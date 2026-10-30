Любит моделей, пережил обвинения в избиении любимой и связан с Михаилом Ефремовым: как живет и почему отказывается жениться внук Никиты Михалкова
В январе 2020 года под окнами его квартиры нашли модель Ксению Пунтус. Юношу подозревали в избиении, поклонники устроили травлю, пришлось удалить все страницы в соцсетях. Спустя время 26-летний Андрей Баков готовится к театральному дебюту на одной сцене с Михаилом Ефремовым в «Мастерской 12» своего знаменитого деда. Как «самый красивый внук» легендарной династии Михалковых пережил публичный скандал и ради чего ходит на модные показы, расскажет «Радио 1».
Падение и шквал обвиненийЯнварь 2020 года превратил жизнь 20-летнего Андрея в настоящий кошмар. Под окнами его квартиры обнаружили 21-летнюю модель и актрису Ксению Пунтус с многочисленными травмами. Девушку нашёл дворник, он и вызвал скорую помощь. Пунтус была возлюбленной Бакова, и под подозрение в первую очередь попал именно хозяин квартиры. По словам юноши, они с Ксенией провели вечер вместе и отправились к нему домой, после чего он лёг спать.
О том, что случилось с избранницей, внук легендарного деда не знал: его разбудили пришедшие сотрудники полиции. О трагедии всей стране стало известно благодаря подруге Ксении, модели Алесе Кафельниковой. Поклонники обвинили во всём Андрея; молодому человеку пришлось удалить страницы в социальных сетях и на время перестать посещать публичные мероприятия. Ситуация обрастала всё более странными версиями: одни утверждали, что Пунтус избили до полусмерти и выбросили возле дома избранника, другие доказывали, что Баков сам довёл девушку до этого шага или лично вытолкнул её.
Правда о роковом вечереТретьей версией стала неосторожность самой модели: в её вещах нашли препараты для похудения, которые в сочетании с алкоголем могли вызывать галлюцинации. Как оказалось, именно этот вариант был самым близким к реальности. Когда Пунтус пришла в себя, она рассказала: в тот вечер выпила, залезла на подоконник с телефоном, потеряла равновесие и упала. Модель подчеркнула, что Андрей в тот момент действительно уже спал, так что отношения к этому не имеет. Позже наследник «Барина» подтвердил слова возлюбленной.
«Это просто несчастный случай. Я до сих пор с ней общаюсь. Очень хорошая девочка», — рассказал он корреспондентам «НТВ».Следствие пришло к выводу, что произошедшее было случайностью, а не нападением. Баков навещал избранницу в больнице во время всего лечения. Вскоре возлюбленные всё же решили разойтись.
Дебют в театре деда с Ефремовым и РозановойО падении забыли спустя несколько месяцев, а Андрей начал устраивать личную жизнь с другой моделью — Евгенией Макаровой. Девушка на два года младше, и к тому моменту успела построить успешную карьеру. Участница паказов сотрудничала с такими брендами, как Louis Vuitton и Valentino.
Однако и на этот раз отношения завершились разрывом. В интервью 2025 года Андрей признался, что ходит на модные показы именно ради новых знакомств с представительницами слабого пола.
«Нравятся эффектные девушки. Не могу сказать, что высокие. С недели моды готов уехать с девушкой. Причина, по которой стоит ходить на модный показ», — заявил внук режиссёра в эфире.И добавил: «Я не однолюб». О свадьбе отпрыск знаменитой династии пока не задумывается — сначала хочет добиться финансовой самостоятельности, чтобы не зависеть от известных родственников. Неожиданным для поклонников стало его решение о театральной карьере.
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Несмотря на то, что Баков всегда несерьёзно относился к актёрству, сейчас он усердно готовится к дебюту на подмостках. Ему досталась роль в спектакле «Васса Железнова», который ставит его тётя Надежда Михалкова в «Мастерской 12» Никиты Михалкова. Вместе с ним в постановке участвуют Ирина Розанова, Михаил Ефремов, Сергей Баталов и Николай Ефремов. Премьера спектакля запланирована на 19 ноября 2026 года.
Хоккей, музыка и модельный бизнесАндрей Баков родился в мае 2000 года в известной на всю страну семье. Его отец — бизнесмен Альберт Баков, заработавший состояние на обработке драгоценных камней. Со стороны матери — сплошь творческие люди: сама Анна Михалкова, тётя Надежда Михалкова и знаменитый дед Никита Михалков посвятили себя кино и театру.Андрей рос в компании младших брата Сергея и сестры Лидии, с которыми у него сложились прекрасные отношения. По словам родительницы, ребёнок будто уже родился взрослым: наследник всегда понимал, чего хочет, и твёрдо шёл к цели. При этом подростковый период больше походил не на бунт, а на кризис среднего возраста — сын знал, чего хочет, но постоянно менял цели. В детстве и юности Андрей ходил на хоккей, старался не пропускать ни одной тренировки.
От родственников по материнской линии мальчик унаследовал любовь к искусству: в свободное время много читал и учился играть на музыкальных инструментах. Вместе с друзьями даже организовал музыкальную группу, с которой выступал на небольших мероприятиях. Но связывать со сценой всю жизнь не стал.
Вместо этого попробовал себя в модельном бизнесе. Журналисты часто писали о том, что Баков обладает хорошими внешними данными, а после его дебюта на подиуме красотой внука Михалкова начали восхищаться практически все. Многие сравнивали его с Аленом Делоном в молодости, подчёркивая глубокий взгляд и фактурные черты лица. Однако, несмотря на успех, продолжать демонстрировать одежду в планы Андрея не входило.
Кино как хобби и планы на продюсерствоБыло бы странно, если бы представитель актёрской династии никогда не прикоснулся к миру кино. Баков успел попробовать себя в качестве артиста. Небольшую роль он получил в экспериментальной картине «Чурросы», которую создавала его тётя Надежда Михалкова. Позже Андрей снялся с мамой в фильме «СидЯдома», а с обеими родственницами появился в «Номинации». Работы доставались небольшие, но менять это он не спешил: наследник знаменитой семьи всегда открыто говорил, что актёрская профессия его не привлекает, а редкие съёмки — это лишь очередное увлечение.
Сейчас 26-летний Андрей учится в МГУ на экономическом факультете. Параллельно вместе с младшим братом зарабатывает на съёмке рекламных роликов, а в будущем видит себя продюсером. Но, похоже, театральный дебют может изменить его планы — ведь роль в спектакле легендарной династии открывает совсем другие двери.