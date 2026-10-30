30 октября 2026, 12:55

Надежда Кадышева (Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»)

Они вместе больше 40 лет и считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Но за видимым благополучием скрывается совсем другая история — драма их единственного сына Григория, который успел жениться дважды, лишиться родительских прав и получить в прессе прозвище «король мажоров». Как складывалась жизнь наследника «Золотого кольца» и что говорят его бывшие жёны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Коммуналка, ультиматум и рождение сына Свадьба в «Архангельском» и разлад в браке «Король мажоров» и Ferrari за 30 миллионов Скандалы и новые проекты

Коммуналка, ультиматум и рождение сына



Надежда Кадышева и Александр Костюк с сыном Григорием (Фото: Инстаграм* @kadyshevanadezda)

Свадьба в «Архангельском» и разлад в браке

Любит моделей, пережил обвинения в избиении любимой и связан с Михаилом Ефремовым: как живет и почему отказывается жениться внук Никиты Михалкова

«Король мажоров» и Ferrari за 30 миллионов



Надежда Кадышева с сыном Григорием (Фото: Инстаграм* @kadyshevanadezda)

Скандалы и новые проекты