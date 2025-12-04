«Кто-то пиарится»: Полина Диброва опровергла слухи о возвращении к бывшему мужу

04 декабря 2025, 11:10

Полина Диброва опровергла слухи о воссоединении с бывшим мужем Дмитрием

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Полина Диброва опровергла слухи о воссоединении с бывшим мужем Дмитрием Дибровым. Об этом сообщает Kp.ru.





Бывшая супруга известного телеведущего назвала эту информацию «фейком». Она заявила, что источником слухов стал анонимный Telegram-канал.

«Кто-то пиарится, кто-то зарабатывает. Я об этом уже говорила, и я наблюдаю до сих пор все эти вбросы, комментарии, непонятные какие-то высказывания. Это ничего общего с реальностью моей и Дмитрия не имеет», — заявила Полина.



«Что бы ни происходило между нами, мы будем максимально создавать для детей атмосферу счастья, любви, благополучия», — пояснила модель.

