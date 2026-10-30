«Всё идёт по плану»: банк предоставит информацию о счетах Анны Седоковой после суда
Super: банк предоставит информацию о счетах певицы Анны Седоковой после суда
В Останкинском суде Москвы прошло заседание по иску семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой о разделе совместно нажитого имущества. Как сообщила после слушания адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова, суд удовлетворил просьбу истцов.
Теперь банк обязан предоставить информацию о размере средств на счетах Седоковой на две конкретные даты: день подачи иска о разводе и день смерти спортсмена, пишет Super. По словам Гавриловой, дальнейшие шаги стороны истца будут зависеть от полученных данных.
«В зависимости от того, сколько денег было у Седоковой на две эти даты, мы будем уточнять иск и увеличивать сумму исковых требований. У нас всё идёт по плану», — подчеркнула юрист.В начале октября, адвокат Анны Седоковой прокомментировала заявления семьи Тиммы о недвижимости, которую, по версии истцов, могли приобретать на средства баскетболиста. Защитница назвала эти утверждения «фантазиями», отметив, что до брака у обоих супругов имелось собственное имущество.