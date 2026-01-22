22 января 2026, 15:53

Александр Иншаков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Александр Иншаков отмечает свой 79-й день рождения. Артиста часто называют отцом русской мафии, это связано с его увлечением каратэ. Мужчина имел связи с организованными преступными группировками, криминальными авторитетами и даже с известным Япончиком. Подробнее об увлечениях и карьере знаменитости читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Каратэ Почему Александра Иншакова не пустили в США Карьера Александра Иншакова Бригада Травмы Александра Иншакова Разборки Личная жизнь Александра Иншакова Александр Иншаков сейчас

Детство и юность

«Мои отец с матерью прошли всю войну, а потом им деваться было некуда, они приехали в эту комнату. Затем там поселились еще дядя с тетей, получилось поголовье новое. Короче, нас было девять человек на одиннадцать с половиной квадратных метров. Сурово по нашим временам! И надо учесть, что из удобств был только свет. Даже газа не было. Туалет на улице, вода на улице», — вспоминал Иншаков.

«Я работал на фрезерном и сверлильном станках. Это удобно: обрабатываешь одну деталь на двух этапах. Да и хотелось немного подзаработать», — делился Иншаков.

Александр Иншаков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Каратэ

«Ко мне подходит знакомый и представляет своего приятеля: познакомься, это Сергей, он хочет у тебя заниматься. Я говорю: «Очень приятно. Приходите». Человек приходит, занимается. Потом выясняется, что это известный во всем мире криминальный авторитет. И что мне после этого, вешаться?» — вспоминал Александр.

«Поехали, встретились с Ваней Цыганом, он был тогда лидером люберецкой группировки. Чисто визуально мы были даже знакомы, я его попросил: это мой товарищ, ты его не обижай, пожалуйста. В тот же вечер люберецкие поймали моего приятеля и избили. И обещали побить меня. Ну пришлось снова ехать, находить этого Ваню и на глазах у всех опускать его, макать мордой в унитаз. Несмотря на то, что он был мастер спорта по боксу. Вот такая ситуация из моей жизни. И что здесь криминального? Этот поступок прозвучал тогда настолько громко и настолько неожиданно для всех. Я вышел против них один. И разобрался. Потом меня приезжали убивать. Ночью. И я опять вышел один. И дал еще раз Ване в пятак», — откровенничал артист.

Почему Александра Иншакова не пустили в США

«На счету у меня то ли шесть, то ли восемь заказных убийств лидеров преступных группировок. За все это мне ежемесячно присылают по 100 тысяч долларов. Передаются деньги через солнцевских, подольских и измайловских. Смешно! Ну, знаю солнцевских с подольскими — и что? Все же спортсмены! Борцы, боксеры! Росли у меня на глазах. С кем-то жил рядом, с кем-то вместе тренировались», — признавался Александр Иванович.

Александр Иншаков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Карьера Александра Иншакова

Бригада

Травмы Александра Иншакова

Александр Иншаков (Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов)

Разборки

«Чтобы вытащить из меня деньги, Иншаков привлек сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями. Они приходили ко мне в офис и прямо говорили, что понимают: я не брал деньги, но моя работа привела к перерасходу в 2 миллиона долларов. Я, честно говоря, их послал подальше. После этого начались угрозы, — вспоминал Алексеев.

Личная жизнь Александра Иншакова

Александр Иншаков сейчас