«Кто-то пиарится»: Полина Диброва опровергла слухи о возвращении к бывшему мужу
Полина Диброва опровергла слухи о воссоединении с бывшим мужем Дмитрием
Полина Диброва опровергла слухи о воссоединении с бывшим мужем Дмитрием Дибровым. Об этом сообщает Kp.ru.
Бывшая супруга известного телеведущего назвала эту информацию «фейком». Она заявила, что источником слухов стал анонимный Telegram-канал.
«Кто-то пиарится, кто-то зарабатывает. Я об этом уже говорила, и я наблюдаю до сих пор все эти вбросы, комментарии, непонятные какие-то высказывания. Это ничего общего с реальностью моей и Дмитрия не имеет», — заявила Полина.При этом Диброва подтвердила, что планирует встретить Новый год вместе с бывшим супругом. По её словам, они хотят создать праздничную атмосферу для общих детей.
«Что бы ни происходило между нами, мы будем максимально создавать для детей атмосферу счастья, любви, благополучия», — пояснила модель.Напомним, что Полина и Дмитрий Дибровы развелись в 2025 году после многолетнего брака.