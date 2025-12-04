«Давайте верить в сказки»: звезда «Постучись в мою дверь» рассказала о вере в магию

04 декабря 2025, 11:34

Актриса Ханде Эрчел рассказала о магии, окружающей нас каждый день

Ханде Эрчел (Фото: Instagram* / @handemiyy)

Актриса Ханде Эрчел рассказала о магии, окружающей нас каждый день.





В беседе с ТВ Mail актриса поделилась своим отношением к чудесам и рассказала, что видит их в самых обыденных моментах.



По словам звезды, чудеса окружают человека повсюду — нужно лишь обратить внимание. Она привела в пример сам фильм: его идея возникла пять лет назад всего из одной фразы, но постепенно выросла в масштабную историю, что актриса сама считает проявлением чуда. Ханде уверена, что желания людей могут воплотиться в реальность, если сохранять веру в лучшее.





«Я считаю, что людям нужно обращать внимание на то, что они желают в этой жизни, потому что все эти желания могут стать тем самым осуществившимся чудом. Поэтому давайте верить в чудеса и в сказки», — отметила она.