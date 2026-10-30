Женился на племяннице заммэра Москвы, а теперь снова ищет невесту: как живет единственный сын Надежды Кадышевой, бросивший беременную жену в Дубае
Они вместе больше 40 лет и считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Но за видимым благополучием скрывается совсем другая история — драма их единственного сына Григория, который успел жениться дважды, лишиться родительских прав и получить в прессе прозвище «король мажоров». Как складывалась жизнь наследника «Золотого кольца» и что говорят его бывшие жёны, читайте в материале «Радио 1».
Коммуналка, ультиматум и рождение сынаКадышева и Костюк познакомились в общежитии Гнесинки. Надежда влюбилась сразу, а Александр не замечал её четыре года. Поженились они в 1983 году, и вскоре молодая жена узнала, что беременна. Денег не было, жили в тесноте, и она всерьёз подумывала об аборте. Уже стоя у дверей клиники, Надежда позвонила мужу и всё рассказала. Реакция была жёсткой: «Сделаешь аборт — завтра же подаю на развод». Так в 1984 году на свет появился Григорий Костюк. Воспитывали его в основном бабушка с дедушкой в Мелитополе — родители гастролировали. Когда Гриша подрос, то сам уговорил мать не бросать сцену.
Свадьба в «Архангельском» и разлад в бракеВ 2011 году Григорий женился на Анжелике Бирюковой — племяннице заместителя мэра Москвы. Свадьбу играли в усадьбе «Архангельское», тамадой был Николай Басков, гостей — сотни. Через четыре года родился сын Алексей. А в 2016 году супруги расстались. В 2021 году Бирюкова через суд лишила Костюка родительских прав.
По её словам, сына Григорий видел дважды, алименты не платил, а разрешение на выезд ребёнка за границу соглашался дать только за деньги. Тогда же выяснилось: театр «Золотое кольцо» заложен, а сын Кадышевой жил в долг. Вторая жена, дочь банкира Габриэлла Мерман, прожила с ним около года.
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Женщина рассказывала, что после свадьбы наследник «королевы рейва» привёз её в Дубай, где «швырялся деньгами», а к концу поездки заявил о кредитах и проблемах. 28 февраля 2022 года младший Костюк улетел в Москву, обещая вернуться через три дня, и оставил её на седьмом месяце беременности с двумя пустыми банковскими картами. Сейчас он должен платить алименты в размере 15 тысяч рублей, но, по словам Мерман, пытается оспорить и эту сумму.
«Король мажоров» и Ferrari за 30 миллионовВ интернет-сообществе за Григорием быстро закрепилось ироничное прозвище «король мажоров», к которому сам мужчина относится с юмором. Он открыто признаёт свою любовь к красивой жизни, дорогим спортивным автомобилям и элитным курортам. Страсть к быстрой езде однажды чуть не обернулась трагедией.
В сентябре 2018 года 34-летний наследник исполнительницы русских народных песен попал в ДТП на площади у Никитских ворот. По данным Mash, его Ferrari GTC4Lusso проехал на красный свет и влетел в фургон. Сам Костюк отрицал и аварию, и наличие такой машины. Стоимость автомобиля оценивали примерно в 30 миллионов рублей.
В 2024 году Григорий решил круто изменить привычное амплуа серьёзного бизнесмена. Заручившись поддержкой преподавателей вокала из школы Большого театра, он вышел на сцену под звучным псевдонимом «Кадышев». Костюк выпустил альбом и стал выходить на сцену вместе с матерью. В мае 2026 года вышел их совместный альбом «Дуэты Надежды и Григория Кадышевых». Бессменная солистка «Золотого кольца», по данным Shot, поддерживает музыкальную карьеру наследника и хочет передать ему свою аудиторию. Однако часть поклонников воспринимает эти изменения критически.
Скандалы и новые проектыВ 2025 году Григорий стал владельцем 70% ООО «Театр «Золотое кольцо». В июле 2026 года РАО подало к театру иск о взыскании 100 тысяч рублей неустойки, связанный, по данным организации, с непредставлением отчётности о валовых сборах от продажи билетов.
В декабре 2025 года, по данным KP.RU, Кадышева отказалась от участия в «Голубом огоньке» на «России 1» из-за выпуска о личной жизни сына. Тем не менее артистка продолжает концертную деятельность: на 2026 год заявлены крупные сольные выступления в Москве и тур по России.