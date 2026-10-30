Работал литейщиком, прошел войну и после тяжелого ранения решил стать актером: история Анатолия Папанова и причина смерти
Анатолий Папанов работал литейщиком, прошел войну и после тяжелого ранения решил стать актером. Он сыграл в любимых зрителями фильмах, десятилетия посвятил театру и больше 40 лет прожил с женой Надеждой Каратаевой. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и семья Анатолия ПапановаАнатолий Папанов родился 31 октября 1922 года в Вязьме Смоленской губернии. Его отец Дмитрий Филиппович служил офицером, а мать Елена Болеславовна работала модисткой. Родители воспитывали детей в религиозных традициях. Мальчик особенно любил отца и стремился на него походить. Дмитрий Филиппович увлекался театром: участвовал в любительских спектаклях и помогал их организовывать. Интерес к сцене со временем появился и у сына. В конце 1920-х семья переехала в Москву. Там Анатолий пошел в школу, но учеба давалась ему с трудом. После ее окончания юноша устроился литейщиком в ремонтную мастерскую завода.
Первые шаги на сцене и войнаДруг пригласил Папанова на прослушивание в Театр рабочей молодежи. Искренний юноша понравился приемной комиссии и вскоре стал одним из заметных участников труппы. В первый день Великой Отечественной войны Анатолия призвали на службу. После трех месяцев обучения он отправился на фронт. Тяжелое ранение привело к ампутации двух пальцев на ноге. Ходить прежним образом молодой человек уже не мог, поэтому его демобилизовали. После этого Папанов несколько месяцев выступал в госпиталях вместе с собранным им творческим коллективом. Артисты поддерживали раненых песнями, стихами и импровизированными представлениями. Вскоре будущая звезда задумался об актерском призвании. Вернувшись в Москву, он решил поступать в театральный институт.
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Жена и дочь Анатолия ПапановаС будущей женой Надеждой Каратаевой актер познакомился в ГИТИСе. Молодых людей сблизило фронтовое прошлое: Надежда работала на войне медсестрой. Супруги прожили вместе более 40 лет. В 1954 году у пары родилась дочь Елена. Она продолжила семейную традицию и стала актрисой. С 1976 года Елена Папанова служила в Театре имени М. Ермоловой. У нее родились две дочери — Мария и Надежда.
Фильмы и театральные роли Анатолия ПапановаЗа годы карьеры Папанов сыграл в театральных постановках и снялся во множестве фильмов. Зрители помнят его по картинам «Живые и мертвые», «Берегись автомобиля», «Белорусский вокзал», «Джентльмены удачи», «12 стульев» и «Холодное лето пятьдесят третьего…».
Артист участвовал в спектаклях «Доходное место» по пьесе Александра Островского и «Горе от ума» по произведению Александра Грибоедова. В 1987 году он впервые выступил как театральный режиссер и поставил «Последних» Максима Горького. Отдельное место в творчестве Папанова заняло озвучивание мультфильмов. Его голосом говорили персонажи «Рикки-Тикки-Тави», «Паровозика из Ромашкова» и других лент.