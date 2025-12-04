«Не сплю нормально»: Настя Задорожная раскрыла свой вес через год после родов
Настя Задорожная объяснила, почему не беспокоится о набранном после родов весе
Актриса и певица Настя Задорожная сообщила в личном блоге о своём текущем весе через год после рождения ребёнка.
Певица стала матерью за несколько недель до своего 39-летия. Анастасия отметила, что ещё не восстановила добеременную форму. Но она не волнуется из-за этого, так как понимает причины.
«Рост 169. До беременности вес 59 кг, сейчас 62,9 кг. Я не беспокоюсь из-за этих подвисших килограммов. Всему своё время. Я не сплю нормально, так что ни спорт, ни еда не работают», — написала Задорожная.Артистка родила дочь от бизнесмена Владимира Макарова. Пара познакомилась в самолёте и позже переехала в штат Флорида, США. О своей беременности певица сообщила 11 мая 2024 года.
