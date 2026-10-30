30 октября 2026, 10:15

Андрей Баков (Фото: кадр из передачи: «Ты не поверишь!»)

В январе 2020 года под окнами его квартиры нашли модель Ксению Пунтус. Юношу подозревали в избиении, поклонники устроили травлю, пришлось удалить все страницы в соцсетях. Спустя время 26-летний Андрей Баков готовится к театральному дебюту на одной сцене с Михаилом Ефремовым в «Мастерской 12» своего знаменитого деда. Как «самый красивый внук» легендарной династии Михалковых пережил публичный скандал и ради чего ходит на модные показы, расскажет «Радио 1».





Содержание Падение и шквал обвинений Правда о роковом вечере Дебют в театре деда с Ефремовым и Розановой Хоккей, музыка и модельный бизнес Кино как хобби и планы на продюсерство

Падение и шквал обвинений

Правда о роковом вечере



Ксения Пунтус (Фото: кадр из передачи: «Ты не поверишь!»)

«Это просто несчастный случай. Я до сих пор с ней общаюсь. Очень хорошая девочка», — рассказал он корреспондентам «НТВ».

Дебют в театре деда с Ефремовым и Розановой

«Нравятся эффектные девушки. Не могу сказать, что высокие. С недели моды готов уехать с девушкой. Причина, по которой стоит ходить на модный показ», — заявил внук режиссёра в эфире.

Изменял жене, а потом благодарил: с какой бедой столкнулся Борис Щербаков, как выглядит и чем занимается 47-летний сын народного артиста

Хоккей, музыка и модельный бизнес



Андрей Баков (Фото: кадр из передачи: «Ты не поверишь!»)

Кино как хобби и планы на продюсерство