Женитьба на «дуре», встреча с Джеки Чаном и дружба с Япончиком: удивительные факты о создателе сериала «Бригада» Александре Иншакове
Александр Иншаков отмечает свой 79-й день рождения. Артиста часто называют отцом русской мафии, это связано с его увлечением каратэ. Мужчина имел связи с организованными преступными группировками, криминальными авторитетами и даже с известным Япончиком. Подробнее об увлечениях и карьере знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьАлександр Иншаков родился 23 января 1947 года в Москве. Его детство прошло в маленьком посёлке Велозаводский, рядом с окружной железной дорогой. Семья жила в крошечной комнате, где помещались почти все родственники: дядя, тётя и ещё шесть человек. У них не было даже воды — только свет.
«Мои отец с матерью прошли всю войну, а потом им деваться было некуда, они приехали в эту комнату. Затем там поселились еще дядя с тетей, получилось поголовье новое. Короче, нас было девять человек на одиннадцать с половиной квадратных метров. Сурово по нашим временам! И надо учесть, что из удобств был только свет. Даже газа не было. Туалет на улице, вода на улице», — вспоминал Иншаков.
Александр вырос в довольно суровых условиях, что научило его работать и быть дисциплинированным. Папа мальчика преподавал физкультуру, но в спорт звезду привёл сосед по бараку — гимнаст Леонид Ламсков. Он заметил, как ребята без дела бродят во дворе, и предложил им заниматься на его тренировках в техникуме. После школы он поступил в завод-втуз при ЗИЛе и совмещал учёбу с работой в механосборочном цехе.
«Я работал на фрезерном и сверлильном станках. Это удобно: обрабатываешь одну деталь на двух этапах. Да и хотелось немного подзаработать», — делился Иншаков.
Несмотря на плотный график, он всегда находил время для гимнастики, даже на работе. Когда начал тренировать спортсменов, решил получить педагогическое образование. Однажды Александр заработал серьезную травму, и оставил гимнастику. Но спорт не покинул его жизнь — он увлекся боевыми искусствами. Благодаря каратэ Иншаков не только стал каскадером, но и заработал репутацию в криминальных кругах.
КаратэВ 1970-х он увлекся каратэ, а в 1979 году получил черный пояс и стал абсолютным чемпионом Москвы. Александр начал делиться своими знаниями и обучать других единоборствам. И вот однажды к нему на тренировку пришел непростой человек.
«Ко мне подходит знакомый и представляет своего приятеля: познакомься, это Сергей, он хочет у тебя заниматься. Я говорю: «Очень приятно. Приходите». Человек приходит, занимается. Потом выясняется, что это известный во всем мире криминальный авторитет. И что мне после этого, вешаться?» — вспоминал Александр.
Однажды он заступился за друга, который спокойно торговал, пока на него не «наехали» ребята. На понятном бандитам языке каратист объяснил всей группе, что они ошибаются.
«Поехали, встретились с Ваней Цыганом, он был тогда лидером люберецкой группировки. Чисто визуально мы были даже знакомы, я его попросил: это мой товарищ, ты его не обижай, пожалуйста. В тот же вечер люберецкие поймали моего приятеля и избили. И обещали побить меня. Ну пришлось снова ехать, находить этого Ваню и на глазах у всех опускать его, макать мордой в унитаз. Несмотря на то, что он был мастер спорта по боксу. Вот такая ситуация из моей жизни. И что здесь криминального? Этот поступок прозвучал тогда настолько громко и настолько неожиданно для всех. Я вышел против них один. И разобрался. Потом меня приезжали убивать. Ночью. И я опять вышел один. И дал еще раз Ване в пятак», — откровенничал артист.
Почему Александра Иншакова не пустили в СШАВ СМИ часто упоминали о связях Иншакова с организованной преступностью. Говорили, что его день рождения отмечали криминальные авторитеты, среди которых выделялся особенно опасный человек по кличке Иншак.
«На счету у меня то ли шесть, то ли восемь заказных убийств лидеров преступных группировок. За все это мне ежемесячно присылают по 100 тысяч долларов. Передаются деньги через солнцевских, подольских и измайловских. Смешно! Ну, знаю солнцевских с подольскими — и что? Все же спортсмены! Борцы, боксеры! Росли у меня на глазах. С кем-то жил рядом, с кем-то вместе тренировались», — признавался Александр Иванович.
Однажды каскадер встретился с актером Доном Дракон Уилсоном, и они решили сделать совместный фильм — один в России, другой в США. Артист знал, что его могут не пустить за границу, но Уилсон убедил его сходить в американское посольство. Когда они пришли, там сразу же узнали Иншакова. Его начали допрашивать. Он утверждал, что занимается только спортом и кино, у него нет судимостей или каких-либо проблем с законом. Но ему ответили: «У нас есть данные, что вы собираетесь заниматься чем-то другим».
Слухи о связях Иншакова с Япончиком привели к тому, что мужчину не пустили в США. Один из агентов ФБР даже подтвердил эти сплетни. Но сам Иншаков все обвинения решительно отверг.
