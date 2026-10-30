30 октября 2026, 14:41

Анатолий Папанов (Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»)

Анатолий Папанов работал литейщиком, прошел войну и после тяжелого ранения решил стать актером. Он сыграл в любимых зрителями фильмах, десятилетия посвятил театру и больше 40 лет прожил с женой Надеждой Каратаевой. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и семья Анатолия Папанова Первые шаги на сцене и война Жена и дочь Анатолия Папанова Фильмы и театральные роли Анатолия Папанова Смерть Анатолия Папанова

Детство и семья Анатолия Папанова

Первые шаги на сцене и война

Строгое детство, громкие роли, семья и роман с замужней: чем известен Иван Янковский из сериала «Слово пацана»?

Жена и дочь Анатолия Папанова

Фильмы и театральные роли Анатолия Папанова

Смерть Анатолия Папанова