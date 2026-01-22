«Я не меняюсь абсолютно»: Татьяна Буланова объяснила новую волну популярности
Татьяна Буланова раскрыла секрет возвращения на пик успеха
Татьяна Буланова рассказала, с чем связывает новую волну своей популярности. В интервью Леди Mail певица призналась, что за годы карьеры практически не изменилась — и именно в этом, по её мнению, кроется главный секрет успеха.
Артистка отметила, что её подача, ценности и отношение к жизни остались теми же, что и десятилетия назад.
«Мне кажется, что, наверное, мой секрет этого очередного успеха в том, что я не меняюсь абсолютно. Какой я была 20 или 30 лет назад, такой и осталась. У меня совершенно не поменялись ценности, восприятие жизни и восприятие себя относительно мира и всего окружающего. Поэтому, в общем, абсолютно всё так же, как и было 30 лет назад», — поделилась Буланова.Певица также призналась, что до сих пор волнуется перед выходом на сцену. Пусть это волнение уже не такое сильное, как в начале карьеры, но оно остаётся важной частью её профессии. По словам Татьяны, все переживания исчезают в тот момент, когда она видит искреннюю реакцию зрителей.