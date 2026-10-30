«Всё идёт по плану»: банк предоставит информацию о счетах Анны Седоковой после суда

30 октября 2026, 17:19

Super: банк предоставит информацию о счетах певицы Анны Седоковой после суда

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

В Останкинском суде Москвы прошло заседание по иску семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой о разделе совместно нажитого имущества. Как сообщила после слушания адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова, суд удовлетворил просьбу истцов.





Теперь банк обязан предоставить информацию о размере средств на счетах Седоковой на две конкретные даты: день подачи иска о разводе и день смерти спортсмена, пишет Super. По словам Гавриловой, дальнейшие шаги стороны истца будут зависеть от полученных данных.





«В зависимости от того, сколько денег было у Седоковой на две эти даты, мы будем уточнять иск и увеличивать сумму исковых требований. У нас всё идёт по плану», — подчеркнула юрист.