Карьера Александра ИншаковаАлександр Иншаков в молодости пробовал себя в разных работах. Он позировал для студентов-художников, разгружал грузовики с овощами и иногда заглядывал на киностудию. Его способности делать эффектные трюки быстро привлекли внимание. Когда в СССР запретили каратэ, киностудия стала для него настоящим спасением, где он мог тренироваться. Вскоре мужчине предложили стать каскадером. За 20 лет он поставил трюки для 200 фильмов, среди которых такие известные картины, как «Тегеран-43», «Человек с бульвара Капуцинов» и «На Дерибасовской хорошая погода».
Эта работа открыла мужчине двери в мир кино. Он не только выполнял сложные трюки, но и постепенно стал появляться на экране как актер. Позже расширил свои горизонты и занялся продюсированием, создав проекты «Бригада» и «Крестоносец». Иншаков стал президентом Гильдии каскадеров России и даже встретился с легендарным Джеки Чаном. Он записал четыре музыкальных альбома, увлекается хоккеем и был президентом Российской кинологической федерации, так как обожает собак. У него дома живут три питомца.
БригадаВ одном из своих интервью актер поделился, что некоторые моменты из «Бригады» взяты из его личного опыта. Он вспомнил, как в одной сцене главный герой едет в Люберцы и разбирается с разными людьми. У Иншакова была похожая ситуация в конце 80-х. Идея создать криминальную историю пришла к нему после просмотра «Крёстного отца» и «Однажды в Америке».
Проект вышел в эфир 21 ноября 2002 года и быстро стал настоящим хитом, оставив заметный след в российской культуре. Главные роли сыграли талантливые актеры. Сергей Безруков воплотил образ «Саши Белого», а его верные друзья, каждый со своим характером, запомнились зрителям. Сюжет затрагивает темы дружбы, предательства и жизни в криминальном мире, и до сих пор вызывает обсуждения среди поклонников.
Травмы Александра ИншаковаАртист не раз оказывался на грани жизни и смерти. Травмы его преследовали не только во время выполнения трюков. Например, он был вынужден оставить гимнастику после инцидента на соревнованиях, когда под ним сломалась железная перекладина. Самую серьёзную травму Иншаков получил на тренировке по каратэ. Ему ударили ногой по затылку. Сначала он не обратил на это внимания, но вскоре начал терять зрение. Врачи диагностировали отслоение сетчатки, ему пришлось месяц лежать с заклеенными глазами.
Во время работы над второй частью «Крестоносцев» Александр едва не погиб. Они снимали на Николиной горе, и ему нужно было догнать катер, которым управлял каскадёр. Вода была ледяной, а видимость нулевая из-за брызг. Когда Иншаков попытался прыгнуть на транспортное средство, ветка ивы неожиданно ударила его в лоб. К счастью, она была подморожена и сломалась.
РазборкиВ 2013 году разборки, напоминающие 90-е, разразились вокруг Александра Иншакова и Дениса Алексеева. Эти двое основали компанию «Триада-Фильм» в 2010 году и работали над второй частью «Бригады». Но когда стало ясно, что 2 миллиона долларов, выделенные Минкультом, пропали без вести, Иншаков обвинил своего бывшего партнёра в хищении средств.
«Чтобы вытащить из меня деньги, Иншаков привлек сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями. Они приходили ко мне в офис и прямо говорили, что понимают: я не брал деньги, но моя работа привела к перерасходу в 2 миллиона долларов. Я, честно говоря, их послал подальше. После этого начались угрозы, — вспоминал Алексеев.
Артист смог доказать свою невиновность. Даже в 2017 году, когда к нему пришли с обысками, ситуация не вышла из-под контроля. Искали улики не только в его доме на Рублёвке, но и в офисе Российской кинологической ассоциации, которую он возглавлял. Тогда его заподозрили в присвоении членских взносов. В 2018 году снова всплыло нечто подозрительное. Иншаков держал травматический пистолет в бардачке машины. У него было разрешение на оружие, но во время чемпионата мира по футболу действовал запрет на его ношение. Мужчина объяснил, что не знал о временном ограничении.
Личная жизнь Александра ИншаковаАртист не помнит, где именно познакомился с Мариной Терентьевой, но их роман начался на съемочной площадке. Это забавно, ведь тогда девушку дразнили «дурой» за то, что она собирала ромашки. В итоге россиянка вышла замуж за Иншакова и стала флористом. Несмотря на крепкие отношения, работа Александра всегда была связана с общением с женщинами, поэтому ему часто приписывали романы.
После выхода фильма «Крестоносец» начали ходить слухи о том, что у Иншакова с одной из коллег, актрисой Ольгой Сабо, не только деловые отношения. Но вскоре стало ясно, что это всего лишь сплетни, и между ними была только дружба. Следующей в списке предполагаемых любовниц Иншакова оказалась Вера Сотникова. Их совместная работа в фильме «Рыцарский роман» была очень эмоциональной, зрители могли почувствовать страсть между героями. На самом деле они не переносили друг друга.