риски, мы никак не готовились», — объяснил он.
Сомнения в отцовстве и рождение ребёнкаГоген неоднократно отмечал, что не уверен, является ли отцом ребёнка, поскольку образ жизни Полины, по его словам, был распутным. Тем не менее он заявил, что готов заботиться о мальчике, которого назвали Иваном.
«Полина же не всегда прилично себя ведет. Она может и загулять, и быть не очень порядочной женщиной. В свидетельстве записали отцом меня. А на самом деле может быть все что угодно. То есть я знаю, что это мой сын, мой ребенок. Но ДНК мы не делали, хотя всевозможные телепроекты предлагали неоднократно. Я просто подумал, что не хочу знать», — говорил артист.Солнцев признавался, что не испытывал к Полине романтических чувств и заключил союз скорее из желания помочь ей и её матери. Он отправлял жене около 100 тыс. рублей в месяц, приезжал к ребёнку по выходным, но жить совместно пара не могла: ссоры возникали уже на второй-третий день.
Слова окружающих, что мальчик не похож на него, подтолкнули Гогена сделать тест на отцовство. Результат оказался однозначным: вероятность того, что Иван является сыном Гогена, равна нулю.
Весной 2025 года Солнцев появился в студии «Прямого эфира» и рассказал, что его отношения с Полиной практически прекратились. Женщина, по словам артиста, злоупотребляет алкоголем, изменяет и препятствует его встречам с ребёнком. При этом она не согласна на развод.
Пережить последствия ДНК-теста Гогену помогла новая избранница — Айсылу Чижевская-Мингалим.
Гоген Солнцев сегодняВ июле 2025 года стало известно, что в отношении артиста завели административное дело и выписали. Сам Солнцев настаивал, что не нарушал закон.
В мае 2025 года в прессе появилась информация о смене образа шоумена: он отказался от привычного светлого оттенка волос и стал шатеном. Поклонники связали это с чередой личных событий — появлением первенца и последующими эмоциональными потрясениями.