«Не сплю нормально»: Настя Задорожная раскрыла свой вес через год после родов

04 декабря 2025, 11:27

Настя Задорожная объяснила, почему не беспокоится о набранном после родов весе

Анастасия Задорожная (Фото: Instagram* @stasya_ru)

Актриса и певица Настя Задорожная сообщила в личном блоге о своём текущем весе через год после рождения ребёнка.





Певица стала матерью за несколько недель до своего 39-летия. Анастасия отметила, что ещё не восстановила добеременную форму. Но она не волнуется из-за этого, так как понимает причины.

«Рост 169. До беременности вес 59 кг, сейчас 62,9 кг. Я не беспокоюсь из-за этих подвисших килограммов. Всему своё время. Я не сплю нормально, так что ни спорт, ни еда не работают», — написала Задорожная.